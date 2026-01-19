漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ」が作品投稿でAmazonギフトカード5,000円分がもらえるキャンペーンを開催！

株式会社アムタス

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志 以下アムタス)が提供する漫画投稿サイト「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)(https://creators.mechacomic.jp/)」は、2026年1月19日(月)より「漫画家全力応援！投稿者全員プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

■漫画家全力応援！投稿者全員プレゼントキャンペーン

https://creators.mechacomic.jp/campaign/allpresent_6

「めちゃコミック クリエイターズ」では、応募条件を満たした作品投稿者全員にAmazonギフトカード5,000円分を贈呈するキャンペーンを実施します。ぜひ奮ってご参加ください。

※ページ数など作品の条件は応募要項を必ずご確認ください。

＜キャンペーン概要＞

キャンペーンページURL：https://creators.mechacomic.jp/campaign/allpresent_6(https://creators.mechacomic.jp/campaign/allpresent_6)

開催期間：2026年1月19日（月）10：00 ～2026年2月16日（月）17:00

※予告なく期間を変更する可能性があります。

賞品：Amazonギフトカード5,000円分

応募方法：「めちゃコミック クリエイターズ」サイトにログインし、キャンペーンページより作品データを登録してください。

応募条件： 1作品あたり4ページ以上、タテ読み作品の場合は1作品10コマ以上。

ネームやイラストのみの作品、過去投稿作品の再投稿または投稿済み作品の続話、4コマ漫画作品、他社の企画する漫画賞を受賞された作品や商業誌で発表済み作品、文字や絵が視認できない・不鮮明な作品、対象年齢が18歳以上に設定される作品ついては、本キャンペーンの応募対象外とさせていただきます。また、本サービスの利用規約およびコンテンツガイドラインに違反している作品、その他当社が相応しくないと判断した作品も応募対象外となります。詳細はキャンペーンページの応募要項をご確認ください。

※本キャンペーンは株式会社アムタスによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。「めちゃコミック クリエイターズ」キャンペーン事務局【https://creators.mechacomic.jp/contact】までお願いいたします。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

「めちゃコミック クリエイターズ」は2021年11月のサービス提供開始以降、多くの漫画家の方に作品をご投稿いただき、コンテスト受賞者をはじめ続々と「めちゃコミック」でデビューしています。

今後も「めちゃコミック クリエイターズ」出身の漫画家の方のデビュー作品を順次配信予定ですので、楽しみにお待ちください。

配信中の「めちゃコミック」デビュー作品一覧はこちら(https://mechacomic.jp/books?utf8=%E2%9C%93&text=&genre=&sort=&tags%5B%5D=1615)！

今後もお客様のニーズに応えるため、サービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの漫画家の方々を応援してまいります。

【めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック クリエイターズ（めちゃクリ）https://creators.mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/creators/

■めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)とは？

「めちゃコミック クリエイターズ(めちゃクリ)」は、国内最大級の電子書籍・漫画ストア「めちゃコミック」が運営する漫画投稿サービスです。

ジャンル不問、いつでも誰でも簡単に PC・スマートフォン・タブレットから作品を投稿し、読者や編集部からのリアクションやコメント、講評を確認することができます。投稿作品には広告表示設定が可能で、作品が閲覧される際に発生する広告収入は投稿者の皆さまへ 100%還元いたします。

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。