「快活CLUB×LEC」リスキリング応援企画1月26日（月）から相互送客を促進するクーポン配布！

株式会社快活フロンティア

株式会社快活フロンティア（代表取締役社長：竹島 文明）が運営する快活CLUBと、株式会社東京リーガルマインド（代表取締役社長：反町 雄彦）が運営する資格の総合スクールLECは、相互利用を目的としたクーポンを配布します。期間は2026年1月26日（月）～2026年3月31日（火）となります。

1.快活CLUB・LECをそれぞれお得に利用、効率よく学習できる！

2026年1月26日（月）から始まるキャンペーンでは、快活CLUBの会員様にLECのオンライン講座購入などに使用できる5%引き※1のクーポンを配布します。また、LECをご利用中の方には快活CLUBの席料が10%引きになるクーポンを配布します。いつもは自宅で学習している方も、気分転換や集中したい時など、それぞれの利用シーンで快活CLUBをお得にご利用いただけます。

※1一部講座は対象外です。詳細は快活CLUBアプリで配布予定のクーポンページでご確認ください。

2.全国の快活CLUBでリスキリング！LECで配信中の動画、1700タイトル以上が見放題

快活CLUBでは、資格の総合スクールLECが提供するオンラインコンテンツ※2が見放題です。転職に有利な資格試験やITスキル関連、国家資格まで幅広く視聴が可能です。「資格を取得したいけど自分には何が合っているか分からない」「どんな内容なのか確認してから決めたい」といった悩みを抱えている方も、まずは快活CLUBで視聴してから考えることができます。また、LECなどの学習施設が近隣にない方や、自宅にパソコンがない、自宅では集中できないなど、学習機会や環境に関する問題を抱えている方も、全国47都道府県に出店している快活CLUBなら、手軽に学習に取り組めます。

※2一部、購入が必要なコンテンツもございます。視聴可能なオンラインコンテンツはこちら(https://www.kaikatsu.jp/info/detail/lec.kaikatsu.html)をご覧くださいませ。

3.リスキリング時代に学習機会と場所を提供

昨今、DXの進展や働き方の多様化に伴い、個人のキャリアを自律的に形成するための「リスキリング」の重要性が高まっています。このような社会の要請に応え、快活CLUBでは2020年9月より資格の総合スクールLECと業務提携を開始し、学習機会・場所の提供に取り組んでまいりました。 取組み開始から5年を機に、より多くの資格取得やスキルアップを目指す方々を応援すべく、LECと初のコラボキャンペーンを実施するに至りました。

詳しくはこちら(https://www.kaikatsu.jp/info/detail/lecclub_1.html)をご覧ください。

快活CLUBは、今後も全国の皆さまの自己実現の機会を支援してまいります。





＜株式会社東京リーガルマインド＞

各種国家資格試験や公務員試験など、資格取得を目指して学ぶ人のための総合スクール。司法試験・司法試験予備試験・法科大学院試験をはじめ、司法書士、弁理士、行政書士、宅建士など、法律系を中心に多数の資格講座を展開しています。豊富な指導実績に基づき、教材やカリキュラムは自社開発。高い専門性と質の高い学習支援により、多くの受験生から信頼を得ています。

URL：https://www.lec-jp.com/

＜シェアリングスペース 快活CLUB＞

『極上のリラックスを、もっと手軽に。』をコンセプトに、バリ島のホテルをイメージしたシェアリングスペースです。コミック、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、鍵付完全個室などの多彩なコンテンツをリーズナブルな価格でお楽しみいただけます。また、テレワークの場として利用したい、静かな場所で好きなコトを楽しみたいという方々のためのプライベート空間です。 （2026年1月19日現在499店舗）

URL：https://www.kaikatsu.jp/