『からかい上手の高木さん』の描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『からかい上手の高木さん』の商品14種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『からかい上手の高木さん』の商品の受注を1月13日（火）より開始いたしました。



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





高木さんの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングアクリルカード







衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)


種類　 ：全8種


サイズ ：本体：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディンググリッター缶バッジ







衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)


種類 ：全8種


サイズ ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングブロマイド







衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)


種類 ：全26種


サイズ ：（約）12.7×8.9cm


素材 ：紙




▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングイラストカード







衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)


種類 ：全26種


サイズ ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼描き下ろし 高木さん Tee







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. Tee」を使用しております。



衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格 ：各 \5,478(税込)


種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）


サイズ ：ユニセックス XL、XXL


素材 ：綿100％




▼描き下ろし 高木さん 等身大タペストリー







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. 等身大タペストリー」を使用しております。



高木さんの描き下ろしイラストを等身大サイズのタペストリーに仕上げました。
衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \10,780(税込)


種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）


サイズ ：（約）190×80cm


素材 ：ポリエステル




▼描き下ろし 高木さん メイドver. BIGジップトートバッグ







衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。
イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格 ：\5,478(税込)


サイズ ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm


素材 ：綿100％




▼描き下ろし 高木さん マルチデスクマット







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. マルチデスクマット」を使用しております。



衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,960(税込)


種類 ：全5種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.、メイドver.）


サイズ ：（約）60×35cm


素材 ：ポリエステル、ラバー




▼描き下ろし 高木さん 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



台座は衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \3,300(税込)


種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）


サイズ ：本体：（約）23.8×13.1cm　 台座：（約）直径7.8cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 高木さん BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



台座は衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）


サイズ ：本体：（約）18.5×10.2cm　台座：（約）7×3cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材 ：アクリル




▼描き下ろし 高木さん ボールペン







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. ボールペン」を使用しております。



衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。



▽仕様


価格 ：各 \715(税込)


種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）


サイズ ：（約）13.5cm


素材 ：プラスチック、インク色：黒




▼描き下ろし 高木さん クリアファイル







※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. クリアファイル」を使用しております。



衣装に合わせたあしらいでデザインしております。
書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \550(税込)


種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）


サイズ ：A4


素材 ：PP




▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ







高木さん、西片の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
シーンに合わせたカラーでデザインしております
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類 ：全10種


サイズ ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写イラストカード







高木さん、西片の印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)


種類 ：全20種


サイズ ：（約）80×50mm


素材 ：紙




(C)2022 山本崇一朗・小学館／からかい上手の高木さん３製作委員会