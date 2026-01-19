【季節限定】こめ油と米粉のシリーズ「come×come（コメトコメ）」から「サクッと濃厚ガトーショコラ」を発売！

築野食品工業株式会社

築野食品工業株式会社(本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）は、「あたらしい、お米のカタチ」を追求する、こめ油と米粉のグルテンフリーシリーズ「come×come(コメトコメ）」より「サクッと濃厚ガトーショコラ」を2026年1月21日(水)より販売を開始いたします。

■季節限定「サクッと濃厚ガトーショコラ」について

コメトコメから、「サクッと濃厚ガトーショコラ」が季節限定で登場。表面はサクッと、中は生チョコレートのようにしっとりと濃厚な米粉のガトーショコラです。バターを使わずにこめ油を使って焼き上げることで素材の味を引き立て、チョコレート本来のおいしさを味わっていただける商品となっています。ジャムやクリームを添えてアレンジするのもおすすめです。大切なご家族や親しい方への贈り物にはもちろん、日々のがんばりのご褒美としてもぴったりです。やさしい米粉の食感と濃厚なチョコレート感が、特別なひとときを演出します。

■商品概要

商品名 ：サクッと濃厚ガトーショコラ

販売期間：2026年1月21日（水）

販売終了予定：2026年3月14日（土）

※在庫状況により、販売期間が変更となる場合がございます。

販売価格：1,210円（税込）

原材料名：鶏卵(国産)、砂糖、チョコレート、米粉（米（国産））、クリーム、牛乳、食用こめ油 / 乳化剤、香料、（一部に乳成分・卵・大豆を含む）

■健康を贈りたいあの人に、ギフトサービス

オンラインストアでは、手軽にギフトをお届けできるLINEギフトに加え、利便性を高めるためにeギフトサービスもご活用いただけるようになりました。どちらのサービスも受取人の住所が分からなくても贈れるため、遠方のご家族や大切な方へのプレゼントに最適です。ぜひご活用ください。

■素材のこだわり

・素材を活かす製菓・製パン用こめ油「P&Bオイル」

弊社独自の製法により米ぬかの中に豊富に含まれる「γ-オリザノール」というがたっぷり含まれた製菓・製パン用のこめ油「P&Bオイル」を使用。乳化のはたらきがあるため、生地がきめ細かく、しっとりとした食感になります。さらにγ-オリザノールは加熱するとバニラの香りのもとになる「バニリン」に分解されるので、 焼き上がりのときに甘い香りがします。

★P&Bオイルは、同商品に含まれるγ-オリザノールの乳化性に関する特許を取得しました。

特許番号6629395(2019年11月21日)

■グルテンフリーシリーズ「come×come」とは

「come×come」は、築野食品工業が販売する製菓・製パン用の国産こめ油「P&Bオイル」と、国産の米粉を使用した、スイーツとパンのグルテンフリーシリーズです。

和歌山県にあるグルテンフリー専用の工房で一つひとつ手作りしています。

「あたらしい、お米のカタチ」

ご飯、せんべい、かりんとう、お団子、

わたしたちの周りにはお米でできた美味しいものがたくさん。

でも、それだけじゃない。

お米の無限の可能性を信じてきた私たちがたどり着いた、新しいお米のカタチ。

米粉とこめ油で今までにない新しいスイーツやパンをご提案します。

【築野食品工業株式会社の企業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、

「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立 ：昭和22年2月1日

代表者 ：代表取締役社長 築野富美

URL ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/

come x come (コメトコメ)関連サイト

Instagram ：come_x_come (https://www.instagram.com/come_x_come/ )