【ONEVIEW】美容クリエイター・めめろんが所属

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、自社が運営するインフルエンサー事務所「ONEVIEW」において、美容クリエイター・「めめろん」と専属契約を締結したことをお知らせいたします。今後は、当社所属クリエイターとして活動の幅を広げてまいります。

めめろんは、2020年よりTikTokを中心に、自身のダイエット経験を基にした動画投稿を開始しました。現在はメイク、スキンケア、ファッション、ライフスタイルなど多岐にわたる美容情報を発信。TikTokでは再生回数2,000万回を超えるコンテンツを複数創出など、「自分を変えたい」と願うZ世代を中心に絶大な支持を集めています。

ナハトは、クリエイターの想いや世界観を大切に尊重しながら、累計2,100件超のプロモーション（案件）実績と、「ONEVIEW」が持つ、美容・ライフスタイル領域の専門知見を融合。めめろんの「美容のスペシャリスト」としてのさらなるステップアップと多角的なクリエイティブ活動を全面的に支援してまいります。

| 美容クリエイター・めめろんについて

青森県出身。25kgのダイエット成功という実体験に基づいた、「見るだけで、誰でも“別人級”に垢抜けられる」コンテンツがSNS上で話題を呼び、10～20代の女性から圧倒的な支持を集める「垢抜け」特化型のSNSクリエイター。クリエイターとしての発信力に加え、成果創出を意識したクリエイティブ制作により、多種多様な美容・ライフスタイルブランドにおいて豊富な販売実績を誇る。現在、垢抜けのスペシャリストとして、デジタルメディアを中心に活動の幅を広げている。

・ Instagram：https://www.instagram.com/memeron_me/#(https://www.instagram.com/memeron_me/#)

・ TikTok：https://www.tiktok.com/@memeron_me(https://www.tiktok.com/@memeron_me)

・ YouTube：https://www.youtube.com/@memeron_me(https://www.youtube.com/@memeron_me)

| めめろんコメント

この度、ONEVIEWに所属させていただくことになりました、めめろんです。

これからも変わらず、皆さんにとって身近な存在であり続けたいと思っています。「誰でも明日から真似できる垢抜け術」を大切に発信し、ONEVIEWに所属したことで、これまで以上にクリエイティブにこだわり、投稿頻度も高めて皆さんに動画を届けていきたいです。今後はYouTubeでの発信や、より日常的な様子をお見せできる場も増やしていく予定です。

私はこれまで、見た目や性格に縛られて苦しんだ経験がありました。その経験があるからこそ、動画を通して一人でも多くの女の子たちが「自分に自信を持てる」ようになるお手伝いをすることが、インフルエンサーとしての私の大きな目標です。

いつも皆さんからいただくフォローやコメントが、何よりの励みになっています。新しい環境での挑戦、ぜひ応援していただけると嬉しいです！

| 今後のマネジメント・プロデュース体制について

ONEVIEWは、SNSを中心に活動するクリエイターやアーティストの想いと世界観を尊重し、マネジメント・プロデュースを通じてその活動を全面的にサポートしています。SNSでのタイアップ施策をはじめ、イベント企画、メディアキャスティング、ブランドプロデュースなど、多角的な取り組みにより、クリエイターの表現を最大化し、より多くの人々へ届ける機会を創出いたします。デジタルとリアルの両面から、次のステージへと踏み出す挑戦を「伴走型」で支援してまいります。

（1）美容領域における専門性の追求と長期的なブランディング



めめろんは自身のダイエットにおける原体験を軸に活動してきましたが、今後はより専門的な知見を備えた「美容のスペシャリスト」としてのステップアップと、一過性の流行に留まらない長期的かつ信頼されるブランド構築を推進いたします。

（2）クリエイティブの純度向上と表現領域の拡大



美容・ライフスタイルに特化したONEVIEWの知見を活用することで、世界観を統一した高品質なコンテンツ制作が可能になります。最新の美容トレンドが集約される環境に身を置くことで、フォロワーに対し常に鮮度の高い情報を届けるとともに、より洗練された表現の幅を広げてまいります。

（3）ビジネス機会の最大化と活動基盤の強化



個人での活動では実現が難しかった大手美容ブランドとの大規模なコラボレーションやタイアップを、ナハトの案件実績数2100件超えの知見と、ONEVIEWが持つ強固なネットワークを通じて実現します。マネジメントや企業交渉を事務所が全面的にバックアップすることで、クリエイティブに専念できる環境を構築し、発信の「質」と「量」を両立させ、次世代を代表する美容アイコンとしての地位を確立いたします。

| ONEVIEWについて

SNSを中心に活躍するクリエイターやアーティストのマネジメントおよびプロデュースを行う、ナハトが運営するインフルエンサー事務所です。タイアップ施策・イベント企画・メディアのキャスティング・ブランド立ち上げなど、デジタルとリアルの両軸からクリエイターと企業の可能性を広げています。詳しくは、（https://nahato.co.jp/oneview/）をご覧ください。



【クリエイターに関する問い合わせ先】

・ONEVIEW

・E-mail：ov.info@nahato.co.jp

| 株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp