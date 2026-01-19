ハキラ 発売20周年企画　小児歯科専門医をお迎えし「知って安心! こどものオーラルケアウェビナー」開催

雪印ビーンスターク株式会社

雪印メグミルクグループの雪印ビーンスターク株式会社(本社：東京都港区 代表取締役社長：松永 政也)は、１歳半頃から始めるオーラルケア商品「ハキラ」の発売20周年を記念し、「知って安心! こどものオーラルケアウェビナー」を開催いたします。小児歯科専門医 小林奈末子先生を講師にお迎えし、2026年2月13日（金）にオンラインで実施いたします。

URL https://www.mamecomi.jp/trial/258/detail

■イベント概要

生後6か月～2歳6か月のお子さまがいらっしゃる保護者の方を対象に、ハキラ発売20周年企画「知って安心！こどものオーラルケアウェビナー」をオンラインにて開催いたします。

講師には小児歯科専門医の小林奈末子先生をお迎えし、乳幼児期のオーラルケアの基本から、保護者の皆様のお悩みについて解説いたします。当日はチャットによる質疑応答のお時間を設けるほか、事前アンケートにてご質問も受け付けております。ぜひこの機会にご参加ください。

開催日時 ：2026年2月13日（金） 11:00開始 12:00終了予定（参加費無料）

開催方法 ：オンライン（Zoom） ※途中入退室可、アーカイブ配信あり

対象 ：生後6か月～2歳6か月のお子さまがいらっしゃる保護者の方

※まめコミ会員へのご登録が必須となります。

※お申込みが参加可能席数を超えた場合は「お申込み先着順」とさせていただきます。

●ウェビナー後の参加者アンケートにお答えいただいた方を対象に、抽選で48名様にプレゼントをご用意しております。

■お申し込み方法

まめコミ会員を対象にしたウェビナーです。ご応募にはまめコミ会員にご登録いただく必要があります。まめコミにログイン後、下記ページの「応募する」ボタンよりお申込みください。

https://www.mamecomi.jp/trial/258/detail(https://www.mamecomi.jp/trial/258/detail)

参加申込締切：2026年1月30日（金）23時59分

・お申込みが参加可能席数を超えた場合は「お申込み先着順」とさせていただきます。

・2026年1月30日（金）23時59分の締切後、2月5日（木）までに当落のご連絡をまめコミにご登録いただいているメールアドレス宛にお送りします。 当選された方には、メール本文中に、当日参加いただく際のzoomのURLを記載いたします。

・落選された方にも開催日から１週間以内に、アーカイブ録画URLを、まめコミにご登録いただいているメールアドレス宛にお送りします。

・機材等の不具合他、何らかの事情により当日の録画に支障が生じた場合は、開催当日の録画をお送りできません。この場合は、当日の録画ではない同内容の別の録画を配信致します。ご了承願います。

〈ご注意事項〉

・ご参加にはパソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかが必要となります。

・ご視聴には事前に、zoomのインストールが必要です（無料）

・zoomのインストールや視聴にかかる通信料は参加者様のご負担となります。

通信使用料にはご注意ください。 ※Wi-Fi通信環境を推奨いたします。

・ご参加者様による録音・録画は禁止とさせていただきます。

※zoomのインストール方法や操作方法などにつきましては、お答えいたしかねます。

・まめコミの会員登録方法と登録手続きはこちらから

https://www.mamecomi.jp/entrystep

■小林奈未子先生のご紹介

プロフィール

日本小児歯科学会専門医

新江古田こばやし歯科クリニック(東京都中野区)

小児歯科担当

昭和大学歯学部卒。予防医療を軸とした、新江古田こばやし歯科クリニック（東京都中野区）で、小児歯科、小児矯正を担当。

中2、小5、小3の母。

◼️1歳半頃から始める口中清涼食品ハキラとは

「ハキラ」は、 オーバルゲンDCとキシリトールを配合。奥歯が生えてくる1 歳半頃からのお子さまも安心して食べられる形状のタブレットです。

ほんのり味のシュガーレスタイプなので、おやつ代わりのほか、食後や歯みがきあとに。お子さまだけでなく、ママやパパもおいしく食べられます。

ビーンスターク ハキラ（リンゴ味｜ブルーベリー味｜ブドウ味｜オレンジ味｜ラムネ味｜イチゴ味）

内容量 : 45g（60粒）

希望小売価格 : 465円（税抜）

ビーンスターク ハキラ おためしアソート3つの味

内容量 : 13.5g（18粒）

希望小売価格 : 315円（税抜）

URL： https://www.beanstalksnow.co.jp/babymom/hakira_tab/

【雪印ビーンスターク株式会社について】

企業理念「私たち雪印ビーンスタークは、赤ちゃんとお母さんをはじめ家族の健康といきいきしたくらしをサポートします。」のもと、育児用粉乳・離乳食などの育児関連商品及び機能性食品などの研究開発、製造・販売しています。

70年以上続く母乳調査・研究の成果を生かした、より母乳に近い育児用ミルクなど、高品質な育児用品をお届けしています。このほか育児用ミルクの知見を生かした大人用のミルクや、心身の健康を保ち、QOL（生命の質、生活の質）を高めるために大切な口腔ケア商品など、ご家族皆様のすこやかな毎日にお役立ていただける商品を展開しています。

URL：https://www.beanstalksnow.co.jp/

【メンバーズサイトや公式SNSなどでも情報を発信中】

・メンバーズサイト「まめコミ」

楽しい育児サポート情報と、専門の栄養士による育児相談窓口で、赤ちゃんとの素敵な暮らしを応援します。

メールマガジンでは子育てに役立つ情報を定期的に発信しています。

URL：https://www.mamecomi.jp/

・公式Instagram

皆様のかわいいお子さまの投稿やキャンペーン情報を発信中！

URL：https://www.instagram.com/beanstalk_official/

本件に関するお客様からのお問い合せ

雪印ビーンスターク(株)ウェルネス事業部

広報担当

03-6861-5340

9:00～17：00（土日祝・年末年始、弊社の定める休日を除く）