実装予定の新クラス「デストロイヤー」のトレーラー動画を公開！

株式会社カカオゲームズジャパン

北欧神話オープンワールドRPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』

株式会社カカオゲームズは、2026年1月19日（月）、北欧神話オープンワールドRPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング(iOS/Android/PC)』において、実装予定の新クラス「デストロイヤー」のトレーラー動画を公開しました。

デストロイヤーは、ガントレットをメイン武器として使用する「ガーディアン」の新たな2次クラスで、

多数の敵と対峙するほど真価を発揮する 陣形崩しに特化した近接クラスです。

敵を一時的に行動不能にする新規状態異常 「脳震盪」 を駆使し、戦況を制圧しながら戦います。

デストロイヤーは、敵を脳震盪状態にすることで「バルクヌートの紋章」 を蓄積し、一定数重ねることで次のスキルを大幅に強化。

強力な追加ダメージと転倒効果によって、敵の陣形を一気に崩壊させることが可能です。

また、被ダメージを極限まで抑えつつ回復効果を得られる新規バフ「鉄壁の守り」 により、激しい戦闘の最前線でも高い生存能力を発揮します。

攻防一体の戦闘スタイルで、集団戦における存在感を大きく高めるクラスとなっています。

圧倒的な力で戦場を支配する「デストロイヤー」の公式トレーラーをご覧ください。

▼「デストロイヤー」の公式トレーラー動画はこちら

https://youtu.be/q32IGgztLWI

▼公式X（旧Twitter）はこちら

https://x.com/Odin_JP

今後も「デストロイヤー」に関する動画やスキル情報などについて公式X（旧Twitter）から順次公開していきますので、ぜひ公式Xをフォローして最新情報をチェックしてください。

■『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』とは？

北欧神話をテーマにしたクロスプラットフォーム対応のオープンワールドRPGです。まるで実写のような華麗なハイクオリティグラフィックを実現し、スマートフォンはもちろん、PCでもプレイできるクロスプラットフォームゲームとしてサービス予定です。プレイヤーはミズガルズ、ヨトゥンヘイムなど北欧神話に登場する壮大な大陸を自由に駆け回り、湖を泳ぎ、崖を登り、空を飛ぶなど、リアルに描写された壮大なフル3Dの次世代オープンワールドが体験できます。

本作は2021年に韓国でリリースし、両ストア(App Store/Google Play)で3ヶ月以上売上(セールス)ランキング1位を記録し、同年度の韓国ゲーム大賞を受賞しました。さらに、翌年には台湾・香港でもリリース当日にApp Storeにて売上ランキング1位を記録し、同年Google Playゲームアプリ優秀賞を受賞するなど、グローバルでも人気を博しています。

■アプリ概要

タイトル ：オーディン：ヴァルハラ・ライジング(ODIN: Valhalla Rising)

ジャンル ：北欧神話オープンワールドRPG

プラットフォーム ：クロスプラットフォーム(iOS/Android/PC)

対応端末 ：iOS 12.0以上、Android 11.0以上

PC ：Intel i5 3.0Ghz以上 / 8GB RAM / GeForce GTX 10XX以上

正式サービス日 ：2023年6月15日

価格 ：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

公式サイト ：https://jp-odin.kakaogames.com

公式X(Twitter) ：https://twitter.com/Odin_JP

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@odin_jp

公式Discord ：https://discord.gg/BQpwuFFYyn

コピーライト：(C) Kakao Games Corp. & LIONHEART STUDIO. All Rights Reserved.

■会社紹介



《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com)

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『PUBG』『Path of Exile 2(POE2)』『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）、Kakao VX（スポーツ×エンタメ事業）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。



《Developer》

LIONHEART STUDIO Corp. (https://www.lionhearts.co.kr)

ライオンハートスタジオは、アクションRPG『ブレード』の生みの親であり韓国ゲーム業界屈指の開発者であるキム・ジェヨン代表が2018年に設立した開発社です。2021年６月にリリースしたMMORPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』(以下、オーディン)は17週連続でGoogle Play売上ランキング1位を記録し、同年の大韓民国ゲーム大賞を含むゲーム関連受賞4冠という偉業を達成し、設立から３年で名立たる開発会社と肩を並べるほどの成長を遂げています。現在、オーディンのグローバルサービスの準備を進めつつ、次期作の開発にも着手しており、総合開発会社としてさらに飛躍してまいります。