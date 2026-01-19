【原宿発】音をむすび、世界をゆらす。匿名性の高い“おむすび型”アーティスト「omusubeat」が、デビューシングル『OMUSUBI』を1月17日“おむすびの日”全世界一斉配信開始

株式会社クロア

ウェルビーイング・テクノロジー事業を展開する株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する音楽レーベル electric sheep は、匿名性の高い和製EDMアーティスト omusubeat のデビューシングル『OMUSUBI』を、2026年1月17日（おむすびの日）に合わせ、全世界一斉配信いたしました。

omusubeat / OMUSUBI

1月17日は、日本で「おむすびの日」として親しまれる記念日。 阪神・淡路大震災の際に、人と人をつないだ“おむすび”の存在に由来し、 「結ぶ」「支える」「想いを託す」という日本独自の価値観を象徴する日です。

『OMUSUBI』は、その思想を現代的に再解釈した一曲。 シンボリックなおむすび型の覆面を纏う omusubeat が、 恋のときめき、日本的な美意識、そしてダンスミュージックの高揚感を ミドルテンポのキャッチーなPOP EDMへと昇華しました。

胸キュンなリリックと洗練されたビートが軽やかに絡み合い、 リスナーの感情を“握り直す”ように、日常の感覚をリセットしていく。 それは、原宿というストリートカルチャーの交差点から生まれた、 ローカルでありながらグローバルに響く、新世代のラブソングです。

omusubeatは、顔や個人情報を前面に出さない匿名性と、 「おむすび」という極めて日本的なモチーフを通じて、 音楽そのものが持つ“結ぶ力”を再定義するプロジェクト。

『OMUSUBI』は、 日本から世界へ、文化と感情をやさしく、しかし確かに結び直す一歩となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GlQp3q44-Y8 ]

■ omusubeat（オムスビート）

omusubeat

omusubeat（オムスビート）は、東京・原宿を拠点に「音をむすび、世界をゆらす」エレクトロニック・アーティストであり、クリエイティブ・レーベル。 おむすびを象った匿名性の高い造形と、ミニマルなシルエット。それは単なるキャラクターではなく、複雑化した現代カルチャーをシンプルに「握り直す」ための装置である。

アパレルラインでは「むすぶ・包む・ほどく」という構造的美学を追求。ジェンダーや国境の境界線を"ほどき"、ストリートの熱量を未来的なエレガンスへと昇華させる。 ステージと日常、ビートとスタイル。そのすべてをひとつの「おむすび」のように結び合わせ、新たなポップカルチャーの形を世界へと提示する。

作品詳細

▶http://electricsheep.jp/news/2026/01/19/1056/

タイトル：OMUSUBI

アーティスト：omusubeat

配信日：2026年1月17日(土)

レーベル：electric sheep(http://electricsheep.jp/)

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/bua8cXwS45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/LrgGRKqR21

収録曲

01 OMUSUBI

02 OMUSUBI (instrumental)

Tiktok

▶https://www.tiktok.com/@omusubeat

Instagram

▶https://www.instagram.com/omusubeat.official/

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/@omusubeat

Facebook

▶https://www.facebook.com/omusubeat.official/

◆Official HomePage(公開予定)

▶https://omusubeat.com/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶youtube.com/@RELAX_WORLD(http://youtube.com/@RELAX_WORLD)

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。