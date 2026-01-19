【ロッテシティホテル錦糸町】洗練された空間で贅沢なカカオ体験に没入「Cacao Room -Relaxing time with Cacao-」宿泊プラン販売開始

株式会社ロッテシティホテル

ロッテシティホテル錦⽷町（所在地：東京都墨田区錦⽷4-6-1 総支配人：福井朋也）は、2026年1月20日（火）～2026年12月15日（火）の期間に、1室限定のコンセプトルーム「Cacao Room -Relaxing time with Cacao-」の宿泊プランを販売いたします。本プランでは本物のドライカカオポッドを使って装飾した客室をはじめ、カカオの魅力に触れる多彩な体験をご用意。デラックスルームならではの開放感のある空間で、カカオが届ける至福のリラックスタイムをご堪能いただけます。当ホテルのデラックスルームのコンセプト「Enjoy the VIEW & Relax In the SPACE」を、新しいかたちで体現した、ここだけの特別空間です。

インテリアに生まれ変わったカカオポッドを楽しめる客室

本物のカカオポッドをアレンジして装飾したCacao Room

チョコレートは、カカオポッドと呼ばれる果実の中で育つカカオ豆が主な原材料のひとつです。カカオ豆の製造過程では通常、豆 が取り出された後のカカオポッドは廃棄されますが、株式会社ロッテのカカオビジネス開発部は、カカオポッドの新しい可能性に着目。カカオポッドを「ドライカカオポッド」に加工し、新たな価値の創出を目指す「カカオポッド コネクトプログラム」を始動させました。今回のCacao Roomでは、『植物と暮らす』をコンセプトに掲げる園芸店・株式会社ガレージが客室装飾プロデュースを担当。ドライカカオポッドを魅力的なインテリアに生まれ変わらせました。ベッドボード上のドライカカオポッド装飾が、デラックスルームにアートの装いを纏わせたほか、「カカオポッドランプ」が光と影のハーモニーで客室をやさしく照らします。

開放感あふれる窓からの景色×カカオテイスティング

本物のカカオポッドを加工して客室を装飾客室の随所に散りばめられたカカオの魅力やさしい光で客室を照らすカカオポッドランプカカオ農園の写真を飾るアートギャラリー。カカオポッドが辿ってきたストーリーを感じられる

チェックイン後は、お部屋に用意された「ウェルカムカカオスイーツ」がお客さまをおもてなしします。特製のドライカカオポッドケースには、スタッフが季節に合わせて厳選したロッテグループのチョコレートを詰め合わせました。あわせてカカオニブを使用した「カカオティー」を淹れると、お部屋にカカオの香りがふんわりと漂い、カカオの世界へといざなわれます。夜には、ホテル特製カカオプレートをお部屋にお届けいたします。２種の生チョコレートでは、それぞれ産地の異なるカカオを使用。カカオが持つ個性に触れる体験を楽しめます。窓いっぱいに広がる夜景を眺めながら、カカオの風味や味わいをご堪能ください。

朝は、高カカオチョコレートで目覚めのスイッチを

特製ドライカカオポッドケースとウェルカムカカオスイーツ、カカオティーホテル特製カカオプレートと客室から望む夜景

客室にご用意した選りすぐりのカカオを使用した高カカオチョコレートは、カカオのコクを味わうのにぴったりです。また、ホテルの朝食ビュッフェでは、健康と美を意識した和洋メニューに加え、ロッテならではの「カカオチキンカレー」「ガーナチョコレートファウンテン」「カカオワッフル」「ホテルオリジナルチョコレートドリンク」などもご用意しています。ぜひお召めしあがりください。

宿泊プラン詳細

目覚めのスイッチに「カカオの恵み」ホテルの朝食ビュッフェ・デザートスペース（イメージ）

プラン名：Cacao Room -Relaxing time with Cacao-（朝食・プレミアムラウンジアクセス権付き）

チェックイン15：00

チェックアウト11：00

対象客室：スタンダードデラックスツイン トレインビュー 15階

宿泊人数：1～4名さま

宿泊対象期間：2026年1月20日（火）～ 2026年12月15日（火）

お部屋での体験内容：

・ドライカカオポッドを活用した客室の特別装飾

・カカオポッドランプ

・ウェルカムカカオスイーツ（スタッフが厳選したロッテグループのチョコレート）、カカオニブ使用カカオティー

・ホテル特製カカオプレート（ホテル特製チョコレート2種とアペタイザー1種 ）

※本宿泊プランでご提供するロッテ製品、スイーツ、お料理の内容は、製品や食材の仕入れ状況などにより予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※カカオポッドランプ、特製ドライカカオポッドケース、ハーバリウムなど客室の装飾品はお持ち帰りいただけません。

好評の朝食イベント「朝から甘やかしビュッフェ～カカオ香るバレンタイン～」

1月20日（火）から2月15日（日）の期間限定で、「朝から甘やかしビュッフェ～カカオ香るバレンタイン～」を実施し、お客さまの朝食をバレンタインの装いで彩ります。期間中は特別メニューとして、カカオやチョコレートを使用した「ローストポーク モーレ ポブラーノ」「すりおろし野菜とカカオのドレッシング」「バーニャカウダ～カカオと江戸甘味噌のディップソース～」「カカオと3種ベリーのスムージー」「カカオフレンチトースト」をご提供。日々を頑張るお客さまが朝から贅沢気分をご堪能いただけるメニューでおもてなしいたします。

※朝食ビュッフェは、Cacao Roomにご宿泊のお客さま以外の方もご利用できます。

ロッテシティホテル錦糸町について

朝から甘やかしビュッフェ～カカオ香るバレンタイン～（イメージ）カカオを使用したメニューでバレンタインを彩る朝食ビュッフェ

