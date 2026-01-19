根本原因の特定と実効性ある提案を目指す、内部監査実践力強化研修の提供を開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、組織の課題解決に向けた「内部監査実践力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/risk-internalcontrol-internalaudit)」の提供を開始します。本研修は、従来の形式的なチェック業務から、リスクに基づき経営に資する監査への転換を目指すものです。受講者はリスクベースの計画策定から、なぜなぜ分析を用いた根本原因の特定、経営層を動かす改善提案までを体系的に習得します。組織の健全な成長を支える、実効性の高い内部監査の実現に寄与します。

内部監査における課題と実効性向上の必要性

形式的な監査からの脱却

多くの組織において、内部監査がチェックリストの確認のみに終始する形骸化が課題となっています。形だけの監査では、組織に潜む本質的なリスクの発見や、実効性のある改善にはつながりません。

経営に資する監査への期待

不祥事の防止やガバナンス強化が求められる中、経営層からはリスクを適切に評価し、組織改善を促す高度な監査が期待されています。現場と経営の橋渡し役として、納得感のある提案を行えるスキルの強化が必要です。

内部監査実践力強化研修の紹介

研修タイトル

内部監査実践力強化研修(https://www.recurrent.jp/listings/risk-internalcontrol-internalaudit)

受講対象

内部監査担当者、中堅社員、管理職

身に付くスキルや目的

本研修は、リスクベースの視点を持ち、組織の問題の根本原因を特定することを目的としています。実効性のある改善提案を通じて、経営や現場の納得感を引き出すスキルを実装します。

本研修の特徴

本研修には、大きく分けて以下の3つの特徴があります。

- リスクに基づく効率的な計画策定リスクマップを活用して重要度の高い項目を特定します。限られた時間で成果を出すための監査計画の立案方法を習得します。- なぜなぜ分析等を用いた根本原因の特定表面的な事実確認にとどまらず、プロセス視点で業務を捉えます。事象の背後にある真の課題を発見する調査技術を強化します。- 実効性の高い改善案の提示根本原因に基づいた具体的かつ実現可能な提案を行います。組織の変革を促すための対話や報告の技術を理解します。

研修カリキュラムの抜粋

全6章の構成から、主要なステップを抜粋してご紹介します。

- 内部監査の役割再定義と監査品質：実効的な内部監査の要件と自社の課題を明確にします。- リスクベース内部監査の基礎：リスクの本質を理解し、監査対象を適切に絞り込む力を養います。- 本質に迫る監査技法：なぜなぜ分析等を用い、問題の根本原因を発見する監査力を強化します。- 指摘・改善提案の質を高める：経営や現場に響く指摘表現と、実効性ある提案書の作成技術を習得します。

リスキルについて

株式会社リスキルは、ビジネス研修が料金一律という明瞭な価格体系で、企業の多様な人材育成ニーズに応えています。研修準備のフルサポートや、企業ごとのカスタマイズに無料で対応する柔軟な体制が特徴です。今回提供を開始したような内部監査研修(https://www.recurrent.jp/categories/risk-internalcontrol)においても、対面やオンラインなど、組織の環境に合わせた最適な形式で実施いただけます。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。