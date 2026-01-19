米国の流域環境認証「Salmon-Safe」を日本で初めて取得した日本酒「MEGURU」Makuakeで販売開始

株式会社Super Normal

株式会社Super Normal（代表取締役：奥谷孝司／以下Super Normal）は、第三弾プロダクトであるSalmon-Safe認証の日本酒「MEGURU」を、応援購入サービスMakuakeで2026年1月19日（月）から販売を開始しました。



【Makuake『飲むことで水や環境が守られる。Salmon-Safe認証の日本酒「MEGURU」』】

販売期間： 2026年1月19日（月）～2月19日（木）

販売ページ： https://www.makuake.com/project/supernormal_ss_meguru/

【Salmon‑Safeとは】「日本初」の快挙。世界標準の流域認証

Salmon-Safeは米国オレゴン州を拠点とし、ブリティッシュコロンビア州（カナダ）からカリフォルニア州北部までの太平洋沿岸で活動する、「流域（Watershed）」という単位で水質保護や生息環境の回復に取り組むエコラベル認証の環境保護団体です。

米国ではSalmon-Safe認証を受けた農場で栽培された原材料を使ったビールやワイン、ウィスキーなどが数多く販売されています。また、Salmon-Safe認証は食品に限らず都市開発領域に対する認証事例も多く、マイクロソフト、ExpediaのオフィスなどもSalmon-Safe認証を取得しています。

サスティナブル日本酒「環」 - 神戸新聞社が推進する地エネの酒 for SDGsプロジェクト

「環」は神戸新聞社の「地エネの酒 for SDGs」プロジェクトから誕生した日本酒です。牧場のバイオガス事業で生産される消化液を兵庫生まれの酒米「山田錦」の肥料へ--廃棄物が、おいしいお酒にめぐる資源循環の日本酒です。

「地エネの酒 for SDGs」プロジェクトの核心にあるのは、これまで廃棄物として扱われてきたものに新たな価値を見出す「資源循環」のアイデアでした。

神戸市内の弓削牧場の豊富な栄養分を含む消化液を使って酒米の「山田錦」を育てる。廃棄されるはずだったものが、上質な日本酒へと生まれ変わるという、美しい循環のサイクルをデザインし、7農家と7酒蔵の連携から生まれる純米吟醸「環」が誕生しました。

Salmon-Safeと環の出会い。二つの蔵元、二つの個性の「MEGURU」へ

Salmon-Safeは水質保全や生態系保全を重視しており、専門家により実施される認証基準は決して緩やかなものではなく、極めて厳格なものです。環で実践されていた化学肥料を減らし、脱炭素農法を実践して収穫された酒米づくりは、まさにSalmon-Safeの考え方と合致するものでした。

認証を取得した環の原材料となる酒米を栽培する豊倉町営農組合とten（共に兵庫県）は、資源循環、生物多様性などを重視した酒米づくりを実現しています。そのサスティナブルな取り組みはSalmon-Safeの基準を見事にクリアし、認証取得の運びとなりました。

「MEGURU-SEITEN」を手がけるのは、兵庫県加古川市で1874年（明治7年）から続く老舗、岡田本家。その酒造りは、驚くほど小規模。杜氏と蔵元を含め、わずか2～3人の少数精鋭で、瓶洗いからラベル貼りに至るまで、そのほとんどが手作業で行われます。この徹底した手仕事こそが、細部まで神経の行き届いた、清らかで美しい酒質を生み出すのです。

一方、「MEGURU-FUKUNISHIKI」を造るのは、兵庫県加西市に蔵を構える、こちらも1839年（天保10年）創業の歴史ある酒蔵、富久錦。丹波杜氏（兵庫県）に伝わる伝統的製法である生酛造りを現代的に昇華した「富久錦流生酛づくり」にこだわり、品種の特長を最大限に表現。蔵に棲みつく自然の乳酸菌や酵母の力を借りて、時間と手間をかけてじっくりと酒母を育てるこの製法は、酒に複雑さと奥深い旨味を与えます。

