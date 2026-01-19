リーガルテック社 × AIデータ社、ロボットIPの可視化と価値化を実現する新基盤「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」を共同発表

リーガルテック株式会社

リーガルテック株式会社（東京都港区：代表取締役 平井 智之、以下リーガルテック）およびAIデータ株式会社（東京都港区：代表取締役 佐々木 隆仁、以下AIデータ）は、ロボット開発・運用における知的財産（IP）の可視化と価値化を支援する統合型プラットフォーム「AI Robotics on IDX × Tokkyo.Ai」を共同で発表する。本プラットフォームは、ロボットの動作・設計・制御に関する知見を体系化し、再利用可能な知財資産として整理・管理する仕組みを提供するものである。

■背景

ロボット技術は高度化が進む一方で、開発現場に蓄積されるノウハウが属人化し、企業資産として管理されていないことが課題となっている。また、優れた制御技術や動作知見が知財登録されず、外部展開や収益化に結びつかない例も多い。

投資家や顧客に対し、技術の価値を根拠をもって示すことが求められるなか、知財を可視化し、技術データと紐づけて管理する基盤の必要性が高まっている。

両社は、生成AIと知財管理を組み合わせたIPドリブンのデータ戦略により、ロボット技術の可視化と価値化を支援する環境を整備する。

■課題

・ノウハウが個人に属し、再利用や共有が進まない

・技術が知財化されず、外部展開や事業化が難しい

・技術価値を投資家・顧客へ説明する資料作成の負担が大きい

・技術評価やデューデリジェンスに必要なデータ管理が整っていない

■解決策（システム構成）

●AI Robotics on IDX

ロボットのR&Dデータを統合・構造化し、動作・制御・設計に関する技術知見を整理する。

●Tokkyo.Ai

抽出した技術要素を特許化支援や知財テンプレート作成に活用し、再利用しやすい形式へ整備する。

●VDR（証跡管理）

技術的裏付けとなる証跡データを安全に保全し、知財の評価・確認に必要な情報を一元的に管理する。

●SaaSライセンス機能

業界別テンプレートをSaaSとして提供し、企業が必要な知財を導入しやすい環境を整える。

●技術評価データルーム（追加要素）

技術情報を安全に共有できるデータルームを備え、コンタミネーション防止に配慮した評価環境を提供する。M&A、資金調達、技術デューデリジェンスでの利用を想定している。

■特徴と価値

IPの「見える化」

抽象的になりがちな制御ロジックや設計思想をテンプレート化し、技術内容を明確に示すことができる。

IPの「価値化」

登録・管理されたテンプレートをSaaSライセンスとして提供し、ROI説明を含む事業性の提示を容易にする。

再利用と展開

テンプレート化された技術を業界横断で活用し、個人依存の知見を共有可能な企業資産へ転換する。

■想定ユースケース

・製造業：協働ロボットの安全制御テンプレートを複数ラインへ展開

・倉庫・物流：搬送・棚卸ロボットの動作パターンを他拠点へ共有

・医療現場：巡回・補助ロボットの業務知見を特許テンプレート化しライセンス提供

■今後の展開

両社は今後、地方製造業、スタートアップ、大学・研究機関との連携を強化し、国内ロボットIPのストック化を進めるとともに、海外提供を視野に入れた知財エコシステムを構築していく。技術の可視化と価値化を実務レベルで支援し、ロボットIPの活用機会を広げていく。

■リーガルテック株式会社について

名 称：リーガルテック株式会社

設 立：2021年3月

資本金：3億7,900万円（資本準備金含む）

代表取締役CEO：平井 智之

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル4F

URL：https://www.legaltech.co.jp/

事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL：https://www.aidata.co.jp/