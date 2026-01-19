酒がまちをつくり、人がまつりをつないだ「城島酒蔵びらき」の軌跡

久留米シティプロモーション実行委員会

第32回城島酒蔵びらき

【日時】2026年2月14日（土）・15日（日） 9:30～16:00

【場所】＜メイン会場＞町民の森公園（福岡県久留米市城島町楢津764）

【参加蔵元】旭菊、池亀、鷹正宗、筑紫の誉、比翼鶴、瑞穂錦、杜の蔵、若波

【主催】城島酒蔵びらき実行委員会

【共催】久留米市、久留米南部商工会、久留米南部観光物産振興会

【ホームページ（公式サイト）】https://nanbu-shoko.jp/sakagura/

【X】https://x.com/sakezoh

【Instagram】https://www.instagram.com/sakezoh

【問い合わせ】城島酒蔵びらき実行委員会事務局（久留米南部商工会内）

TEL：0942-64-3649

FAX：0942-64-4850

2月14日（土）・15日（日）、久留米市城島町にて「第32回 城島酒蔵びらき」が今年も開催されます。

毎年10万人を超える人々が訪れ、町全体が熱気に包まれる2日間。

「城島酒蔵びらき」は、いまや九州を代表する酒蔵イベントの1つとして知られています。

今回は、城島町を中心に8つの酒蔵が集結。これまでも参加していた6酒蔵（旭菊、池亀、筑紫の誉、比翼鶴、瑞穂錦、杜の蔵）に加えて、大善寺町の「鷹正宗」、大川市の「若波酒造」が初参加します。

城島の酒文化は、さらなる広がりを見せ始めています。

蔵ごとに異なる水、米、技、そして哲学。

ここでしか味わえない銘酒を、心ゆくまで飲み比べることができます。

また新企画として、8蔵すべての酒を一度に味わえる特別セット「城島∞（エイト）」 が登場。

酒蔵見学（一部蔵元を除く）、地域物産の販売、ステージイベントなど、五感すべてで楽しむ2日間です。

「東の灘、西の城島」と呼ばれた酒どころ

蔵元たちが設立した「大川馬車軌道株式会社」を走っていた蒸気機関車は、今も三潴町高三潴で保管展示されている。

城島の酒造りの歴史は、江戸時代にまでさかのぼります。

筑紫平野がもたらす良質な米。

耳納連山を源とする、豊かで清らかな水。

この恵まれた自然条件のもと、城島では酒造りが脈々と受け継がれてきました。

明治時代以降、その勢いはさらに加速。

城島をはじめとした三潴地区には次々と酒蔵が誕生し、最盛期の明治31年には85蔵が存在していました。

生産量は5万2千石に達し、城島はいつしか「東の灘、西の城島」と称されるまでになります。

隆盛を誇る蔵元は、地域の発展にも貢献。

港や鉄道、水道といったインフラ整備のほか、銀行の設立や学校の誘致などにも深く関わりました。

酒造りが城島の産業を支え、城島の未来を築いていったのです。

一軒の酒蔵から始まった、小さな挑戦

写真左から、久留米市城島総合支所の田中さん、実行委員長の江上さん、前実行委員長の上野さん。江上さんの経営する「酒乃竹屋」は、かつて「有薫酒造」があった場所にある。

時は流れ、1990年代。

バブル崩壊後の日本は、長い不況にあえいでいました。

そんな中、「この町を元気にしたい」と立ち上がった一軒の酒蔵があります。

それが、かつて山ノ井川沿いに蔵を構えていた「有薫酒造」です。

「有薫酒造」は町内の酒蔵をはじめ、地域の商店に声をかけ、町おこしイベントを企画します。

それが「城島酒蔵びらき」の始まりです。

"1つの蔵で他の蔵の酒も一緒に売る"という取り組みは極めて珍しく、業界紙にも取り上げられましたが、当初のイベント名には「酒蔵びらき」という名前すらありませんでした。

「商工会から少し補助金はあったようですが、ほとんど手弁当だったみたいですね」と、前実行委員長の上野さんが教えてくれました。

そこにあったのは、"自分たちの手で地域を盛り上げる"という、まっすぐな想いだったのです。

人の想いがつないだ、久留米を代表するまつり

メイン会場の「町民の森公園」にあるステージには、酒づくりの工程を題材にした版画「筑後城島酒造絵図」が飾られている。

その後、回数を重ねるごとに来場者が増えていき、規模が拡大。

平成21年開催の第15回には「町民の森公園」へと会場を移します。

さらに、普通電車しか停まらない西鉄三潴駅に、特急電車が臨時停車するという異例の対応も行われました。

その後も勢いは止まらず、平成26年開催の第20回から2日間開催に。

久留米を代表する存在へと成長していきます。

そして令和3年。

新型コロナウイルスの感染拡大により、開催直前まで準備を進めながらも、やむなく中止を決断。

しかし、ここで灯は消えませんでした。

城島酒蔵びらきの開催と存続を願う有志がアイデアを出し合い、コロナ禍でも開催できる方法として、ドライブスルー形式での開催を実現します。

「このときは、城島酒蔵びらき実行委員会の主催ではありませんでしたが、『城島酒蔵びらき』の名前を使わせてほしいと言ってくれたんです。私たちも、何とか開催できないかという葛藤があったので、ぜひ使ってほしいと承諾しました。おかげで、このイベントを途切れずに続けることができました」

人と人の想いが、まつりをつないだ瞬間でした。

酒蔵びらきは、未来へ続く

「日本一の酒蔵びらきにしたいですね。このイベントをきっかけに、地域の魅力を知ってもらい、何度も足を運んでもらいたい」

そう語る江上実行委員長の言葉には、次の時代への覚悟がにじみます。

「運営側も高齢化してますから。続けていくためには、次の世代に引き継いでいくことが重要。また、通年での取り組みなど、新しいアイデアも積極的に採用し、いい意味で変わっていくことが必要だと考えています」

かつて、このまちを育ててきた城島の酒づくり。

そして今、「城島酒蔵びらき」というイベントが、このまちの未来づくりに挑んでいます。