確かな技術と伝統に支えられた「MEGURU-SEITEN」と「MEGURU-FUKUNISHIKI」。同じ米から生まれたとは思えない二つの鮮やかな個性の日本酒を、ぜひお楽しみください。

【お酒が飲めないみなさまに】循環素材を使ったもちふわ靴下とフーディー

アルコールが飲めない方、弱い方にもSalmon-Safeの活動を応援していただけるリターン品をご用意しています。

一つ目は、今年の3月にMakuakeで多くのみなさんから応援購入をいただいた「ゆっくり編み立てたもちふわ靴下」を、循環素材を使って編み上げ、Salmon-Safeロゴを配した「もちふわ靴下Salmon-Safe Edition」です。もちふわ靴下の最大の特徴である、しっかり弾力のある厚みとふわふわした軽やかさはそのままに、素材や色をSalmon-Safe仕様でつくりました。

もう一つは、同じく循環素材を使い、Salmon-Safeロゴとメッセージを配したフーディーです。エイジレス、ジェンダーレスで着用いただけるようなデザインで、秋冬から春先まで楽しんでいただけます（サイズはフリーサイズ）。背面下部にはSalmon-Safeが大事にしている「流域」への意識醸成を伝えるメッセージ「Watersheds matter（流域が重要である）」を記しています。

このもちふわ靴下とフーディーは、循環素材である「WACS」を使用しています。「WACS」は、奈良で主に靴下の原料サプライヤーを営む三山株式会社が取り組む、廃棄される繊維ゴミを回収して原料に戻し、再び糸として販売するプロジェクトです。

Super Normalが考える「日本酒のふつう」とは

私たちSuper Normalは、Salmon-Safeと環の橋渡し的存在として、今回の取り組みをご一緒しています。

サスティナブルやSDGsという言葉や行動は私たちの身の回りで当たり前になっていますが、これからの購買行動の一つの要素として、ものづくりの背景の透明さの重要度がより一層大事になると考えています。

手間をかけ心を込めたものづくりが、Salmon-Safeのような検証済みで独立したローカル認証によって認められる。このようなエコラベルが購買意思決定の指針となることも、今後の「購買行動のふつう」になるだろうとSuper Normalは考え、MEGURUもそのような想いを込めた「日本酒のふつう」として、生産の背景も含めご理解を深めていただけると幸いです。

今回の『飲むことで水や環境が守られる。Salmon-Safe認証の日本酒「MEGURU」』は、日本でのSalmon-Safeの第一歩です。ものづくりにおいて環境を意識する、そしてそれが美味しい-これらが共存する社会になることを、Super Normalは「これからのふつう」であると信じています。

販売情報

2026年1月19日（月）11時からMakuakeで販売（数量限定販売）

販売商品一覧

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU」2種類セット

【超早割10%OFF】7,150円（定価7,960円）※配送料含む

「MEGURU - SEITEN」「MEGURU - FUKUNISHIKI」各1本（720ml）の2種類セット

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU - SEITEN」

【早割5%OFF】3,780円（定価3,980円）※配送料含む

「MEGURU - SEITEN」1本（720ml）

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU - FUKUNISHIKI」

【早割5%OFF】3,780円（定価3,980円）※配送料含む

「MEGURU - FUKUNISHIKI」1本（720ml）

Salmon‑Safe ロゴフーディー

【早割5%OFF】14,250円（定価15,000円）※配送料含む

「Salmon‑Safe ロゴフーディー」（フリーサイズ）

Salmon‑Safe ロゴ靴下

【早割5%OFF】2,830円（定価2,980円）※配送料含む

「Salmon‑Safe ロゴ靴下」（フリーサイズ）

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU」2種類 + フーディーセット

【超早割10%OFF】20,660円（定価22,960円）※配送料含む

「MEGURU - SEITEN」「MEGURU - FUKUNISHIKI」各1本（720ml）の2種類と「Salmon‑Safe ロゴフーディー」（フリーサイズ）のセット

