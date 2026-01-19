PANTA¤¬ÃçÌîÌÐ¤Ë°ä¤·¤¿»í¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®¡ªÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É ¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤Ë¡×2·î21ÆüÈ¯Çä¡ª
º¸¤è¤ê ÃÝÆâÍý·Ã ²¬ËÜ²íÉ§ ÃçÌîÌÐ ²¼»³½ß ³á±º²í¹°
ÃçÌîÌÐ¡ÊVo ex°¡Ìµ°¡´í°Û¡Ë¡¢²¼»³½ß¡ÊG ex THE ROOSTERS¡Ë¡¢³á±º²í¹°¡ÊDr ex THE MODS¡Ë¡¢²¬ËÜ²íÉ§¡ÊB ex ¥¢¥ó¥¸ー¡Ë¡¢ÃÝÆâÍý·Ã¡ÊSax,Fl Æ¬Ç¾·Ù»¡¡Ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥í¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ê³èÆ°¤¹¤ë¡ÖÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É¡×¡£
¤½¤ÎÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É¤¬ºÇ¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¤Ë¡×¤ò2026Ç¯2·î21ÆüÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÙ¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎPANTA¤¬µÞÀÂ¤¹¤ë£²½µ´ÖÁ°¤ËÃçÌîÌÐ¤ËÂ÷¤·¤¿ÀäÉ®¤È¤Ê¤ë£¶ÊÓ¤Î»í¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤·¤¿»í1ÊÓ¤ò²Ã¤¨¤µ¤é¤ËÃçÌîÌÐ¤¬ºî»ì¤ò¤·¤¿£²ÊÓ¡£Á´£¹ÊÓ¤Î»í¤òÃçÌîÌÐ¡¢²¼»³½ß¡¢²¬ËÜ²íÉ§¡¢°ËÆ£ÍºÏÂ¡ÊOLEDICKFOGGY¡Ë¤¬ºî¶Ê¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
Âê»ú¤Ï»°ÂåÌÜµûÉðßÀÅÄÀ®É×¤¬100Ëç¤ËµÚ¤ÖºîÉÊ¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿Ãæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÆ¬Ç¾·Ù»¡¤«¤éÀÐÄÍ½ÓÌÀ¡¢¤ª¤ª¤¯¤Ü¤±¤¤¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¦¤Ä¤ß¤è¤¦¤³¤â¥³ー¥é¥¹»²²Ã¤·¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÃ£¤¬ÁíÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎROCK¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë·æºî¤Ç¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤ÆÀ§Èó¤ª¼è¾å¤²¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
¡ÖÌÐ¤òÍê¤à¤¾¡×
ÇÙ¤¬¤ó¤ÇÆþ±¡ÎÅÍÜÃæPANTA¤¬ÀÂµî£²½µ´ÖÁ°¤ËÉÂ¾²¤è¤êÃçÌîÌÐ¤ËÂ÷¤·¤¿£¶ÊÔ¤Î»í¡£¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»í¤Î¿ô¡¹¤¬³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÃçÌîÌÐ¡¢²¼»³½ß¡¢²¬ËÜ²íÉ§¤ÎÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¡¢OLEDICKFOGGY¤Î°ËÆ£ÍºÏÂ¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤È¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿PANTA¤Î»í¤Ë²¼»³½ß¤¬¶Ê¤ò¤Ä¤±¤¿£±¶Ê¡¢¤µ¤é¤ËÃçÌîÌÐ¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÅÛÎì¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºî»ì¡¢²¼»³½ß¤¬ºî¶Ê¤·¤¿£²¶Ê¤ò´Þ¤á¤¿Á´9¶Ê¤Î´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬´°À®¡ª
