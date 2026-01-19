『からかい上手の高木さん』の描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『からかい上手の高木さん』の商品の受注を1月13日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/138,348,550?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

高木さんの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングアクリルカード

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ ：本体：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディンググリッター缶バッジ

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングブロマイド

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全26種

サイズ ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 高木さん メイドver. トレーディングイラストカード

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全26種

サイズ ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 高木さん Tee

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. Tee」を使用しております。

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）

サイズ ：ユニセックス XL、XXL

素材 ：綿100％

▼描き下ろし 高木さん 等身大タペストリー

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. 等身大タペストリー」を使用しております。

高木さんの描き下ろしイラストを等身大サイズのタペストリーに仕上げました。

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）

サイズ ：（約）190×80cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし 高木さん メイドver. BIGジップトートバッグ

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\5,478(税込)

サイズ ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm

素材 ：綿100％

▼描き下ろし 高木さん マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. マルチデスクマット」を使用しております。

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全5種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.、メイドver.）

サイズ ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 高木さん 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

台座は衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）

サイズ ：本体：（約）23.8×13.1cm 台座：（約）直径7.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 高木さん BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

台座は衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）

サイズ ：本体：（約）18.5×10.2cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 高木さん ボールペン

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. ボールペン」を使用しております。

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）

サイズ ：（約）13.5cm

素材 ：プラスチック、インク色：黒

▼描き下ろし 高木さん クリアファイル

※画像は「描き下ろし 高木さん 星空メイドver. クリアファイル」を使用しております。

衣装に合わせたあしらいでデザインしております。

書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全4種（星空メイドver.、スノーメイドver.、メルヘンメイドver.、和風メイドver.）

サイズ ：A4

素材 ：PP

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ

高木さん、西片の印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

シーンに合わせたカラーでデザインしております

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写イラストカード

高木さん、西片の印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ ：（約）80×50mm

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail： support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)2022 山本崇一朗・小学館／からかい上手の高木さん３製作委員会