グランフロント大阪 就業者対抗「オフィスポーツCHAMPIONSHIP2026」1月28日（水）開幕

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：柳澤大輔、東証グロース3904、以下「当社」）は、2026年1月28日（水）よりJR大阪駅直結の大規模複合施設「グランフロント大阪」で開催される、テナント就業者を対象としたスポーツイベント「オフィスポーツCHAMPIONSHIP2026」の企画・制作を担当しました。

4年目を迎える今年のテーマは、世界中が熱狂に包まれるスポーツの祭典に合わせた「冬のスポーツ」です。オフィスワークと冬の競技を掛け合わせた、オリジナル3種目で競います。巨大な稟議書に巨大な印鑑をすべらせて承認を目指す「印カーリング」や、雪雲を射撃しお客様が増える晴れの日を目指す「晴レテクレー射撃（冬季ver.）」、スキージャンプで高く飛び昇進を目指す「サクセスキージャンプ」が登場します。さらに今年は、就業者だけでなく、一般のお客様も体験が可能となりました。

グランフロント大阪は、本イベントを通して500以上のテナント企業・店舗に所属する約2万人の就業者が、企業の垣根を越えて交流できる場を提供し、「働きたいまち グランフロント」の体現を目指します。



「オフィスポーツCHAMPIONSHIP」特設サイト：https://workerevent.grandfront-osaka.jp(https://workerevent.grandfront-osaka.jp)

テーマは「冬のスポーツ」 仕事を競技にした3種目を実施

１. 上司の承認をそろえろ！「印カーリング」印カーリング

巨大な稟議書を舞台に、キャスター付きの印鑑型ストーンを滑らせて課長・部長・社長の承認欄を狙うカーリング競技。中心に近いほど高得点となり、慎重さと戦略性が問われます。日本の伝統的なビジネスの慣習である稟議文化をモチーフにしており、親しみのある就業者ならではの盛り上がりを見せる人気競技です。

昨年の様子２. 雪の雲を撃ち抜け！「晴レテクレー射撃（冬季ver.）」晴レテクレー射撃

昨年も好評だった「晴レテクレー射撃」が、今年は冬季バージョンにアップデート。クレー射撃競技をモチーフに、画面に現れる雪雲や金色の雲、UFOを傘型のデバイスで狙う競技です。参加者となる店舗スタッフ等にとって、雪や雨ではなく、より集客・売上の見込める晴れの日を願う思いから着想を得ました。

昨年の様子３. 新競技：高く飛んで昇進を目指せ！「サクセスキージャンプ」サクセスキージャンプ

スキージャンプをモチーフに、踏切台からタイミングよくジャンプすれば高得点となる競技です。ビジネスで大きな成功を収めるには時に大きく飛躍する力が大切という例え話から着想を得ました。

ビジネスマンに不可欠な「集中力」「挑戦する勇気」「リスク管理」が勝敗の鍵です。より高みを目指してどこまでも飛んでいきましょう！

■結果発表

順位は、「オフィスポーツCHAMPIONSHIP」の得点をリアルタイムで反映しながらイベント会場に設置してあるサイネージや特設サイトに掲載します。順位は先述の通り、各競技の得点総計で決定し、チーム別ランキングと会社/店舗別ランキングの2種類で発表します。

昨年の上位企業■ 自社以外の人がチームに加わる「助っ人ルール」で企業間の交流を促進

「オフィスポーツCHAMPIONSHIP2026」は、最大3人1チームで参加でき、全３競技の得点総計に応じて、チーム別ランキングと会社/店舗別ランキングを特設サイトや場内サイネージでリアルタイムに発表していきます。

自分の会社“以外の人”にチームに加わってもらう「助っ人ルール」もあり、助っ人含め4人で参加するとポイントアップします。また、上位チームには豪華賞品も用意しています。前回の大会でも助っ人を活用して好成績を残し、優勝賞品を助っ人の会社に配るなど、イベント後も会社間の交流が生まれています。

