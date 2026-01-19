CHIMUDON MAP（チムドンマップ）
スポーツで盛り上がる沖縄市をもっと楽しく！
琉球ゴールデンキングスやFC琉球の試合がある日、「どこでごはん食べよう？」
「今空いてるお店ある？」
そんな時に便利なのが CHIMUDON MAP（チムドンマップ） です
試合当日は、会場周辺の飲食店をサクッと検索。
さらに、
今リアルタイムで空いているお店・ホテルなどの混雑状況も簡単に見れる。お得なクーポンを出している店舗！
これらをまとめてチェックできます👀
また、沖縄市はスポーツのキャンプシーズン到来！
（広島東洋カープ・サッカー、陸上など）の見学の「ちょっと時間が空いた」沖縄市で飲食店を探したい！
そんなあなたの“ちむどんどん（ワクワク）”を叶えるマップです🌺
CHIMUDON MAPを使って、沖縄市の魅力を思いきり楽しんでください！
■CHIMUDON MAPリンク↓↓↓
https://sports-map.navitime.co.jp/okinawa/ja/map/poi/business-status
■CHIMUDON MAP
使い方動画リンク↓↓↓
https://youtu.be/-ph35NTN08c?si=wom6b1uR6IMWdpH2
■チラシなどの内容
CHIMUDON MAPチラシ
CHIMUDON MAP三角POP
※本事業は内閣府 令和７年度「新たな沖縄観光サービス創出支援事業」活用
【本件に関するお問合せ】
一般社団法人沖縄市観光物産振興協会（DMO）
担当：並里・渡久山
電話：098-989-5566
FAX：098-989-5567
メールアドレス：spocon@koza.ne.jp
■CHIMUDON MAP活用アンケート↓↓↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6n8G9NrNMHY6M0bxj7PI6piIdFgjHucEN9Kmir3W38wn5BA/viewform
■協会概要
会社名：一般社団法人沖縄市観光物産振興協会（DMO）
所在地：〒904-0031 沖縄県沖縄市上地1-1-1 コザミュージックタウン106
事業内容： 本協会は、沖縄市における観光および物産事業を振興しています。沖縄市が標榜する「国際文化観光都市」の実現を促進するとともに、スポーツコンベンションシティ宣言によるスポーツ振興にも力を入れています。
協会ホームページ：https://www.koza.ne.jp/(https://okicitysc.jp/)
スポーツコミッションHP：https://okicitysc.jp/