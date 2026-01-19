公立入試3日後に傾向・対策をスピード解説！ ～愛知県高校入試徹底研究 公立編・私立編 開催のお知らせ～

学校法人 河合塾

河合塾千種校・名駅校は、2月末から3月に2026年度高校入試の分析報告会「愛知県高校入試徹底研究」を開催します。愛知県公立・私立高校の26年度入試をプロ講師がいち早く解説。特に2月28日に開催の公立編は、3日前に実施された愛知県公立高校入試をスピード分析。中学生と保護者の皆様にいち早く傾向と対策をお知らせします。

■26年度高校入試を河合塾がいち早く解説

一般選抜学力検査の１回化、マークシート形式や特色選抜の導入など23年度に行われた公立高校入試改革や、今年から始まる私立高校授業料の無償化など、愛知県の高校入試を取り巻く環境は変化しています。本報告会は、愛知県の公立・私立高校入試をいち早く振り返り、情報を提供することで、今後の対策に役立てていただくことを目的に開催します。

特に2月28日（土曜）に開催する公立編は、3日前（25日・水曜）に実施されたばかりの公立高校入試をいち早く解説。入試当日の熱気冷めやらぬ中、来年度以降に受験を志す小中学生・保護者の皆様に今年の受験概況と入試問題分析を提供し、学習指針として役立てていただきます。

受験対策の第一歩は正しい情報収集から。SNSなどでさまざまな情報があふれる中、長年にわたって愛知県の高校入試を分析し続けてきた河合塾の情報は、生徒・保護者の皆様の確かな道しるべとなる貴重なものです。ぜひこの機会を貴媒体にてご紹介ください。また、ご取材も歓迎いたします。

■愛知県高校入試徹底研究（分析報告会） 概要

■日時／会場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/285_1_cd2fac704676679d8c740546ca4a5aa9.jpg?v=202601191151 ]

■対象

愛知県の高校受験を検討されている新小5生～新中3生と保護者の皆様

■内容／講演者

26年度入試で出題された入試問題をいち早く分析し、傾向と対策を解説する講演会です。前半に河合塾進学アドバイザーから全体的な入試動向を解説。後半では、国・数・英・理・社、各教科のプロ講師が特徴的な問題を取り上げ、解説と今やっておくべき学習をアドバイスします（1教科20分程度）。

［分析対象校］

公立編 ： 愛知県公立高校の入試問題 ＊公立編（２）は公立編（１）と一部の内容が重複します

私立編 ： 東海、滝、名古屋、愛知、名城大附属、中京大附属中京、愛工大名電の７校

■申込方法

申込が必要です。前日までにWebからお申し込みください（参加無料）。 URL bit.ly/aichi-hs26(https://bit.ly/aichi-hs26)

■問い合わせ先

河合塾名駅校 052-451-0584、 河合塾千種校 052-735-1581