一般社団法人沖縄市観光物産振興協会

スポーツで盛り上がる沖縄市をもっと楽しく！

琉球ゴールデンキングスやFC琉球の試合がある日、「どこでごはん食べよう？」

「今空いてるお店ある？」

そんな時に便利なのが CHIMUDON MAP（チムドンマップ） です

試合当日は、会場周辺の飲食店をサクッと検索。

さらに、

今リアルタイムで空いているお店・ホテルなどの混雑状況も簡単に見れる。お得なクーポンを出している店舗！

これらをまとめてチェックできます👀

また、沖縄市はスポーツのキャンプシーズン到来！

（広島東洋カープ・サッカー、陸上など）の見学の「ちょっと時間が空いた」沖縄市で飲食店を探したい！

そんなあなたの“ちむどんどん（ワクワク）”を叶えるマップです🌺

CHIMUDON MAPを使って、沖縄市の魅力を思いきり楽しんでください！

■CHIMUDON MAPリンク↓↓↓

https://sports-map.navitime.co.jp/okinawa/ja/map/poi/business-status

■CHIMUDON MAP

使い方動画リンク↓↓↓

■チラシなどの内容

※本事業は内閣府 令和７年度「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」活用



【本件に関するお問合せ】

一般社団法人沖縄市観光物産振興協会（DMO）

担当：並里・渡久山

電話：098-989-5566

FAX：098-989-5567

■CHIMUDON MAP活用アンケート↓↓↓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6n8G9NrNMHY6M0bxj7PI6piIdFgjHucEN9Kmir3W38wn5BA/viewform

■協会概要

会社名：一般社団法人沖縄市観光物産振興協会（DMO）

所在地：〒904-0031 沖縄県沖縄市上地1-1-1 コザミュージックタウン106

事業内容： 本協会は、沖縄市における観光および物産事業を振興しています。沖縄市が標榜する「国際文化観光都市」の実現を促進するとともに、スポーツコンベンションシティ宣言によるスポーツ振興にも力を入れています。

協会ホームページ：https://www.koza.ne.jp/(https://okicitysc.jp/)

スポーツコミッションHP：https://okicitysc.jp/