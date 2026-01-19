今夜11時より放送『MAD5』#3は“ゾンビ化”したしずる・純を救え！商店街ロケに突如“純ゾンビ”出現！？純を人間に戻すため『MAD5』が立ち上がる！しずる・池田の前に“川崎不良”が再び登場...！？

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の#3を2026年1月19日（月）夜11時より放送いたします。

『MAD5』では、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいきます。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトとして全5回にわたりお届けします。

今夜11時より放送『MAD5』#3は“ゾンビ化”したしずる・純を救え！

商店街ロケに突如“純ゾンビ”出現！？純を人間に戻すため『MAD5』が立ち上がる！

「まだネタやりたいっす」相方を救いたいしずる・池田の前に“川崎不良”が再び登場...！？

1月19日（月）放送の#3では、『MAD5』が東京・杉並区にある方南銀座商店街を舞台に、街ブラロケを敢行。くっきー！のタイトルコール「日本の商店街を盛り上げよう！」でロケがスタートし、ケムリも「すごいフラットな企画ですね」と驚くほど、いたって普通の商店街ロケとして幕を開けます。

しかし、その空気を一変させる“異変”が突如発生。不審がる『MAD5』のもとへ、「くっきー！さん！ザコシさん！川北！ケムリ！」と叫びながら池田が駆けつけます。なんとその手には、鎖で繋がれたゾンビ化した相方・純の姿が…。池田は「一緒にネタ合わせしてたら、変な虫に噛まれてゾンビになっちゃった」と説明し、「まだネタやりたいっす」と、商店街ロケの最中にもかかわらず、“純ゾンビ”を人間に戻してほしいと懇願します。

突如始まった“純ゾンビ救出ミッション”に、『MAD5』が立ち上がり、商店街ロケを続行しながら、純を人間に戻す方法を探すことに。ネギでの解毒、ビニールテープでの拘束など、商店街を巡りながらさまざまな手段を試みますが、『MAD5』の荒療治に”純ゾンビ”はまさかの逃走…！？果たして、純は人の心を取り戻すことができるのか？

さらに、#1で決闘の末、池田が“自らの髪を刈る”という奇抜な方法で撃退に成功した因縁の“川崎不良”が再び登場。相方を守るため、池田が再び不良たちの前に立ちはだかり、“しずる・池田vs川崎不良”の因縁対決が再燃します。果たしてその結末は…？

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

前代未聞の特別番組『MAD5』#3は、2026年1月19日（月）夜11時より放送です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『MAD5』 番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#3放送日：2026年1月19日（月）夜11時～（全5回）

#3放送URL：https://abema.go.link/H3YDI

出演：

くっきー！（野性爆弾）、ハリウッドザコシショウ、池田一真（しずる）、川北茂澄（真空ジェシカ）、松井ケムリ（令和ロマン）

純（しずる）

植田紫帆（オダウエダ）

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2048

#1： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p1

#2： https://abema.tv/video/episode/90-2048_s1_p2

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）