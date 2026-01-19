50代のマンガ家・森下えみこが、“意識低め”の体力アップ習慣をまとめた一冊『50歳からは、やっぱり体力がほしい！』2月3日に発売！
疲れやすくて、少し動いただけでもぐったり。
運動したほうがいいのはわかっているけれど、運動する体力がそもそもない……。
それでも、これから先も楽しく過ごすために、やっぱり体力がほしい！
50代のマンガ家が、疲れやすさや更年期の不調、気圧や天気による不調と向き合いながら、寝ながらできるゆるい運動や、食べて元気になる薬膳など、きつい運動だけに頼らない体力アップの習慣を、専門家に聞きながら実践！無理せず、頑張りすぎず、自分のペースで体力アップを目指します。
意識低めの体力アップ習慣をまとめた一冊です。
〈お話を伺った専門家〉
■更年期について知りたい
産婦人科専門医／医学博士・婦人科スポーツドクター
高尾 美穂先生
■天気に体調が左右されてしまう
せたがや内科・神経内科クリニック
久手堅 司先生
■体力がない人の体力作りって？
コンディショニングサロン HALU 代表トレーナー
鈴木 孝佳先生
■体調をよくする食生活
薬剤師・国際中医専門員
柳沢 侑子先生
［目次］
PART1 「体力がある」ってどういうこと？
PART2 更年期のもやもやをなんとかしたい！
PART3 天気による不調に負けない
PART4 ゆるい運動から始めてみる
PART5 食べて元気になる
PART6 とりあえず歩いてみる
［著者プロフィール］
森下えみこ
イラストレーター、マンガ家。書籍や雑誌のイラスト、マンガ、コミックエッセイなどを手がけている。本と写真と散歩と宝塚が好き。著書に『山の神様に会いに行く！ 人生が変わる山登り入門』、『知って開運！神社仏閣めぐりのコツ』（扶桑社）、『40歳になったことだし』（幻冬舎）、『独りでできるもん』シリーズ（KADOKAWA）、『キャベツのせん切り、できますか?』（ナツメ社）。『あしたの、のぞみ』『えみこ開運中!』『45歳（独身）、どんな感じ?』（共に日本文芸社）などがある。
〈SNSアカウント〉
■X：https://x.com/morishitaemiko
■note：https://note.com/a35room
「はじめに」を先行公開！
【書誌情報】
タイトル：『50歳からは、やっぱり体力がほしい！』
定価：1540円（税込)
発行：扶桑社
発売日：2026年2月3日（火）
判型：A5判
ISBN：978-4594101985
※全国の書店、ネット書店にて予約受け付け中！
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594101984
◆著者取材、記事化など本書に関するお問い合わせ
株式会社扶桑社 宣伝PR宛
senden@fusosha.co.jp