ロイヤルカナン、シニア期猫の栄養ニーズによりきめ細やかに対応するためシニア猫向け製品を刷新、新たに3製品を発売

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフード および食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、個々の猫のさまざまな違いを考慮して開発された、健康な猫のための毎日の総合栄養食「フィーライン ヘルス ニュートリション（FHN）」のシニア期の猫向けのラインアップを刷新し、新たに「エイジング11+」、「エイジング15+」および「エイジング ステアライズド11+」の3製品を発売しました。なお、今回の刷新に伴い、これまでの「エイジング12+」および「エイジングステアライズド12+」の販売は終了いたします。

一般社団法人ペットフード協会の調べによると、猫の平均寿命は延伸傾向にあり、現在、日本では、7歳以上の猫が全体の約半数を占めており、10歳以上の猫に限った場合でも、約3割を占めていることがわかっています※1。

シニア期の猫は、腎臓や関節、認知能力、および皮膚や被毛の状態などに、若齢期と比べて特に配慮する必要があり、健康を維持するためにはライフステージに合わせた栄養バランスのフードを給与することがが重要です。ロイヤルカナンでは、これまで12歳以上だけだったシニア期の猫向け総合栄養食のラインアップを、国際猫医学会（International Cat Care Veterinary Society) の基準と照らし合わせて11歳以上と15歳以上の2つのライフステージに細分化し、よりきめ細やかに健康ケアができるように刷新しました。

日本では、ペットの年齢に合わせた適切なフードの普及はまだ十分ではありません。この度の新製品の発売を通じてシニア期の猫の健康維持に貢献します。

※1 出典： ペットフード協会「2025年全国犬猫飼育実態調査」

＜猫用総合栄養食FHNエイジング11+、エイジング ステアライズド11+、エイジング15+の特長＞

●最新の独自栄養バランスである「HealthyAge7(TM) Complex」を配合

今回の11歳以上向け新製品「エイジング11+」では、シニア期の猫のために、１.腎臓の健康、２.皮膚・被毛の健康、３.関節の健康、４.食欲・体重維持、５.健康な消化のケア、６.脳・視力の健康、７.健康な免疫力という、7つのポイントをサポートするための独自栄養バランスである「HealthyAge7(TM) Complex」を配合しました。さらに15歳以上の「エイジング15+」では、より関節や脳の健康・皮膚被毛等に配慮したバランスの「HealthyAge7(TM) Advanced Complex」を配合しています。

●避妊・去勢している猫向けのFHNエイジング ステアライズド11+

「エイジングステアライズド11+」は、11歳以上で避妊・去勢している猫向けの総合栄養食です。避妊・去勢している猫は、そうでない猫に比べて太りやすく、体重管理への配慮が必要です。そこで、「エイジングステアライズド11+」では、「エイジング11+」と比較して、低脂肪・低カロリーの設計となっています。なお、「エイジング11+」と同様のバランスである「HealthyAge7(TM) Complex」を配合しており、リン、EPA+DHA、グルコサミン＋コンドロイチンも同水準に配合しています。

＜製品概要＞

※2026年1月19日以降、「エイジング12+」「エイジング ステアライズド12+」の出荷は終了となります。

