大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、Y.S.C.Cから下川床勇斗選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、神村学園中等部出身で、神村学園高等学部を経て、大阪体育大学およびJFLで活躍してきたMF 下川床勇斗（しもかわとこゆうと）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。



身長163cmと小柄ながらも、機動力とボールコントロールの巧みさで相手守備を切り裂くプレースタイルが特徴です。人懐っこい性格とチーム内での愛称「しも」として親しまれており、ピッチ外でもチームのムードメーカーとして存在感を発揮に期待です。

■プロフィール

名前：下川床 玄貴（しもかわとこ ゆうと）

ニックネーム：とこ

ポジション：MF

経歴：

・神村学園中等部

・神村学園高等学部

・大阪体育大学

・Y.S.C.C

■下川床 勇斗選手 コメント

このたびOsakaCitySCに加入することになりました、下川床勇斗です。

これまでの経験を活かし関西1部昇格に貢献できるように全力で頑張ります。

応援よろしくお願いします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/