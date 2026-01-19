21都道府県から90種類のアイスがあつまります！「冬なのにご当地アイスまつり」渋谷PARCO「ほぼ日曜日」で開催！

株式会社ほぼ日

なつかしい思い出のアイス、東京ではめずらしいアイス、はじめて出合うアイス。昨年大好評をいただいた日本全国のご当地アイスが、パワーアップして渋谷PARCO８Fのほぼ日曜日にあつまります。

アイスをご紹介くださるのは、文筆家・エッセイストの甲斐みのりさんです。甲斐さんの著書『アイスの旅』に登場するアイスを中心に、甲斐さんが最近出合ったアイスも加えた「甲斐みのりさんおすすめのアイス」がそろいます。その場で食べるもよし、持ち帰って食べるもよし、アイスを買える、食べられる、「冬なのに、ご当地アイスまつり」。昨年より種類をふやして、21都道府県から約90種類のアイスが集まります。2月14日には花びらのようにうすくきれいに盛り付ける「ババヘラアイス」の実演販売も行います。ぜひあったかいお祭り気分で、おでかけください！

本イベントの詳細はhttps://www.1101.com/hobonichiyobi/exhibition/7348.html(https://www.1101.com/hobonichiyobi/exhibition/7348.html) でご覧いただけます。

【冬なのにご当地アイスまつり2026 】

期間： 2026年１月30日（金） ～２月23日（月・祝） 時間 ：11:00～20:00

※カフェ・イートインスペースは19時30分クローズ

場所： ほぼ日曜日（渋谷PARCO８階）渋谷区宇田川町15-1

入場料：無料（アイスは単品販売・イートインあり） 主催：株式会社ほぼ日

●21の都道府県から、30店舗、あわせておよそ90種類のアイスが大集合！

「冬なのに ご当地アイスまつり」は、昨年2025年２月に、はじめて開催され、ご来場のみなさまも、各地のアイス屋さんも、冬のアイスまつりをいっしょにたのしんでくださいました。その反響に背中を押され、2回目の開催が決定しました。

今回は、21の都道府県から30店舗、あわせて約90種類のアイスが一堂に会します。文筆家・甲斐みのりさんが、ご自身の著書『アイスの旅』（グラフィック社）で紹介しているアイスに、最近新たに出合ったアイスを加えた、「甲斐みのりさんおすすめのアイス」が登場します。

青森県・藤田アイス店の「カランカランアイス」。どこかなつかしさを感じるかわいらしい色とフォルムです。「当たり」のしかけがなつかしい、高知県の「ブラボーアイス」。「当たり」が出たら、スタッフにお声がけください！プリンとソフトクリームが合わさってパフェのようにかわいい「プリンソフト」は、三重県のご当地アイスです。［入荷予定のアイス］

［青森県］カランカランアイス（藤田アイス店）

［秋田県］ババヘラアイス バラモリカップ（児玉冷菓）

［福島県］手造りアイスまんじゅう（松永牛乳）、会津のべこの乳（会津中央乳業株式会社）

［栃木県］レモン牛乳カップ/ソフト（フタバ食品）

［群馬県］アイスまんじゅう（シロフジ）

［東京都］リングターツサンドアイス（泉屋東京店）

［新潟県］もも太郎（セイヒョー）、カップアイス（MY NAME IS ICE CREAM）

［山梨県］桔梗信玄餅アイスプレミアム（桔梗屋）、武田牛乳アイス（武田食品）

［静岡県］茶師ジェラート（赤池商店）

［愛知県］中央フローズンヨーグルト（中央製乳）

［三重県］冷凍プリンソフト（冷凍プリンソフト株式会社）、お福アイスマック（御福餅本家）

［和歌山県］溶けないアイス くずバー（菓匠二宮）、グリーンソフト（玉林園）

［京都府］ジャージーアイス（丹後ジャージー牧場 ミルク工房そら）、フルーツアイスバー（フルーツパーラークリケット）

［大阪府］北極アイスキャンデー（北極アークティック）、ボトルアイス（GUFO）

［鳥取県］白バラ牛乳バー（大山乳業農業協同組合）

［広島県］たまごあいす（手づくりアイスクリームからさわ）

［高知県］高知の昭和レトロアイス（久保田食品）、ブラボーアイス（YOKOBATAKE-ice ）

［福岡県］カバ印のアイスキャンデー（椛島氷菓本店）、給食でおなじみのムース（セリア・ロイル）

［長崎県］長崎カステラアイス（ニューヨーク堂）

［熊本県］BLANCO ICE CREAM（BLANCO）

［鹿児島県］白熊（天文館むじゃき）

※ご用意できる数に限りのある商品もございます。ご来場いただいたタイミングや会期後半には売り切れている可能性もあることをなにとぞご了承ください。品切れや再入荷の情報はほぼ日曜日の「X」（@hobo_nichiyobi）でおしらせいたします。なお、お電話やメールでのアイスのお取り置きはできません。※有料の保冷袋・保冷バッグはございますが、アイスをご購入予定の方は保冷バッグをご持参いただくことを、おすすめいたします。

●２月14日（土）限定！秋田のババヘラアイスの実演販売。

秋田県・児玉冷菓の「ババヘラアイス」は売り子さん（おばあちゃん）がピンク（イチゴ味）と黄色（バナナ味）のアイスをひとつひとつ、ヘラで盛ることから「ババヘラアイス」と呼ばれています。今回とくべつに、秋田県から「ババヘラアイス」の売り子さんが実演販売に来てくださることになりました！専用のヘラを使って、花びらのようにうすくきれいに盛り付ける様子を目の前で見ながら、盛りたてのシャリシャリ食感をおたのしみいただけます。実演販売の開催は、２月14日（土）1日限定、会場内イートインのみでのご提供です。

・開催日時：２月14日（土）売り子さんとアイスが到着次第、13時頃よりスタート、17時終了。

※用意したアイスがなくなり次第終了いたします。

※売り子さんはおひとりですので、混雑時はお待ちいただく場合がございます。

実演販売当日、開始や終了、そのほかのお知らせはほぼ日曜日のXアカウントをご確認ください。

●イートインもあります！アイスといっしょに、あたたかいドリンクもどうぞ。

会場内のイートインスペースでは、お買い求めいただいたアイスのおともにあたたかいお飲みものをご用意します。アイスでひんやりした身体をあたためながら、いろんなアイスをお召し上がりください。あたたかいコーヒーや紅茶といっしょに冬のアイスをおたのしみください。

●溶けないおみやげとしておすすめ！甲斐みのりさんの書籍やアイスグッズもあります。

今回集まるアイスをご紹介くださっている甲斐みのりさんは、文筆家・エッセイストとして旅、建築、お菓子、手土産、地元パンなどご自身が好きなものをテーマに執筆活動や商品の制作などをなさっています。今回、アイスまつりの会場では、甲斐みのりさんのご著書のなかから「おいしいもの」にまつわる本を中心にご紹介します。アイスの持ち帰りに欠かせない保冷バッグも、甲斐みのりさんオリジナルデザインでご用意。アイスの写真をプリントしたポストカードや、甲斐みのりさん監修のカプセルトイ「地元アイス ミニチュアフィギュア」もご用意します。溶けないおみやげとしてどうぞ。