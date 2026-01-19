新時代の営業を提案するEmooove、商談数を最大化する『インサイドセールス代行サービス』を正式リリース

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藤澤諒一、以下Emooove）は、企業の営業リソース不足や商談獲得の課題を解決する『インサイドセールス代行サービス』を正式リリースしたことをお知らせいたします。

本サービスは、国内最大級のデータベースと7つの営業チャネルを活用し、アウトバウンド営業からハウスリスト、展示会やセミナーのリードへのアプローチまで、商談数の最大化を支援します。

■リリースの背景

昨今、多くの企業でインサイドセールスの導入が進む一方、現場では「リソース不足でハウスリストが活用できていない」「テレアポだけでは決裁者にリーチできない」といった課題が顕在化しています。

成果を最大化するには、顧客の属性や温度感に合わせた「最適なチャネル選定」と「質の高いアプローチ」が不可欠です。 そこでEmoooveは、BtoB営業のプロフェッショナルによる知見と、LinkedInやCxOレター（手紙営業）を含む多角的な手法を組み合わせ、商談創出を強力に支援する本サービスの提供を開始いたしました。

■新規事業向け『テストセールス代行サービス』の3つの特徴

1. 成果を最大化する7つのチャネル活用

テレアポ、LinkedIn、Facebook、X、CxOレター（手紙営業）など計7つのチャネルに対応。セミナー・展示会参加者への迅速なフォローアップや、ハウスリストの掘り起こしなど、ターゲットの状況に応じて手段と順序（例：手紙送付後に架電など）を最適化し、商談獲得効率を高めます。

2. 受注確度を高める独自データベースとリスト作成

国内最大級の企業・人物データベースを活用し、SNS情報や資金調達状況などを付与した精緻なリストを作成します。確度の高いターゲットを特定することで無駄なアプローチを削減し、質の高い商談創出に貢献します。

3. プロフェッショナルによる質へのこだわりと透明性

100社以上の支援実績を持つプロフェッショナルが実行を担当します。数値報告に加え、架電ログ分析によるトーク改善など定性面も徹底管理。プロセスを可視化しながらアポイントの「質」にこだわり、営業目標の達成を支援します。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

