小柄女性向けブランド「COHINA」、「SOMETHING」とのコラボデニム第2弾を発売

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、レディースジーンズブランド「SOMETHING」とコラボレーションしたデニムパンツ・スカートの2型を、2025年1月21日（水）20:00より発売します。

詳細を見る :https://cohina.net/collections/cohina-something-back-tuck-denim-skirt-baker-straight-denimu-special-collaboration

COHINAは「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランドです。現在Instagramフォロワーは22万人を超え、多くの小柄女性から愛されるブランドへと成長しています。

前回好評だったレディースジーンズブランド「SOMETHING」とのコラボレーション、第二弾が実現。

どんな気分の日にもそっと寄り添い、自分らしくいられる--

そんなSOMETHINGのデニム哲学を、小柄な女性が美しく着こなせるバランスへと落とし込みました。

女性のためのシルエットを研究し続けてきたSOMETHINGならではの、ラインをきれいに見せる設計はそのままに、今回はベイカーストレートデニムとバックタックデニムスカートが完成。

それぞれ、ステッチが映えるインディゴと、SOMETHING独自開発の"透けにくい白"加工のオフホワイトの2色展開で、きれいめにもカジュアルにも自在にフィット。

毎日に寄り添い、デニムがもっと好きになる特別なコレクションです。

概要

販売開始日時：2026年1月21日（水）20:00

COHINA公式オンラインストア「COHINA STORE」：https://cohina.net/

特集ページ：https://cohina.net/collections/cohina-something-back-tuck-denim-skirt-baker-straight-denimu-special-collaboration

【SOMETHINGコラボ】ベイカーストレートデニム

価格：\16,500（税込）

レングス：short / regular

サイズ：XXS / XS / S / M

カラー：インディゴ / オフホワイト

【SOMETHINGコラボ】バックタックデニムスカート

価格：\16,500（税込）

レングス：short / regular

サイズ：XS / S

カラー：インディゴ / オフホワイト

「SOMETHING」について

1979年、SOMETHINGは女性のためのジーンズブランドとして誕生しました。

それまでジーンズは、男女共用のアイテムとして浸透していましたが、女性を、より美しく魅せる、女性のためのジーンズという発想を持った、新しいジーンズの歴史がはじまりました。

女性専用のシルエット、パターンを研究し、女性のボディラインを意識した仕様や工夫をジーンズの設計に採用することで、レディースブランド独自の、体型にきれいにフィットするSOMETHINGが生まれました。時代とともに移りゆく流行のシルエット、着こなしのスタイル、肌に触れてはじめてわかる着心地・はき心地の向上、常に女性のジーンズの進化に取り組んでいます。

公式サイト：https://something.jp/

公式Instagram：@something_jean(https://www.instagram.com/something_jean/?hl=ja)

「COHINA」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2026年1月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net/

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/?hl=ja)

Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/?hl=ja)