サクコイ2.5周年記念！櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」に30名様をご招待！「サクコイVIPシートご招待キャンペーン」開催決定！1月26日（月）15：00よりスタート！

株式会社10ANTZ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：高澤真）が企画・運営するスマートフォン向けゲームアプリ「サクコイ」にて、「サクコイVIPシートご招待キャンペーン～5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を、1月26日（月）15：00より開催いたします。本キャンペーンではサクコイ2.5周年を記念し、櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」に30名様をご招待いたします。

「サクコイ」は、「櫻坂46と恋する青春スマホゲーム」をコンセプトに、櫻坂46メンバーと学生生活を送り、一緒に夢を追いかけながら恋をする、甘酸っぱい青春体験が楽しめるスマホゲームです。

このたび「サクコイ」では、2.5周年を記念し「サクコイVIPシートご招待キャンペーン～5th YEAR ANNIVERSARY LIVE～」を1月26日（月）15：00より開催いたします。

対象期間中に開催される3つのカレシイベントのポイントを合計し、総合ランキングに入賞した上位30名様を、櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」4月12日（日）公演の「サクコイVIPシート」にご招待いたします。

ご招待する「サクコイVIPシート」は、アリーナ中央ブロック辺りの前方エリアにて確保される、ライブの迫力を間近で楽しめるVIP指定席です。

また、サクコイVIPシートのお客様には「ご希望の宛名入り直筆メッセージカード」と「サクコイオリジナルチケットホルダー」を、ライブ当日にプレゼントいたします。直筆メッセージカードは、お客様が希望メンバーをお選びいただけます。

さらに、「第10回カレシイベント」の開催も決定いたしました。

「第10回カレシイベント～本命ダイアル 君からのCall編～」「第10回カレシイベント～本命ダイアル 君へのCall編～」では、メンバーがあなたの名前を呼んでくれる「お名前呼びます！君とのCall(ハート)ボイス」や「君とのCall(ハート)スマホスタンド」をGETでき、「第10回カレシイベント 四期生編～四度目のFirst(ハート)Date～」は、四期生では初開催となる「リアルイベント」が特典となります。

そして本日11：00より、キャンペーン開催を記念した特別ビジュアルのSSRカードをGETできる「サクコイVIP～もっとキミの近くへ。～ガチャ」や、最大100連無料ガチャを楽しめる「VIPシートキャンペーン開催記念LOGIN BONUS」を開催しております。

2.5周年を迎えた「サクコイ」の特別なキャンペーンをぜひお楽しみください。

サクコイ2.5周年記念「サクコイVIPシートご招待キャンペーン～5th YEAR ANNIVERSARY LIVE～」

＜開催期間＞

2026年1月26日（月）15：00～2026年3月1日（日）22：59

＜キャンペーン概要＞

対象期間中に開催される3つのイベント「第10回カレシイベント～本命ダイアル 君からのCall編～」「第10回カレシイベント～本命ダイアル 君へのCall編～」「第10回カレシイベント 四期生編～四度目のFirst(ハート)Date～」のポイントを合計し、総合ランキングに入賞した上位30名様を、櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」にご招待！

＜ご招待公演＞

櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」 4月12日（日）公演

https://sakurazaka46.com/s/s46/page/5th_anniversary

＜サクコイVIPシート特典＞

「サクコイVIPシート」は、アリーナ中央ブロック辺りの前方エリアにて確保される、ライブの迫力を間近で楽しめるVIP指定席！

さらに、サクコイVIPシートのお客様には「ご希望の宛名入り直筆メッセージカード」と「サクコイオリジナルチケットホルダー」を、ライブ当日にプレゼント！直筆メッセージカードは、希望メンバーを選べる！

