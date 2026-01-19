日本文化を再定義するブランド「J+」が羽田空港第3ターミナル内「NOREN」にて販売開始。スウェット作務衣など全3アイテムを展開。

展開背景

株式会社GEKI

「羽田空港という世界の交差点で、国境をまたぐ人々へ、日本文化の新しい形を提案する」というNORENの想いと、日本の伝統的なプロダクトを現代のライフスタイルに合わせて再定義する「J+」のビジョンが共鳴し、今回の展開が決定いたしました。 訪日ゲストが自国に帰っても日常的に日本を楽しめる「日本の新しいお土産」として、3つのプロダクトを提案します。

J+RELAX ＝ SOME WAY（スウェット作務衣）J+RESET ＝ SEN-KOH（白檀線香）J+HOTSPRING ＝ MAME-SHIBORI（手ぬぐい豆絞り）

J+RELAX ＝ SOME WAY（スウェット作務衣）

和歌山の東式織機を使用した肌触りの良いスウェット素材を採用。

従来のセットアップに加え、上着の「羽織」のみの販売も実施します。

J+RESET ＝ SEN-KOH（白檀線香）

日常のストレスをリセットし、自分と向き合う時間をアシストする “メディテーションインセンス”。

J+HOTSPRING ＝ MAME-SHIBORI（手ぬぐい豆絞り）

温泉文化に欠かせない「まめしぼり」を、ネイビーベースのモダンなデザインでファッションアイテムとして再定義。

この機会にぜひお立ち寄りください。



店舗情報

新屋号： NOREN羽田空港店

所在地： 羽田空港第3ターミナル 4階 江戸小路

営業時間：8:00～22:00

公式ウェブサイト：https://noren-japan.jp

公式Instagram：https://instagram.com/noren_global

担当者コメント

株式会社コラゾン NOREN ブランドマネージャー坂口 理明

羽田空港は、毎日世界中から数え切れないほどの人々が国境を越えて行き交う、世界で最もダイナミックな『交差点』です。私たちNORENは、この場所で単にお土産を販売するだけでなく、日本文化の精神性を現代の感性で翻訳し、世界中のお客様へ届ける架け橋でありたいと考えています。伝統を現代のライフスタイルの文脈で鮮やかに再定義する『J+』のプロダクトは、まさに私たちが掲げる “Cross Borders!” の精神を体現しています。スウェット素材の作務衣や、心を整えるメディテーションとしてのお香、遊び心あるデザインの豆絞りは、日本を訪れたゲストが自国に帰ったあとも、日常の中で日本文化を楽しみ続けられる『新しいお土産』の形です。このプロダクトを通じて、世界中に新しい日本のファンが増え、境界を越えた新しい物語が生まれることを期待しています。



プロフィール

株式会社コラゾン NOREN ブランドマネージャー 坂口 理明

日本文化の「語り部」として、羽田空港第3ターミナル内の旗艦店『NOREN』の運営およびブランドマネジメントを統括。「お土産を、文化を越えるきっかけに」をミッションに掲げ、多言語での接客だけでなく、プロダクトの背景にある物語を伝える体験設計に注力している。世界中のクリエイターや旅人と対話を重ねながら、現代のライフスタイルに溶け込む日本独自の精神性を発信し続けている。

株式会社GEKI カルチャー事業部 J+ ブランドディレクター 吉田 昌平

この度はリリースをご覧いただきありがとうございます。「日本をもっと強く」これが本プロジェクトに関わる際に、最初に向き合ったテーマでした。来日するインバウンドゲストが増え、観光大国となった日本において、自分たちのアイデンティティを認識すること、またそれらを多様な文化的背景をもつ様々な国籍の方々に感じていただくこと、その一つの解として “日常でも使えるモノ(=日用品)” を設定しました。私たちが普段から身につけ、使用しているモノと近い感覚で「日本文化を感じられるものづくりができないか」という想いで、J+を推進しています。日本文化というユニークかつ素晴らしい文化が次の世代やあらゆる背景をもった人々に受け入れられる形で繋ぐことができるよう、J+を通じて日本文化の良さや日本人としてのアイデンティティを感じていただけたら幸いです。

プロフィール

株式会社GEKI カルチャー事業部 J+ ブランドディレクター 吉田 昌平

1993年東京生まれ。学生時代はダンスを通じて音楽やファッション、ストリートカルチャーに没頭。

大学卒業後はアメリカ、ニューヨークに1年間留学を経て東京のホテルの立ち上げメンバーとして、ブランディングやソフトコンテンツなどホテルの可能性を広げる業務に携わる。

J+（ジェイプラス）とは

J+は、現代のライフスタイルに日本(＝JAPAN)のエッセンスをプラスし、日本文化の価値を再定義するプロジェクトです。宝物を包むときの飾り結びの形から生まれたとされる日本の家紋の一つの「宝結び」をモチーフにし、Jと+を掛け合わせたロゴをブランドアイコンとします。

