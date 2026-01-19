「ALP実践者のためのシュウ活ガイドブック」が完成！

一般財団法人ウェルネスサポートLab

一般財団法人ウェルネスサポートLab（所在地：福岡県福岡市、代表理事：笠 淑美、以下「ウェルサポ」）は、2024年度ニッセイ財団「高齢社会地域福祉チャレンジ活動助成」採択事業の一環として、支援者が当事者と共に歩むための「シュウ活ガイドブック」を制作いたしました。また、本ガイドブックで学んだALＰの実践として、「市民向けシュウ活支援者養成講座」を開催致します。

シュウ活ガイドブックダウンロードはこちら（https://drive.google.com/file/d/1iKFgRuS9qUUSuvzSZyCMj6O_if8euMTy/view?usp=sharing）(https://drive.google.com/file/d/1iKFgRuS9qUUSuvzSZyCMj6O_if8euMTy/view?usp=sharing)

【事業内容】

ウェルサポは、20年間の実務経験に基づき、自分らしい生き方や価値観を整理する「ALP（アドバンス・ライフ・プランニング）」を軸とした、ポジティブなシュウ活の普及を目指しています。そのために2024年11月より開始した本事業では、延べ94名の支援者が参加した「ALPから始めるウェルサポ的シュウ活講座」を実施。 現場から寄せられた実践的な声や暗黙知を体系化し、支援の現場で大切にしたい「価値観」と「対話」を設計するための「シュウ活ガイドブック」を完成させました。2026年1月17日に開催したガイドブック発表会・体験講座には、終活支援に関わる30名が参加しました。体験講座では、ガイドブックとワークを用いて自身の価値観を言語化し、対話を通して自らの想いを言葉にしていく「語り」の時間を共有しました。

アンケートでは、「ガイドブックを使用することで価値観に基づいて語れることが増えたか」という問いに対し、6割が「そう感じた」、3割強が「ややそう感じた」と回答。多くの方が対話の広がりを実感している様子がうかがえました。

こうした体験を通じて、さらに学びや実践を継続しながら深めていくネットワーキングの定期的な場としてのALP実践ラボや、今後、市民向け講座で講師を担う養成講座への期待が感じられる機会となりました。

【ガイドブック発表会】



【体験講座の様子】

【開催概要：養成講座】

体験講座修了者を対象に、対話とつながりで広げるポジティブシュウ活を市民に向けて講義するための養成講座を開催します。

タイトル： ALP実践編「市民向けシュウ活支援者養成講座」

日時： 2026年3月7日（土）10:00～13:30

定員：15名

募集締切：2026年3月4日（水）

会場： 天神URBANG TABLE（福岡市中央区天神4丁目3-30）

対象： ALP実践者のためのシュウ活ガイドブック体験講座を終了した終活支援者

内容： ウェルサポ的シュウ活の理解と講座の基本視点、価値観ワーク、参加者同士の対話・気づきの共有を学ぶ

【今後の展開】

講座終了後は月１回程度の「ALP実践ラボ」と称して、フォロー会（オンライン）開催し、５～７月に福岡市城南区で開催される市民向け講座において受講生が「5人一組のチーム」で講師を務めることができるよう、実践的なサポート体制を整えています。こうした体験を通じて、支援者同士の強固なコミュニティを形成。地域に新たな「対話の場」を生み出し、一人ひとりの「その人らしい生き方」（シュウ活）を支えるつながりを広げることで、ポジティブな終活文化の醸成を目指します。

【担当者メッセージ】

吉武 ゆかり（Yukari Yoshitake）

終活の当事者が終活に一歩踏み出せない方が多い背景の一つには、支援者自身が『自分事』として捉えきれない壁があると感じています。このガイドブックは、ALPを通じ、まず自らの価値観を見つめ直すための心強い羅針盤です。支援者が対話の豊かさを実感してこそ、当事者の不安に心から寄り添えると確信しています。私自身も支援者としてこの一冊と共に、価値観を語り合う文化を広げ、終活を自分らしく生きるための前向きな活動へと変えていきたいと願っています。



【代表メッセージ】

笠 淑美（Yoshimi Ryu）

「自分らしく生きることは、自分らしく最期を迎えること」。 私のこの強い価値観は、祖父母、叔父家族と共に三世代の大家族で過ごした幼少期の経験に根ざしています。常に「生老病死」が身近にある環境で、命のありようを誰に教わるでもなく肌身で感じて育ちました。さらに、父の約十年にわたる療養生活を支えた経験が、その想いをより一層確かなものにしてくれました。

ウェルサポはこれまでも、誰もが自分らしい人生を全うできる終活に取り組んでまいりました。支援現場には、言葉にできないほど豊かな「知恵（暗黙知）」が溢れています。今回、同じ志を持つ仲間たちの知恵を、ナレッジデザインの視点で確かな「形式知」へと紡ぎ出し、ウェルサポらしい共働を通じて新しいガイドブックが形になりました。

この一冊が、支援に関わる皆さまの「ささやかな羅針盤」となり、当事者の方と「大切にしてきた価値観」をベースに対話することが当たり前になる文化づくりの土台となることを願っています。終活を単なる「終わりのセレモニー」ではなく、地域社会や次世代へ「実り」としてつないでいく好循環へ。日本社会における終活のイメージをポジティブに変えていくきっかけとなるよう、心から願っています。

【団体概要】

団体名：一般財団法人ウェルネスサポートLab

代表理事：笠 淑美

所在地：福岡市中央区渡辺通2-9-20-1103

公式HP：https://www.wellsuppo.or.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】 一般財団法人ウェルネスサポートLab 担当：笠・中尾 電話：092-231-9762 / メール：info@wellsuppo.or.jp