50代のマンガ家・森下えみこが、"意識低め"の体力アップ習慣をまとめた一冊『50歳からは、やっぱり体力がほしい！』2月3日に発売！

疲れやすくて、少し動いただけでもぐったり。
運動したほうがいいのはわかっているけれど、運動する体力がそもそもない……。
それでも、これから先も楽しく過ごすために、やっぱり体力がほしい！

50代のマンガ家が、疲れやすさや更年期の不調、気圧や天気による不調と向き合いながら、寝ながらできるゆるい運動や、食べて元気になる薬膳など、きつい運動だけに頼らない体力アップの習慣を、専門家に聞きながら実践！無理せず、頑張りすぎず、自分のペースで体力アップを目指します。

“不調”や“疲れ”も、少しずつ軽くなる。
意識低めの体力アップ習慣をまとめた一冊です。



〈お話を伺った専門家〉


■更年期について知りたい


産婦人科専門医／医学博士・婦人科スポーツドクター


高尾 美穂先生


■天気に体調が左右されてしまう


せたがや内科・神経内科クリニック


久手堅 司先生


■体力がない人の体力作りって？


コンディショニングサロン HALU 代表トレーナー


鈴木 孝佳先生


■体調をよくする食生活


薬剤師・国際中医専門員


柳沢 侑子先生


［目次］

PART1　「体力がある」ってどういうこと？
PART2　更年期のもやもやをなんとかしたい！
PART3　天気による不調に負けない
PART4　ゆるい運動から始めてみる
PART5　食べて元気になる
PART6　とりあえず歩いてみる




［著者プロフィール］


森下えみこ


イラストレーター、マンガ家。書籍や雑誌のイラスト、マンガ、コミックエッセイなどを手がけている。本と写真と散歩と宝塚が好き。著書に『山の神様に会いに行く！ 人生が変わる山登り入門』、『知って開運！神社仏閣めぐりのコツ』（扶桑社）、『40歳になったことだし』（幻冬舎）、『独りでできるもん』シリーズ（KADOKAWA）、『キャベツのせん切り、できますか?』（ナツメ社）。『あしたの、のぞみ』『えみこ開運中!』『45歳（独身）、どんな感じ?』（共に日本文芸社）などがある。



〈SNSアカウント〉


■X：https://x.com/morishitaemiko


■note：https://note.com/a35room





「はじめに」を先行公開！







【書誌情報】

タイトル：『50歳からは、やっぱり体力がほしい！』


定価：1540円（税込)


発行：扶桑社


発売日：2026年2月3日（火）
判型：A5判


ISBN：978-4594101985