※Leminoスペシャルシートよりも後方のアリーナエリアのお座席になります。

「第10回カレシイベント ～本命ダイアル 君からのCall編～」

開催期間：2026年1月26日（月）15：00～2026年2月4日（水）22：59

運命のカレシになると、リアル特典「君とのCall(ハート)スマホスタンド」「カレシフォト」をGETできる！

さらに、各メンバー別ランキング上位10名は、櫻坂46メンバーがあなたの名前を呼んでくれる「お名前呼びます！君とのCall(ハート)ボイス」も手に入る！

＜あらすじ＞

「本命チョコの練習、付き合ってくれない？」

バレンタイン目前、気になる彼女から突然のお願いCall。

『練習』のはずなのに、本気みたいなセリフに胸が高鳴る。

チョコより甘い、恋の駆け引きの行方は──？

「あなたにあげる(ハート)LOVEラッピングガチャ 君からのcall編」

開催期間：2026年1月26日（月）15：00～2026年2月4日（水）22：59

有償10連でSSRカード【LOVEラッピング】が必ず手に入る！

SSRカード【LOVEラッピング】はカレシイベント特効付き！

カードをGETして、カレシイベントを有利に進めよう！

「第10回カレシイベント ～本命ダイアル 君へのCall編～」

開催期間：2026年2月6日（金）15：00～2026年2月15日（日）22：59

運命のカレシになると、リアル特典「君とのCall(ハート)スマホスタンド」「カレシフォト」をGETできる！

さらに、各メンバー別ランキング上位10名は、櫻坂46メンバーがあなたの名前を呼んでくれる「お名前呼びます！君とのCall(ハート)ボイス」も手に入る！

＜あらすじ＞

「悩みがあるんだ」彼女と話したくて送ったメッセージ。

その『相談』から始まったのは、本命チョコの練習相手という役割。

練習のはずなのに、本気みたいな言葉にドキドキが止まらない。

チョコより甘い、恋の電話相談が始まる(ハート)

「あなたにあげる(ハート)LOVEラッピングガチャ 君へのcall編」

開催期間：2026年2月6日（金）15：00～2026年2月15日（日）22：59

有償10連でSSRカード【LOVEラッピング】が必ず手に入る！

SSRカード【LOVEラッピング】はカレシイベント特効付き！

カードをGETして、カレシイベントを有利に進めよう！

「第10回カレシイベント 四期生編～四度目のFirst(ハート)Date～」

開催期間：2026年2月17日（火）15：00～2026年3月1日（日）22：59

四期生では初となる「リアルイベント」が運命のカレシ特典に登場！

合計900名様をリアルイベントにご招待！

さらにリアル特典の「カレシフォト」に加え、「カレシ限定！本命チョコどうでした？通話風ムービー」が手に入る！

＜あらすじ＞

気になるあの子にチョコを貰えた(ハート)のに、なぜかお返事で大失敗！？

こうなったら『理想のファーストデート』をプロデュースして素敵な返事をするしかない。

何度失敗したってあきらめない！

カレシにとして君に会いに行くために──起きろ！四度目の正直！

「あなたにあげる(ハート)LOVEラッピングガチャ 四度目のFirst(ハート)Date編」

開催期間：2026年2月17日（火）15：00～2026年3月1日（日）22：59

有償10連で四期生のSSRカード【LOVEラッピング】が必ず手に入る！

SSRカード【LOVEラッピング】はカレシイベント特効付き！

カードをGETして、カレシイベントを有利に進めよう！

「VIPシートキャンペーン開催記念LOGIN BONUS」

開催期間：2026年1月19日（月）11：00～2026年3月1日（日）22：59

期間中10日間ログインでチケットをGETすると、最大100連無料ガチャが楽しめる！

「サクコイVIP～もっとキミの近くへ。～ガチャ」

開催期間：2026年1月19日（月）11：00～2026年3月1日（日）22：59

2.5周年を記念した特別ビジュアルのSSRカードがGETできるガチャを開催中！

第10回カレシイベント専用 攻撃力300%UPスキル付き！さらに、LvMAXで登場！

限定SSRカードをGETして、カレシイベントを有利に進めよう！

「サクコイ」とは

櫻坂46単独では初となる、公式スマホゲーム。

“櫻坂46と恋する青春スマホゲーム”をコンセプトに、【青春ストーリー】【恋愛ストーリー】【撮りおろし写真/映像】【ボイス】などの撮り下ろしのコンテンツが盛りだくさん！

櫻坂46ファンはもちろん、彼女達を知らない方も、主人公であるユーザー［あなた］視点で描かれる、甘酸っぱい青春恋愛体験をぜひお楽しみください。

「サクコイ」あらすじ

東京・渋谷に位置する私立櫻坂学院高等学校。

理想のキラキラした学生生活とは程遠く、夢も未来への希望もなければ、変わらない毎日が過ぎていくばかり。

主人公も少女も自分の人生に何の期待もしていなかった。

そんなある日、聞こえてきたのは櫻坂学院に都内の高校初の芸能科ができるという噂。

「アーティスト目指してみたら？絶対になれるよ！」

「キミが私をプロデュースしてくれるなら考えてみようかな？」

主人公の何気ない一言から少女たちの運命が大きく動き出す________

「サクコイ」

対象OS：iOS／Android

利用料：基本無料／アイテム課金

「サクコイ」公式サイト：https://sakukoi.jp

「サクコイ」公式X(旧Twitter)：https://x.com/sakukoiofficial

「サクコイ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@sakukoiofficial

「サクコイ」公式LINE：https://lin.ee/5DMSc9M

「サクコイ」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sakukoiofficial

「サクコイ」公式Instagram：https://www.instagram.com/sakukoiofficial/

配信プラットフォーム：

iOS版 App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6450942642

Android版 Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tenantz.sakukoi

著作権表記:(C)Seed&Flower LLC/Y&N Brothers Inc. (C)10ANTZ Inc.

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ず表記の著作権表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※Apple は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play は、Google LLC の商標です。