¥²¥¹¥È¤ËÆ¬çª·Ù»¡¤è¤êTOSHI¤È¤ª¤ª¤¯¤Ü¤±¤¤¡¢¥³ー¥é¥¹¤Ë¤¦¤Ä¤ß¤è¤¦¤³¤¬»²²Ã¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÂê»ú¤Ï»°ÂåÌÜµûÉðßÀÅÄÀ®É×¤¬Ã´Åö¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¿·À¸ÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É¥»¥«¥ó¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡ª
ÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É¡Ö¤Ë¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È Âê»ú »°ÂåÌÜµûÉðßÀÅÄÀ®É×
¡ÚºîÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡¡
ÃçÌîÌÐ¥Ð¥ó¥É¡Ö¤Ë¡×
ÃçÌîÌÐBAND
ÃçÌîÌÐ(Vo) ²¼»³½ß(Gt) ²¬ËÜ²íÉ§(B) ³á±º²í¹°(Dr) ÃÝÆâÍý·Ã¡ÊSax/Fl¡Ë
¥²¥¹¥È
ÀÐÄÍ½ÓÌÀ¡ÊÆ¬Ç¾·Ù»¡¡Ë ¤ª¤ª¤¯¤Ü¤±¤¤¡ÊÆ¬Ç¾·Ù»¡ ¥¢ー¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¡Ë
¤¦¤Ä¤ß¤è¤¦¤³
ËÜÂÎ²Á³Ê \3630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü 2026Ç¯2·î21Æü
¾¦ÉÊÈÖ¹æ BPU-020
Á´¹ñCD¥¸¥ç¥Ã¥× ¥Ç¥£¥¹¥¯¥æ¥Ë¥ª¥ó ¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É amazon¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡
¶ÊÌÜ
£±¡¡·ê¤Î³«¤¤Þ¤¯¤ê¥¢¥Êー¥ー¡¡ºî»ì PANTA ºî¶Ê ÃçÌîÌÐ
£²¡¡¤À¤í¡¡ºî»ì PANTA ºî¶Ê ²¼»³½ß
£³¡¡µã¤¯¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡¡ºî»ì PANTA ºî¶Ê °ËÆ£ÍºÏÂ
£´ ÂÀÍÛ¡¡ºî»ì PANTA ÃçÌîÌÐ ºî¶Ê ÃçÌîÌÐ
5¡¡µã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤è¡¡ºî»ì PANTA ºî¶Ê ²¬ËÜ²íÉ§
6¡¡´ñÌ¯¤Ê°µÎÏ¡¡ºî»ì PANTA ÃçÌîÌÐ ºî¶Ê ÃçÌîÌÐ
7¡¡¶â²Ê¶Ì¾ò¡¡ºî»ì ÃçÌîÌÐ ºî¶Ê ²¼»³½ß
8¡¡·îÌë¤Î¥Ö¥ëー¥¹¡¡ºî»ì PANTA ºî¶Ê ²¼»³½ß
9 Fury¡¡ºî»ì ÃçÌîÌÐ ºî¶Ê ²¼»³½ß
Staff
Produce JUN SHIMOYAMA MASAHIKO OKAMOTO
Co Produce AKIO TAHARA
Recording & Mastring Studio studio SUNSHINE
Recording Engineer GONTA KAWAMOTO
Title lettering and Band logo Mark Design »°ÂåÌÜµûÉðßÀÅÄÀ®É×
Graphic Designed RYO MISAKI
Photographer¡§KEITO KAJIYA SHIGGY YOSHIDA
Staffs KAZUYUKI WATANABE TAKAYUKI KAMEYAMA ACCO AKIKO TAKIZAWA
Planning and production¡§MAHLER'S PARLOR.LLC
Release¡§FUJIYAMA RECORD
(C)️ P 2026MAHLER'S PARLOR.LLC
¥ìー¥Ù¥ë ÉÔÆó»³¥ì¥³ー¥É
È¯Çä¸µ MAHLER'S PARLOR
ËÜÂÎ²Á³Ê \3630(ÀÇ¹þ¡Ë
[26¡¦2¡¦21] BPU-020 / STEREO / Made in Japan
¡ÊC¡Ë2026 MAHLER'S PARLOR LLC., all rights reserved.