現代、私たちの価値観は「物質的な豊かさ」から、「精神的な豊かさ」へとシフトしています。資本主義における利便性の追求の先にある、精神的な豊かさにダイレクトアプローチできる可能性があるものこそ、文化価値であると、私たちは考えています。J+ではプロダクトの展開を通じ、そんな精神的な充足が得られる文化価値と体験の提供を行っていきます。J+は「日本の伝統的なプロダクト」をストリートらしい遊び心を持って再解釈し、海外ゲストが自国でも日常的に日本を楽しめる「日本の新しいお土産」として見立てる(=再定義する)ことで、国内外に日本の伝統や文化の素晴らしさを様々な形で発信するプロジェクトです。

Instagram：https://www.instagram.com/jplus__81/

BRAND MOVIE

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bAQu_RRhyxs ]

NOREN お取り扱いプロダクト一覧

◼️J+RELAX ＝ SOME WAY (スウェット作務衣)

日本の日常的な和装の作業着として親しまれた作務衣を、現代の “リラックスセットアップ” として再定義。

和歌山の東式織機を使用した肌触りの良いスウェット素材を活かし、従来の作務衣よりもリラックスフィットな作りにすることでより肩肘の張らない快適なプロダクトへ。 袖と裾には遊び心のあるヴィヴィットカラーのドローコードを採用し、自分好みのシルエットやシーンによって丈を調整できるなど、リラックスシーン以外にも現代のあらゆるシーン(＝Some way)に対応。着物よりもカジュアル、作務衣よりもドレッシーな和服としてのリラックスセットアップ。2サイズ、Sunrise oats、Midnight navyの2色展開。

◼️J+RESET ＝ SEN-KOH (白檀線香)

日本の香りの代表格でもある白檀の線香を、日常のストレスをリセットし、日々のリラックスをアシストする “メディテーションインセンス” として再定義。

時の流れが早い日々の中、一歩立ち止まったり、自分と向き合う時間が取れない方も多いかと思います。J+RESET ＝ SEN-KOHは自分自身をリセットしたいシーン、日常の中のリラックスシーンをアシストするプロダクト。古くから日本で親しまれてきた白檀の濃厚な香りがあなたを多忙な日々からプラグオフする、日本のメディテーションインセンス。

◼️J+HOTSPRING ＝ MAME-SHIBORI (手ぬぐい豆絞り)

日本に根付くリトリート文化である温泉、銭湯に欠かせない手拭い(＝まめしぼり)を、遊び心と日本の風合いを感じる温泉の “ファッションアイテム” として再定義。

日本の温泉、祭りのシーンで定番のホワイトベースのカラーをあえて反転させたネイビーベースにし、洗練されつつも親しみやすいアイテムへ。豆を想起させる規則正しく点在する水玉には、ランダムにサイズ違いのものやハートを配置し、祭りと温泉文化を日常的に感じるアイコニックなデザインに。機能面ではコットン100%の古くから親しまれるスタンダードな素材を用いることで、速乾性に優れ、ハンカチやバンダナとしても利用可能なファッションアイテム。

J+立ち上げの背景 および目指すミッション

◼️日本の伝統的なプロダクトの文化価値を高めるブランドプロデュースの実施

私達GEKIが目指すのは、世界における日本のプレゼンスの向上です。そのプレゼンスを高める上でキーになるのが、日本のソフトパワーともいうべき「文化」であると私達は考えます。伝統文化や工芸にまつわる技術やその担い手、モノに根付く精神性が失われていく中、過去何百年と受け継がれてきた文化や伝統をこの先も継承していく為には、現代のライフスタイルや海外需要、GenerationZのニーズに応えるコミュニケーションが必須になっていくと考えています。J+では、日本の伝統的なプロダクトに現代の感覚と遊び心を取り入れ、オーセンティックかつクリエイティブな日本文化を、無理なく等身大で楽しめる形で解釈することで、その素晴らしさを国内外に提案します。日本の伝統文化や地域のものづくりの価値を伝えるコミュニケーションを海外マーケット向けに行いブランドプロデュースをすることで、文化産業、伝統文化の継承と持続的な発展に貢献する「文化産業のバリューチェーンの活性化」を目指します。

株式会社GEKIについて

GEKIは企業やひとの営みによって生まれる文化を通じて、誰かの生きる理由を創るCULTURE EMPOWERMENT COMPANYです。企業・場所・サービスを起点としたブランディング / コミュニケーション支援、海外市場を見据えたリテール事業や訪日外国人向けの商品企画、日本文化を体験できる場のプロデュースを通じて、持続的な価値を創造します。



事業内容：ブランディングおよびクリエイティブの制作事業、マーケティング / プロモーション戦略立案、事業開発 / コンサルティング

所在地：東京都目黒区中央町2丁目37－3 エス・パル2F

代表者：CEO 作左部 力

Web：https://geki-inc.com/

Instagram：https://www.instagram.com/geki_inc/

X：https://x.com/GEKI_Inc



＜本件に関するお問い合わせ先＞

