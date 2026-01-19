ワールドベースボールクラシック（TM）20周年を記念し、歴史を振り返る特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年」が1月19日よりMLB公式YouTubeなどで公開！

World Baseball Classic Inc.

World Baseball Classic Inc.（以下、WBCI）は、ワールドベースボールクラシック（TM)が 20周年を迎えることを記念し、日本代表のこれまでの戦いと大会の歴史を振り返る特別映像企画「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年 -世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-(https://youtu.be/9BEoO1NR1_o)」を制作いたしました。この作品は、2026年1月19日（月）よりMLB公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/MLB/videos)をはじめ、大会公式サイト(https://www.2026wbc.jp/)やMLB日本語公式サイト「MLB.com/ja(https://www.mlb.com/ja)」などのプラットフォームにて公開されます。

本企画は、これまでのワールドベースボールクラシックを語る上では欠かせないOB選手をはじめ、日本代表として世界と戦った経験のある他競技のアスリートの方々や、野球をこよなく愛する著名人の方々に20年の歴史を様々な視点で振り返っていただき、大会の意義や価値を伝えるとともに、多くの方々に「2026ワールドベースボールクラシック(TM)」をより一層楽しんでいただけるように制作されました。日本を背負い世界と戦うことの誇りや苦悩、勝利への期待に応えるため選手たちが挑んできたストーリーを内側と外側から表現した本作は、大会の本質とワールドベースボールクラシックに日本が熱狂する理由を感じられる作品となっています。

この作品には、上原浩治さん、里崎智也さん、松坂大輔さん、岩隈久志さん、内川聖一さん、中田翔さんといった歴代の日本代表選手のみなさまが出演し、出場当時のエピソードや、大会の印象などについて語っています。また、サッカー界において日本の代表として世界に挑む舞台を経験された、中澤佑二さん、澤穂希さんにも出演いただき、他競技のアスリートから見た、ワールドベースボールクラシックの印象や、日本を代表して世界と戦うことについてお話しいただきました。さらに、芸能界屈指の野球好きとして知られる亀梨和也さん、バッテリィズさんからは、これまでの大会で印象に残っているシーンや、今後の侍ジャパンに期待することなどについて語っていただきました。

野球ファンのみならず、多くの方々がワールドベースボールクラシックの魅力を感じられる特別な作品となっておりますので、ぜひお楽しみください。

■ワールドベースボールクラシック20周年 特別映像企画

「ワールドベースボールクラシック 歓喜と挑戦の20年 -世界一の称号を懸けた戦いの、表と裏に迫る-」 概要

・公開開始：2026年1月19日（月）11:00～

・本編ムービー：

前編：https://youtu.be/9BEoO1NR1_o

後編：https://youtu.be/HCNPIysiaG4

・公開予定プラットフォーム

MLB公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/MLB/videos)

MLB日本語公式サイト「MLB.com/ja(https://www.mlb.com/ja)」（※ティザー映像のみ）

MLB Japan公式SNS（X(https://x.com/MLBJapan)、Instagram(https://www.instagram.com/mlbjapan/?hl=ja)、TikTok(https://www.tiktok.com/@mlbjapan)、LINE(https://linevoom.line.me/user/_dYn9Bj_JfTsL0CnkqPHSrWNHjHiiriPbZIayBqk)）（※ティザー映像のみ）

World Baseball Classic 公式サイト(https://www.2026wbc.jp/) （※ティザー映像のみ）

屋外デジタルサイネージ、各種デジタル広告

・出演者：

上原浩治さん、里崎智也さん、松坂大輔さん、岩隈久志さん、内川聖一さん、

中田翔さん、キム・ビョンヒョンさん、キム・ソンウさん、中澤佑二さん、澤穂希さん、

亀梨和也さん、バッテリィズさん