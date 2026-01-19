【FXTF】取引の透明性を革新 ― 2026年、FX・CFDスプレッド全面ゼロ化ついに解禁！

ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

平素より、FXTFをご利用いただき、誠にありがとうございます。

FXTFは2026年より、より安定的かつ高い透明性を備えた取引環境の提供を目的として、FX取引およびCFD取引におけるスプレッドを、全通貨ペア・全銘柄において「ゼロ」といたします。

業界初※となる革新的な取引環境により、これまでにない取引体験をお客様にお届けしてまいります。

なお、本サービスでは別途、建玉連動手数料が発生いたします。

※当社調べ

■開始日2026年1月19日（月）取引開始時間

■対象サービスFX取引・商品CFD取引・暗号資産CFD取引

■導入内容

1）ゼロスプレッドの導入

全ての通貨ペア・銘柄を対象に、流動性が高い時間帯はゼロとします。

●FXについては、AM9:00～翌AM3:00のゼロスプレッド提供。(原則固定 例外あり※)

それ以外の時間帯は下記となります。



原則固定時間以外のスプレッド上限値（単位：対円通貨ペアは銭、ほか通貨ペアはpips）

USD/JPY 3.8、EUR/JPY 5.8、EUR/USD 3.8、AUD/JPY 5.8、GBP/JPY 9.8、AUD/USD 5.8、 GBP/USD 9.8、NZD/JPY 19.8、ZAR/JPY 0.9、CHF/JPY 19.8、USD/CHF 9.8、EUR/GBP 9.8、NZD/USD 23.8、USD/CAD 9.8、CAD/JPY 7.8、TRY/JPY 15、AUD/CAD 9.8、AUD/CHF 25、AUD/NZD 19.8、EUR/AUD 25、EUR/CAD 25、EUR/CHF 9.8、EUR/NZD 25、GBP/AUD 25、 GBP/CAD 25、GBP/CHF 25、GBP/NZD 25、NZD/CAD 9.8、NZD/CHF 9.8、MXN/JPY 0.3



●商品CFDの 金・銀については、AM9:00～24:00のゼロスプレッド提供、原油・天然ガスについては、24時間のゼロスプレッド提供。(原則固定 例外あり※)

●暗号資産CFDについては、24時間のゼロスプレッド提供。



※スプレッドは市場急変、流動性低下、経済指標発表前後などの状況により拡大する場合があります。



2）取引手数料の導入

対象サービスの全ての通貨ペア・銘柄において、建玉連動型の取引手数料制を導入いたします。

通貨ペアによっては、少額取引では無料となる場合があります。

詳細は下記「建玉連動手数料」一覧をご確認ください。

https://www.fxtrade.co.jp/positionfee/

※FXTF MT4のEA/スクリプト手数料は廃止となります。



3）1注文あたりの最大発注数量の引き上げ

FX取引について1注文あたりの最大発注数量を100万通貨から1,000万通貨へ引き上げいたします。

■変更内容の比較表（変更前／変更後）

※1 AM9時～翌AM3時 原則固定（例外あり）

※2 5通貨ペアのみ新規1万通貨のお取引あたり20円。

※3 FX：AM9時～翌AM3時 原則固定（例外あり）/ 商品CFD 金・銀：AM9時～24時 原油・天然ガス：24時間 原則固定（例外あり）/ 暗号資産CFD：24時間 原則固定（例外あり）

詳細は、当社HPをご確認ください。

https://www.fxtrade.co.jp/zerospread/

ゴールデンウェイ・ジャパンは、今後もより良いお取引環境実現にむけ邁進してまいります。

【会社概要】

商号：ゴールデンウェイ・ジャパン株式会社

第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第258号

商品先物取引業者

加入協会：

一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

日本商品先物取引協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

HP：https://www.fxtrade.co.jp/

