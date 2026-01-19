【ホテル×リカバリーの新提案】YOTEL東京銀座 ー マラソンシーズン限定！着用により疲労回復を支えるリカバリーウエア付きランナー向け宿泊プラン「RECOVERY STAY」を提供開始

YOTEL Tokyo Ginza

ロンドン発のデザインホテル YOTEL東京銀座 は、マラソンシーズンに東京を訪れる国内外のランナーに向け、疲労回復や良質なエネルギー補給を重視した特別宿泊プラン「RECOVERY STAY（リカバリー・ステイ）」の予約受付を、2026年1月19日（月）より開始いたします。

本プランは、疲労回復をサポートするVENEXのリカバリーウエアのプレゼント（定価25,300円）をはじめ、Hypericeのリカバリーデバイスの貸出しや栄養補給などの特典を組み合わせた、ランナーのコンディション調整をトータルでサポートしたプランです。

3月1日は東京マラソン2026の開催日となり、多くのランナーが国内外から東京へ集結します。YOTEL東京銀座はゴール地点（東京駅・行幸通り）からもアクセス至近な立地を活かし、最先端のリカバリーウエアやリカバリーデバイス、栄養サポートを組み合わせた「ランナーファースト」のホスピタリティを提供します。

■選べる2つのパッケージプラン

ニーズに合わせて、プロ仕様のリカバリーウエアが付いた「フルサポートプラン」と、手軽に栄養補給ができる「ランナー応援プラン」の2種類をご用意いたしました。

１. ［限定20室］VENEXリカバリーウエア付き フルサポートプラン

疲労回復と質の高い休息を求めるランナーのための、先着順・数量限定プランです。

●プラン特典

・VENEXリカバリーウエア上下セット（定価25,300円）をプレゼント

（リフレッシュロングTシャツ／ロングテーパードパンツ）

サイズ：メンズ／レディース M・L・XL

●共通特典

・Hypericeリカバリーデバイス無料レンタル

・13時までのレイトチェックアウト

・東京マラソン2026出走の方限定 当日の朝にフレッシュフルーツをプレゼント

レース前のエネルギーチャージにぴったりの軽食をご用意いたします。

●料金

・1泊1名25,000円～（日によって変動あり）

２. ［限定50室］ランナー応援プラン

コンディショニングに欠かせない栄養補給に特化したプラン

●プラン特典

・ZENBのフードバトン、Waterdropのマイクロドリンクが入った応援キットをプレゼント

●共通特典

・Hypericeのリカバリーデバイス無料レンタル

・13時までのレイトチェックアウト

・東京マラソン2026出走の方限定 当日の朝にフレッシュフルーツをプレゼント

レース前のエネルギーチャージにぴったりの軽食をご用意いたします。

●料金

・1泊1名20,000円～（日によって変動あり）

いずれのプランにも、世界中のトップアスリートが愛用するHyperice（ハイパーアイス）のマッサージガンHypervolt（ハイパーボルト）の無料レンタルが含まれ、レース前後の筋膜リリースや血流促進にご活用いただけます。※台数制限あり

さらにレース後のコンディション回復をサポートするため、13時までのレイトチェックアウト特典を設定いたしました。

■プラン概要

販売期間（予約受付）：2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）

宿泊対象期間：2026年2月20日（金）～2026年3月3日（火）

予約方法：https://www.hpdsp.net/yoteltokyoginza/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=311633

■特典商品詳細

1. VENEX リフレッシュロングTシャツ / ロングテーパードパンツセットプレゼント

https://www.venex-j.co.jp

独自素材「PHT（ナノプラチナ配合遷移）」を使用した一般医療機器認証の本格リカバリーウエア。遠赤外線効果で血行を促進し、疲労回復・筋肉のコリ改善をサポート。副交感神経にアプローチし、質の高い休養を実現。

2. HYPERICEリカバリーデバイス無料レンタル

https://hyperice.jp

世界中のトップアスリートが愛用する最先端リカバリーデバイスHypervoltをご用意。筋肉の緊張をほぐし、翌日の活動能力向上をサポート。

3. ZENBグルテンフリーフードプレゼント（ブレッド・バトン）

https://zenb.jp

黄えんどう豆100%使用のグルテンフリー＆高タンパク質食品。糖質オフで食物繊維も豊富、アスリートの栄養補給に最適。

4. Waterdropマイクロドリンクプレゼント

https://jp.waterdrop.com

オーストラリア発、ヨーロッパで200万人が愛飲する水分補給ブランド。天然果実エキスとビタミンを凝縮した砂糖不使用のキューブ型ドリンクは、水に溶かすだけで効率的な水分、ビタミン補給が可能。

東京マラソンに挑むすべてのランナーに、最高のコンディションと快適な滞在を。

YOTEL東京銀座の特別宿泊プランで、レーズ前後の時間も東京マラソンの思い出の一部としてお楽しみください。

■ホテル概要

【YOTEL東京銀座】

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋１丁目７－７

URL：https://www.yotel.com/ja/hotels/yotel-tokyo-ginza

■YOTELについて

世界中に人気のあるロケーションにおいて23軒を運営するYOTELは移動の多い人々に向けたサービスを提供します。絶え間なく新しい体験を追求する活躍する人々へ、発展し、成功を目指す人々へ、活気あふれる都市から賑やかな空港まで、YOTELはホスピタリティ業界の常識に挑戦し、スマートなデザイン、革新的なテクノロジー、そして優れたスタッフを通じて、他にはない特別な体験を提供することを目指しています。YOTELは、ノンストップで活動する人々のための“ピットストップ”です。

グローバルなホスピタリティブランドである当社はロンドンに本社を構え、アメリカやアジアにも地域オフィスを展開しています。当社のポートフォリオは、都市型ホテルの「YOTEL」、長期滞在向けホテルの「YOTELPAD」、空港ホテルの「YOTELAIR」という3つのブランドで構成されています。

現在、ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコ、ワシントン D.C.、マイアミ、シンガポール、エディンバラ、ロンドン、アムステルダム、ポルト、グラスゴー、マンチェスター、パークシティで15軒の都市型ホテルを運営しているほか、ロンドン・ガトウィック空港、アムステルダム・スキポール空港、パリ・シャルル・ド・ゴール空港、イスタンブール空港（2軒）、シンガポール・チャンギ空港で計6軒の空港ホテルを展開しています。

YOTELの主な株主には、タラル・ジャシム・アル・バハール グループ（Talal Jassim Al-Bahar Group）、ユナイテッド インベストメント ポルトガル（United Investment Portugal）、およびクウェート不動産会社（Kuwait Real Estate Company, AQARAT）が含まれています。

YOTELは、YO! の創業者であるサイモン・ウッドロフ OBEによって設立され、ファーストクラスの旅行体験からインスピレーションを受け、その理念、表現、そしてデザインを、コンパクトでありながら洗練された客室に反映させています。YOTELについてはyotel.co.ukをご覧ください。

YOTEL東京銀座公式HP：https://www.yotel.com/ja/hotels/yotel-tokyo-ginza