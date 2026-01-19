【 ＮＸホールディングス × AUBA 】生成AI活用で物流現場の課題解決へ「NX-Tech HUB Open Innovation Program」DEMODAYを実施し、共創パートナー2社を採択！

株式会社eiicon

株式会社eiicon（本社：東京都文京区、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）が運営する日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームAUBA（アウバ、以下AUBA）は、NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀切 智、以下 NXHD）とともに、生成AI等の先進技術を活用して物流現場の課題解決を目指すプログラム「NX-Tech HUB Open Innovation Program（以下、本プログラム）」を実施いたしました。 2025年12月24日に行われたピッチイベント「DEMODAY」の結果、応募総数61社324件の提案の中から、共創パートナーとして2社を採択したことをお知らせいたします。

AUBAは、本プログラムの設計、共創パートナーの募集、DEMODAYに向けてのピッチ支援まで、NXHDのオープンイノベーションによる新規事業創出・業務変革を強力にサポートしております。

NIPPON EXPRESSホールディングス × AUBA 『NX-Tech HUB Open Innovation Program』

■「NX-Tech HUB Open Innovation Program」採択結果

2025年9月16日より10月24日まで、ＮＸグループ各社から集約された約100件の現場課題を起点に、AUBAを通じて国内外のスタートアップから解決策を募集。

厳正な書類選考・面談を経て、DEMODAYに登壇した6案件の中から、以下の2プロジェクトを最終採択いたしました。

1. NXCL × AYUMI BIONICS

課題提起部門：ＮＸキャッシュ・ロジスティクス株式会社（NXCL）

共創パートナー：株式会社AYUMI BIONICS （ https://aymid.jp/ ）

実証テーマ：心身機能と労働災害の関係性調査による行動改善の取組み

実証内容：AI動作解析技術を用いて高年齢労働者の労働災害リスクを可視化。安全衛生管理をDX化し、事故未然防止と行動変容を促進します。

2. NXHD × クラウドシフト

課題提起部門：NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 ロジスティクスソリューション部

共創パートナー：株式会社クラウドシフト （ https://www.cloudshift.co.jp/ ）

実証テーマ：標準作業手順書（SOP）を自動かつ多言語で作成する取組み

実証内容：AIエージェントを活用し、属人化しがちなSOP作成業務を自動化。多言語対応によりグローバル品質の標準化と現場負荷の低減を同時に実現します。

以上

■今後の展開

採択された2つのプロジェクトは、2026年1月より順次実証実験（PoC）を開始いたします。

同年5月には成果報告会を実施し、社会実装およびＮＸグループ内での本格導入に向けた検討を進めてまいります。

■「NX-Tech HUB Open Innovation Program」について

本プログラムは、生成AIの技術進展を背景に、ＮＸグループが直面する「DX推進」「業務効率化」「サステナビリティ対応」という喫緊の課題に対し、外部の先進技術を掛け合わせて挑むオープンイノベーションの取り組みです。現場発のリアルな課題に対し、eiiconが運営する「AUBA」のネットワークを活用することで、短期間で質の高い共創の種を見出すことを目的としています。 プログラム詳細：https://eiicon.net/about/nipponexpress-holdings2025/

■NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 概要 https://www.nipponexpress-holdings.com/

社名：NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町2番地

代表者：代表取締役社長 社長執行役員 堀切 智

設立：2022年（令和4年）1月4日

資本金：701億75百万円

グループ従業員数：76,389人（2024年12月末）

連結売上高:2兆5,776億43百万円（2024年12月期）

■eiicon 概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出支援コンサルティング、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数36,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。