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU」2種類 + 靴下セット

【超早割10%OFF】9,840円（定価10,940円）※配送料含む

「MEGURU - SEITEN」「MEGURU - FUKUNISHIKI」各1本（720ml）の2種類と「Salmon‑Safe ロゴ靴下」（フリーサイズ）のセット

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU-SEITEN」+フーディーセット

【超早割10％OFF】17,000円（定価18,980円）※配送料含む

「MEGURU - SEITEN」1本（720ml）と「Salmon‑Safe ロゴフーディー」（フリーサイズ）のセット

Salmon-Safe認証日本酒「MEGURU-FUKUNISHIKI」+フーディーセット

【超早割10％OFF】17,000円（定価18,980円）※配送料含む

「MEGURU - FUKUNISHIKI」1本（720ml）と「Salmon‑Safe ロゴフーディー」（フリーサイズ）のセット

日本酒「MEGURU-SEITEN」+靴下セット

【超早割10％OFF】6,260円（定価6,960円）※配送料含む

「MEGURU - SEITEN」1本（720ml）と「Salmon‑Safe ロゴ靴下」（フリーサイズ）のセット

日本酒「MEGURU-FUKUNISHIKI」+靴下セット

【超早割10％OFF】6,260円（定価6,960円）※配送料含む

「MEGURU - FUKUNISHIKI」1本（720ml）と「Salmon‑Safe ロゴ靴下」（フリーサイズ）のセット



※仕様・デザインが変更になる可能性がございます

【Salmon-Safeについて】

Salmon-Safe（サーモン・セーフ）は1997年に米国の河川保護団体であるパシフィック・リバーズによって設立された、水質と野生生物の生息環境を守るための非営利団体。その使命は「サケが産卵し繁栄できるよう、都市や農業流域の河川をきれいに保つ手助けをすること 」です。「都市と農地の流域の河川をサケが産卵し、繁栄し続けるために十分綺麗に保つことに貢献する仕組み」としてのミッションを掲げ、適切な土地管理によりアメリカ西海岸の河川環境をサケの生育に適したものにしていくことを目的としています。

Salmon-Safeの特徴のひとつは、認証の範囲を州や市の境界ではなく、「流域」という観点から定義していることです。Salmon-Safeの本部があるオレゴン州ポートランド市は、Salmon-Safe認証への移行に市を挙げて取り組んでおり、ポートランド近郊のNIKE本社の敷地もSalmon-Safe認証を受けています。また、多くのワイナリーや醸造所でも、Salmon-Safe認証原料を使用したワインやビールを販売しています。

https://salmonsafe.org/

【環について】

神戸新聞社は2019年からエネルギーと環境の視点から新しい地域デザインを描くSDGsプラットフォーム「地エネと環境の地域デザイン協議会」を推進しています。この取り組みでのプロジェクトから生まれた日本酒が、「地エネの酒 環（めぐる）」です。飲むことで、眠れる地域の資源が回りだす。地球環境の負担を減らす。そして、もちろんおいしい。エネルギーと栄養がたっぷり残る食品の残さや家畜のふん尿から、熱や電気となるバイオガスを作り、副産物の「消化液」で酒米を育て、世界が求めるSAKEを醸します。

https://www.kobe-np.co.jp/info/chiene-kankyo/sake/

【Super Normal会社概要】

株式会社Super Normal

代表取締役：奥谷孝司

事業内容： 「優れたふつう」を顕在化し、それを世の中に伝え、広めていく活動を目的として2024年6月に設立。世の中の良いもの＝「たいせつにすべきふつう」が廃れないように守り、「これからのふつう」を作り出す活動を続けている。

Makuakeでは2024年に『MOONRAKERS × Super Normal「優れた普通のセットアップ」』が目標の2833%、2025年に『Super Normal × dorocos「ゆっくり編み立てたもちふわ靴下」』が目標の569%を記録している。

Webサイト https://www.super-normal.jp

Instagram https://www.instagram.com/super_normal_sn/