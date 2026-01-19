【家計応援】全国で開催！「餃子半額まつり」キタカタグループの人気らーめんブランドで同時開催、餃子が半額に！

株式会社キタカタ

株式会社キタカタ（本社：新潟県新潟市）が運営するらーめんブランド「新潟らーめん 無尽蔵」、「らーめん 風伯」、「生姜らーめん専門店 生姜ワンダー。」などでは、日頃のご愛顧への感謝と家計応援の想いを込めて、2026年1月19日（月）から2月1日（日）までの14日間、「餃子半額まつり」を開催いたします。物価高が続く今だからこそ、家計に優しい外食応援で“おいしい時間”をもっと気軽に楽しんでいただけるよう、サイドメニューの一番人気である『特製餃子（5個）』を半額にて提供いたします。

全国各地で展開する「無尽蔵」のうち対象の26店舗に加え、新潟の人気店「風伯」、そして生姜ラーメンファン必見の「生姜ワンダー。」でも同時開催。お近くの店舗で、ぜひこのお得な機会をご利用ください。

餃子半額まつり 開催概要

■ 実施期間：2026年1月19日（月）～2月1日（日）

■ 内容：麺類を1品ご注文につき、対象の餃子を 1皿 半額 にてご提供

■ 対象餃子：特製餃子（5個）

■開催店舗

「新潟らーめん 無尽蔵」 「新潟らーめん 無尽蔵 みそと出汁」 全国26 店舗

所在地：

岩手県 もりおか家

秋田県 だいせん家

宮城県 せんだい家、なとり家

山形県 寒河江家

新潟県 花園家、六日町家、中条家、城内家、なおえつ家、にいつ家、三条家、ごせん家、かめだ家、むらかみ家

茨城県 しもつま家

群馬県 いしはら家

山梨県 昭和家

栃木県 東武宇都宮百貨店

埼玉県 はにゅう家、かわぐち家、レイクタウンkaze店

東京都 しながわ家

神奈川県 トレッサ横浜店

岐阜県 柳津家

兵庫県 コロワ甲子園店

▶詳しい所在地はこちら https://ramen-mujinzo.com/shop/(https://ramen-mujinzo.com/shop/)

「らーめん 風伯」 全2店舗

所在地：万代店 新潟市中央区万代1-1-32

女池店 新潟市中央区女池上山1丁目5-15

「生姜ワンダー。」 全1店舗

所在地：仙台市青葉区栗生4-12-12

＜特製餃子＞ ジューシーな国産豚肉を薄皮で包みました。旨味たっぷりの餃子です。

株式会社キタカタ（キタカタグループ）

キタカタグループは創業45周年！

新潟市を中心に、『新潟らーめん 無尽蔵』『らーめん風伯』『生姜らーめん専門店 生姜ワンダー。』などラーメン業態を主力業態とし、全国へ出店している外食チェーン運営企業です。新潟市内にはデニッシュ食パンが人気の『ブーランジェリー リリッカ』や、コシヒカリを使用した釜めし専門店『五頭の山茂登』などを展開。様々なジャンルのお店でライフスタイルに合わせた”食”の提案を行っています。

＜会社概要＞

名称 株式会社キタカタ

所在地 〒950-0945 新潟県 新潟市中央区女池上山1丁目5番17号

代表者 代表取締役社長 坂井 貴之

創業 1980年 3月

ホームページ ：https://www.kitakata.co.jp/