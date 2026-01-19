バイク王が中古バイクの「残価据置型オートローン」を開始

株式会社バイク王&カンパニー

ビジョンである「バイクライフの生涯パートナー」の実現に向けて、事業を展開する株式会社バイク王＆カンパニー(代表取締役CEO:澤 篤史、本社:東京都世田谷区、証券コード:3377、以下「当社」)は、中古バイクを対象とした「残価据置型オートローン（以下、当プラン）」を2026年1月19日（月）より開始いたします。

■サービス概要

当プランは、126cc以上の特定の人気中古バイクを対象としたオートローンで、通常のオートローンと比べて毎月のお支払い金額を大きく抑えて愛車のご購入が可能となるプランです。車両の支払総額から、契約期間終了後の買取保証金額を差し引き、ローンを組んで毎月分割してお支払いしていくことで、月々のご負担を軽減できます。

また契約満了後には、買取保証金額での売却はもちろん、継続して車両に乗り続ける選択肢なども幅広くご用意し、お客様のライフスタイルに合わせた柔軟なバイクライフを実現いたします。

■導入の背景

近年、中古バイク市場は活況を呈し、多様なユーザーが自分に合ったバイクライフを模索しています。一方で、購入後の維持費や将来の価値への不安から購入をためらう声も少なくありません。年間取扱台数10万台以上のバイク王ならではのノウハウを活かすことで実現させた「残価据置型オートローン」を通じて、月々のご負担を軽減しながら安心してバイクライフを始められる環境を整え、業界全体のさらなる活性化を目指します。

■契約満了後のイメージ

１.「乗り続けたい場合」

契約満了後、ご自身で所有しそのバイクに乗り続けたい場合は、一括返済する、または低金利4.9%でローンをご利用いただけます。完済後はご自身で所有できます。

２.「売却したい」場合

契約満了時点で条件を満たしている場合には、買取保証金額にて当社で買取となり、残債は0円です。(条件の詳細については下記特設ページをご覧ください。)

３.「バイクを乗り換えたい」場合

契約満了後、新しいバイクに乗り換えたい場合は、同様に残価設定プランをご契約いただくこともできますので、月々の負担を少なく新たにバイクライフを始めることができます。

● 残価据置型オートローン詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/99_1_85027d87f270ecd9e91b5b5df9f16074.jpg?v=202601191151 ]

当社は「バイクライフの生涯パートナー」実現に向けて、これまでの常識にとらわれない感動できるバイクライフを、ライダーの皆様と“ともに”追求し続けてまいります。