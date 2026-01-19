おかげさまで10周年。修正依頼ツール『AUN（あうん）』が感謝の祭典をスタート。皆さまの声をサービス運営者に届けます！「このツールのここが好き！」を視覚的にシェアしよう

株式会社フォノグラムユーザーの「好き」という純粋な気持ちをサービス運営者に届けます

登録不要の修正依頼・指示ツール「AUN（あうん）」を運営する株式会社フォノグラムは、2026年にサービス誕生から10周年を迎えました。

この10年間、多くのWeb制作や開発の現場でAUNをご愛用いただいた皆さまへの感謝を込めて、特別企画「あなたの“推しSaaS”に、ひと言AUNしよう」キャンペーンを実施いたします。いつも使っているお気に入りのITサービス（SaaS）へ、画像とメモで気軽にフィードバックや応援を届けるためのささやかなイベントです。

特設ページ： https://aun.tools/lp/saas

■ 「あ、ここ伝えたい」を形にして10年

2015年の誕生以来、AUNが大切にしてきたのは「説明する手間をなくすこと」です。 「ここのボタン、もう少しこうなったら嬉しいな」「このデザインが本当に使いやすい！」といった、わざわざ文章にするほどではないけれど伝えたい「ひと言」。

そんな、言葉だけでは少し伝えにくいニュアンスを、スクリーンショットに付箋を貼るような感覚で誰でもカンタンに共有できるツールとして、10年にわたり現場のコミュニケーションを支えてきました。

画面にふせんを貼る感覚で、相手に分かりやすい修正指示が簡単に作れる。

■ 10周年特別企画：あなたの“推しSaaS”に、ひと言AUNしよう

今回のキャンペーンは、日頃AUNを使ってくださっている皆さまと、皆さまが愛用している「他のサービス（SaaS）」とをつないで応援しようという試みです。

「いつも助かっています」「ここがアップデートされたらもっと嬉しい！」といった、ユーザーだからこそ気づく視点を、AUNを使ってビジュアルで届けてみませんか？

送り方は、いつものAUNと同じです。画面をキャプチャして、メモを添えて、URLを送るだけ。大げさなフィードバックではなく、日常の「あうんの呼吸」のような、温かいコミュニケーションが生まれるきっかけになればと考えています。

皆さまが愛用しているサービス（SaaS）に、愛ある声を届けます登録不要・最短5秒でフィードバック。３ステップで参加できます

■ 本企画に賛同いただいたSaaS提供企業さま

本キャンペーンの趣旨である「ユーザーと運営者のより良いコミュニケーション」に賛同し、本企画を一緒に盛り上げてくださるパートナー企業さまをご紹介します。

- プロジェクト管理ツール「Backlog」（株式会社ヌーラボ）- ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」（Studio株式会社）

投稿いただいたフィードバックや応援メッセージは、各サービス運営チームの皆さまにお届けし、これからのサービス改善のヒントとして活用していただく予定です。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名： 10周年感謝企画「あなたの“推しSaaS”に、ひと言AUNしよう」

開催期間： 2026年1月15日 ～ 2026年2月14日

参加方法：

AUN（ https://aun.tools/ ）でお気に入りのSaaS画面をキャプチャ。

応援や改善案をメモして、共有URLを発行。

応募フォームから投稿。

賛同サービス：Backlogさま、Studioさま（ベストフィードバック賞を選定）

ささやかなプレゼント：Amazonギフト券5,000円分、AUNオリジナルグッズなど

■ そもそも「AUN（あうん）」とは？（はじめての方へ）

AUNは、Webサイトや画像の修正・指示出しをスムーズにするツールです。

アカウント登録は不要： サイトにアクセスして、最短5秒で共有URLが作れます。

直感的な操作： 指し示したい場所をドラッグして、メモを書き込むだけ。

送る相手もラク： 相手は専用ソフトを入れなくても、ブラウザだけで内容を確認できます。

「電話やメールだと説明が難しい」「画面共有するほどではないけれど、パッと伝えたい」という時に、一番手軽なコミュニケーション手段を目指しています。

URLを入れるだけでスクリーンショット撮影！ メモを付けてすぐにシェア

提供会社について

会社名 ： 株式会社フォノグラム

代表者 ： 最高理念責任者/取締役 河崎 文江

最高事業責任者/取締役 長田 匡平

所在地 ： 広島県広島市中区西十日市町9-9 三井住友海上広島ビル5F

従業員数： 40名（2026年1月現在）

URL：https://www.phonogram.co.jp