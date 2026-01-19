eatas株式会社CEO手嶋がRKB毎日放送主催「Feel！Femtech & care2026 ～選ぶ、変える、あしたの私～」のイベントに登壇

eatas株式会社

eatas株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：手嶋英津子）は、2026年1月24日（土）、

1月25日（日）にONE FUKUOKA CONFERENCE HALLで開催される「Feel！Femtech & care2026 ～選ぶ、変える、あしたの私～」でCEO手嶋が登壇することをお知らせします。

■当社登壇トークショーの紹介

「食から考えるフェムテック ～不調に負けない体と美肌の作り方～」

1/25（日）14:00～14:40



「なんとなく不調が続く」「スキンケアを頑張っても肌が整わない」

そのお悩み、毎日の「食事」からもアプローチすることができます。

“体は、食べるものからできている”

今の自分のために、そしてこれから先の未来の自分のために、食事を見直してみませんか。

本イベントでは、時間栄養学に基づいた体のリズムと食事のタイミングや、腸から整える美肌ケアの考え方を、専門家がわかりやすく解説します。

忙しい毎日の中でも無理なく続けられる、明日からすぐに実践できるヒントをお届けします。

〈 登壇者 〉

・中村学園大学栄養科学部教授/管理栄養士・博士(医学) 近江雅代

・国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 臨床栄養研究センター 栄養 代謝研究室 室長 吉村英一

・eatas 代表取締役/管理栄養士 手嶋英津子

■ブース出展もあります

中村学園大学栄養科学部教授/管理栄養士・博士(医学) 近江雅代国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 臨床栄養研究センター 栄養代謝研究室 室長 吉村英一eatas株式会社 CEO／管理栄養士 手嶋英津子

ブース出展は、イベント開催の2日間行います。ブースでは、糖化年齢チェック（AGE測定）が無料でできます。

また、当日ブースにて、アンケートをご回答いただいた皆さまに、「AGEケアを意識した管理栄養士おすすめレシピ」などのプレゼントもご用意しております。参加にあたり準備は必要ございませんので、お気軽にお立ち寄りください。

♢糖化年齢チェック

AGEの簡易測定機を使って、あなたの「糖化年齢」を計測。

AGE（Advanced Glycation End Products:終末糖化産物）とは、体内や食品中でタンパク質と糖が結びつき、加熱などによって生じる老化促進物質です。

AGEの蓄積によって、老化が進みやすくなり、しみ・しわの要因となったり、生活習慣病（糖尿病合併症、高血圧、心筋梗塞、骨粗しょう症など）など加齢に伴う様々な病気の引き金になると考えられています。

■開催概要

名称：特別協賛 シャボン玉石けん

Feel！Femtech＆care 2026 ～選ぶ、変える、あしたの私～

日時：2026年1月24日（土）・25日（日）午前10時～午後５時

場所：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL ：福岡市中央区天神1-11-1 ワンビル６F

入場料：無料 ※一部有料プレミアムチケットあり

内容：フェムテック・フェムケア関連商品の展示販売、ステージセッション、健康相談コーナー等

主催：RKB毎日放送

後援：福岡県 福岡市 北九州市 九州厚生局

公式ホームページ：https://rkb.jp/femtech2026/



eatas株式会社

「楽しく美味しく食べることで健康になる」世界の実現をビジョンに、テクノロジーと管理栄養士を融合したパーソナル食事指導サービスを提供しています。健康・美容・ダイエットを目的とした食事指導をクリニックや健康経営事業者に導入し、個人向けには理想のカラダづくりと行動変容を食習慣からサポートします。

▶詳細を見る：https://eatas-inc.com/

法人向けサービス

データを活用したパーソナル食事指導アプリ「eat+」を開発しており、ジムや美容クリニック向けに管理栄養士による食事指導を提供しています。イータスが独自に開発した「タイプ別×コーチング」の栄養管理メソッドをコミュニケーションツール化し、オンラインでも効果的な食事指導を実施しています。

▶詳細を見る：https://eatas-service.com/lp

個人向けサービス

ダイエットや健康診断の結果が気になる方向けに、管理栄養士による食事のパーソナルトレーニングサービスを提供しています。パーソナル食事指導アプリ「eat＋」を活用して、管理栄養士が伴走し、1ヶ月で食習慣の基盤を築き、2ヶ月で体重や体感に変化を感じ始め、3ヶ月で結果を出すプログラムを提供しています。

▶詳細を見る：https://eatas-service.com/tarzan