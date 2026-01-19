美大生が創る“イノベーション”を体感する3日間　武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス 卒業・修了展 1月30日（金）から開催！

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市／学長：樺山祐和）は、2026年1月30日（金）から2月1日（日）まで、市ヶ谷キャンパス（東京都新宿区）にて、「2025年度卒業・修了展」を開催します。

2019年に開設したクリエイティブイノベーション学科（以下、CI学科）および大学院造形構想研究科 クリエイティブリーダーシップコース（以下、CLコース）の100名を超える学生の作品と研究成果を展示します。本展は2022年度から市ヶ谷キャンパスで開催されており、今回で4回目の開催となります。

【造形構想学部CI学科および造形構想研究科CLコースについて】

2019年に開設されたCI学科およびCLコースは、アートやデザインの造形行為から育まれる「創造的思考力」を基盤に、社会課題の解決や新たな価値創造を目指す革新的な教育カリキュラムです。企業や地域社会と連携した実践的なプロジェクトを通じて、時代の変革を担う創造的リーダーを育成し、社会へ輩出しています。本学では、この新しい学びの体系を「Institute of Innovation」と称しています。

ビジュアルコンセプトについて

「この手で、ほどき、結ぶ、新しいカタチ」

私たちは、思考と実践を繰り返すことで「ほどく」と「結ぶ」を繰り返し、無数の「結び目」を作ってきました。そうして作られた作品たちは私たちと社会や、人と人の「結び目」となっていきます。

本年度の卒業・修了展のテーマ「結び目」は、私たちの思考と実践の軌跡そのものであり、社会に新たな繋がりをもたらすことをも示唆します。本展が、そんな私たちの契機として、また明日以降のひとつの「結び目」となることを願っています。

開催概要

【主任教授コメント】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83551/table/200_1_a22a8a295c6925a5365577ff723b2707.jpg?v=202601191151 ]

市ヶ谷キャンパスで開催される卒業・修了展も4回目を数えます。

「Institute of Innovation」が開設されてから6年がたとうとしていますが、クリエイティブイノベーション学科、大学院クリエイティブリーダーシップコースともにようやくわれわれならではの研究・作品が見えてきたように思います。

そこに並ぶのは、最適解としての成果物ではなく、問いを立て、手を動かし、社会と往復するなかで形になった思考の痕跡です。その一つひとつが、私たちの実践の質を物語っています。

ぜひ次のフェーズへ進もうとしているわれわれのアウトプットを会場で確認してください。

武蔵野美術大学 造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科 主任教授

長谷川敦士

【 卒業・修了展をより楽しむために】

作品の理解を深める「公開講評」

講評とは、美術大学ならではの評価方法のひとつで、制作した作品について教員や学生同士が意見を交わし、思考や表現を深めていく場です。来場者にも公開される講評を通して、CI学科/CLコースの学生が制作した作品への理解をより深めていただけます。

今年度の卒業・修了展では、石川ゼミ・岩嵜ゼミ・長谷川ゼミ・丸山ゼミの4ゼミによる公開講評を実施予定です。

各講評の開催時間や会場などの詳細情報は、卒業・修了展公式Instagramにて随時発信していきますので、ぜひご確認ください。

Instagram :https://www.instagram.com/cicl_sotsuten/コンセプトに沿った展示空間

会場では、迫力あるメインビジュアルやフロアマップをはじめとした展示空間の装飾を、卒業・修了展全体のコンセプトに基づき統一感のあるデザインで構成しています。

今年度の卒業・修了展の世界観をより深く体験していただけるよう、空間全体でコンセプトを表現しました。

ぜひ学生一人ひとりの作品とあわせて、展示空間そのものもひとつの表現としてお楽しみください。

【昨年の展示風景】

武蔵野美術大学について

本学創立100周年事業シンボルマーク・コンセプトワード

2029年に100周年を迎える武蔵野美術大学は、1929年に創立された「帝国美術学校」を前身とし、「教養を有する美術家養成」「真に人間的自由に達するような美術教育」を教育理念に掲げ、幅広い教養と人間性を有する造形各分野の専門家を養成し、文化の創造発展と社会貢献に寄与してきました。

造形学部と造形構想学部の2学部に、絵画、彫刻からデザイン、建築、映像、芸術文化、そして社会イノベーションまで、美術・デザインの広がりに対応する12学科を有し、大学院には造形研究科、造形構想研究科を設置しています。また70年以上の実績を持つ通信教育課程も設けています。日本を代表する美術・デザイン大学として、これまで社会に輩出した卒業生は7万6,000人に上ります。

造形活動を通じて身に付く、正解のない問をたて、探求し、答えを表現する能力は、今の時代にこそ最も必要とされています。卒業生は美術家、デザイナー、建築家、映像作家など、造形各分野の専門家として活躍するとともに、培った創造性、コミュニケーション能力が高く評価され、多くの業界で日本及び世界有数の企業へ就職し、重要な役割を担っています。

本件に関するお問い合わせ先

本学webサイト :https://www.musabi.ac.jp/

武蔵野美術大学 市ヶ谷キャンパス事務室

ichigaya_campus@musabi.ac.jp