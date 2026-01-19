50代のマンガ家・森下えみこが、“意識低め”の体力アップ習慣をまとめた一冊『50歳からは、やっぱり体力がほしい！』2月3日に発売！

株式会社扶桑社

疲れやすくて、少し動いただけでもぐったり。

運動したほうがいいのはわかっているけれど、運動する体力がそもそもない……。

それでも、これから先も楽しく過ごすために、やっぱり体力がほしい！



50代のマンガ家が、疲れやすさや更年期の不調、気圧や天気による不調と向き合いながら、寝ながらできるゆるい運動や、食べて元気になる薬膳など、きつい運動だけに頼らない体力アップの習慣を、専門家に聞きながら実践！無理せず、頑張りすぎず、自分のペースで体力アップを目指します。





“不調”や“疲れ”も、少しずつ軽くなる。意識低めの体力アップ習慣をまとめた一冊です。

〈お話を伺った専門家〉

■更年期について知りたい

産婦人科専門医／医学博士・婦人科スポーツドクター

高尾 美穂先生

■天気に体調が左右されてしまう

せたがや内科・神経内科クリニック

久手堅 司先生

■体力がない人の体力作りって？

コンディショニングサロン HALU 代表トレーナー

鈴木 孝佳先生

■体調をよくする食生活

薬剤師・国際中医専門員

柳沢 侑子先生

［目次］

PART1 「体力がある」ってどういうこと？

PART2 更年期のもやもやをなんとかしたい！

PART3 天気による不調に負けない

PART4 ゆるい運動から始めてみる

PART5 食べて元気になる

PART6 とりあえず歩いてみる

［著者プロフィール］

森下えみこ

イラストレーター、マンガ家。書籍や雑誌のイラスト、マンガ、コミックエッセイなどを手がけている。本と写真と散歩と宝塚が好き。著書に『山の神様に会いに行く！ 人生が変わる山登り入門』、『知って開運！神社仏閣めぐりのコツ』（扶桑社）、『40歳になったことだし』（幻冬舎）、『独りでできるもん』シリーズ（KADOKAWA）、『キャベツのせん切り、できますか?』（ナツメ社）。『あしたの、のぞみ』『えみこ開運中!』『45歳（独身）、どんな感じ?』（共に日本文芸社）などがある。

【書誌情報】

タイトル：『50歳からは、やっぱり体力がほしい！』

定価：1540円（税込)

発行：扶桑社

発売日：2026年2月3日（火）

判型：A5判

ISBN：978-4594101985

