シン・インフラ ファンド by TOHO GAS、感情推定プラットフォームを提供する Olive株式会社 へ出資

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹、以下「IGPVP」）は、東邦ガス株式会社(本社：愛知県名古屋市熱田区、代表取締役社長：山碕 聡志、以下「東邦ガス」）と共同で運営する シン・インフラ ファンド by TOHO GAS （以下、「本ファンド」）を通じてOlive株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役 竹内精治、以下「Olive」）に出資しました。

Olive が提供する感情推定プラットフォーム「LaCause（ラクーズ）」は、スマートフォンやパソコンなどのカメラを通じて取得する心拍や体動、呼吸などの生体データをAIと独自アルゴリズムで解析することにより、ユーザーの感情や状態をリアルタイムで可視化します。

従来の表情解析とは異なり、意図的な表情の影響を受けずに集中度、覚醒度、ストレスレベルなど多様な心理状態を数値化できることが特徴です。

同プラットフォームは、教育分野における学習状態の把握や個別最適化された学習支援、企業のメンタルヘルスケアやエルダリーケア、エンターテインメント業界でのコンテンツ評価、店舗・EC、観光など、幅広い市場で活用が広がっております。

本ファンドは、経営陣の豊富な事業開発経験と多国籍なエンジニアチームによるグローバル展開を見据えた組織能力、ウェアラブルデバイス不要で汎用カメラのみで高精度に生体データを解析できる独自技術を高く評価しています。加えて、教育、健康経営、観光など多様な領域で「感情の可視化」による新たな価値を創出し、次世代の社会インフラとなり得る可能性を評価し、今回の出資を決定いたしました。

Olive 代表取締役 竹内精治氏 コメント

この度はシン・インフラ ファンド by TOHO GASからの出資のご判断をいただき、心より感謝申し上げます。感情の可視化技術が、人々の生活や社会を支えるインフラの一部となっていくという当社の描く世界観にご賛同いただき、共にその実現を目指す第一歩として、日本有数のインフラ提供企業である東邦ガス様との連携を通じ、その世界観を実社会の中で形にしていければと考えております。

Oliveについて

会社名 ：Olive株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号

代表者 ：代表取締役 竹内精治

設立日 ：2022年8月

URL ： https://www.01ive.co.jp/

シン・インフラ ファンド by TOHO GAS について

ファンド名：東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合

設立日 ：2024年12月

運用期間：10 年

運営規模：50 億円

運営者 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://shin-infrafund.tohogas.co.jp/

投資に関するお問い合わせ：shin-infrafund@tohogas.co.jp

東邦ガス について

東邦ガスグループは、1922年の創立以来100年以上にわたり、東海地方に根差したエネルギー事業者として、都市ガス、LPG、電気の供給などを通じて地域とともに成長・発展を遂げてきました。

「シン・インフラ」という名称には、「ガス・電気がくらしに欠かせないように、未来の生活に欠かせない商品・サービスを共創していく」という思いを込めています。東邦ガスは。本ファンドの運用を通じて、国内スタートアップ企業との連携を推進し、「シン・インフラ」となる商品・サービスを共創することで、今後も地域社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：東邦ガス株式会社

所在地 ：名古屋市熱田区桜田町19番18号

代表者 ：代表取締役社長 山碕 聡志

URL ：https://www.tohogas.co.jp/

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。

運用中のファンド

○J.フロント リテイリング株式会社とのCVC（JFR MIRAI CREATORS Fund）

○イオンモール株式会社とのCVC（Life Design Fund）

○大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC（Daiwa House Group GROWTH FUND）

◯東邦ガス株式会社とのCVC（シン・インフラ ファンド by TOHO GAS）

○事業承継ファンド（Pride Fund）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/