今年から一般来館者も体験可能に！働く人と訪れる人が交わる場へ

2023年の初回開催（参加者数909名・参加企業84社）から、2025年には2182名・101社へと年々参加規模が拡大しており、現在では国内最大級の企業対抗イベントとなっています。

今年は開催形式をアップデートし、これまでは就業者限定だった本イベントを、2月12日(木)～2月13日(金)の2日間に限り、ナレッジプラザにて一般のお客様も体験可能となりました。グランフロント大阪で働く人だけでなく、訪れる人も一緒に楽しむことで、施設全体に一体感と賑わいを生み出します。オフィスと商業施設の垣根を越えた交流の場として、グランフロント大阪だからこそできる新しい体験価値を創出していきます。

【一般参加者 イベント概要】

日時：2月12日(木)～2月13日(金) 12:00~19:30

場所：ナレッジプラザ 1階

体験方法：会場の運営スタッフにお声がけください。

ノベルティ：体験いただいた皆様に、グランフロント大阪のシンボル

「テッド・イベール」の特製ステッカーをプレゼント

「テッド・イベール」の特製ステッカー

※就業者優先となり、混雑時はご遠慮いただく場合があります。

※一般来館者はランキング対象外のため、上位入賞賞品はございません。

主催・グランフロント大阪（一般社団法人グランフロント大阪TMO プロモーション部・猿橋拓己）コメント

「オフィスポーツCHAMPIONSHIP」は、グランフロント大阪の就業者同士の交流を目的に2023年にスタートしました。2024年、2025年と開催継続し、年々多くの参加者・企業様にご参加いただき、職場間や企業間の交流を促進する機会として活用していただいております。このイベントを通じて、就業者が輝ける職場としてグランフロント大阪への愛着を深め、施設全体に賑わいや活気を生み出していければと思います。さらに、来街者の満足度向上にもつなげ、まち全体がさらに盛り上がる好循環を目指します。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14685/table/904_1_386234073ec2fedceb3fa6341eb3ff3c.jpg?v=202601191151 ]

※荒天などの影響により当イベントを中止する場合があります。

■「グランフロント大阪」概要

JR大阪駅直結！西日本最大のターミナル！（１日の乗客数：約237万人/日）

１日の平均 約15万人/日もの来館者が訪れる大規模複合施設。

所 在 地：〒530-0011 大阪市北区大深町 4-1（うめきた広場）、4-20（南館）、3-1（北館）

まちびらき：2013 年 4 月

TEL ：06-6372-6300（グランフロント大阪コールセンター）

受付時間：11:00～18:00

URL ：https://www.grandfront-osaka.jp/

アクセス：ＪＲ「大阪」駅 徒歩約2分

Osaka Metro 御堂筋線「梅田」駅 徒歩約3分

阪急電鉄「大阪梅田」駅 徒歩約5分

一般社団法人グランフロント大阪TMO 概要

グランフロント大阪は、知的創造・交流の場である「ナレッジキャピタル」「ショップ＆レストラン」、オフィス、ホテル、住宅といった機能と、うめきた広場やナレッジプラザ、水景や庭園などの豊かなパブリックスペースで構成されているひとつの「まち」です。グランフロント大阪TMOは、これら各機能との連携や、様々なイベントプロモーション、公共空間の管理・運営、更には梅田地区全体の魅力アップに向けた取り組みや交通サービス等の事業を通じて、まちのブランディングや賑わい創出、コミュニティ形成を行っています。

設立 ：2012年5月23日

代表者 ：代表理事 菅沼 健太郎

所在地 ：大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB 13階事

業内容 ：エリアマネジメント事業





株式会社カヤック（面白法人カヤック） 概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で、「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

設立 ：2005年1月21日

代表者 ：代表取締役 柳澤大輔 貝畑政徳 久場智喜

所在地 ：神奈川県鎌倉市御成町11-8

事業内容 ：日本的面白コンテンツ事業

URL ：https://www.kayac.com/