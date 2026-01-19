10周年イヤー開幕の-真天地開闢集団-ジグザグ 会員限定「特番ベレボ～ジグザグ10周年突入記念Special～」FanStream/StreamPassにて配信決定！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）と電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、視聴アプリ「FanStream」と視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を活用し、-真天地開闢集団-ジグザグのオフィシャルファンクラブ会員限定生配信「特番ベレボ～ジグザグ10周年突入記念Special～」の視聴チケット販売ならびに配信を行うことをお知らせいたします。

-真天地開闢集団-ジグザグ

-真天地開闢集団-ジグザグの本格始動10周年の記念日である2026年1月31日(土)に、会員限定で「特番ベレボ～ジグザグ10周年突入記念Special～」生配信の実施が決定しました！

4度目となるオフィシャルファンクラブ「参拝者の集い "べレボ"」の会員限定生配信イベントを今回は10周年の特大スペシャルとしてお送りいたします！ここでしか見ることのできない特別なトークも…!?

また番組内では、2025年12月31日に東京ガーデンシアターで開催された単独公演「ジグザグ 大晦日の大禊！」の会場内にて展示していたフォトパネルのプレゼント企画も実施いたします！

さらに、視聴チケット購入者全員へ後日スペシャル画像をプレゼント！

10周年の記念日にぜひみんなでお祝いしましょう。

特番ベレボ～ジグザグ10周年突入記念Special～

【配信日時】

2026年1月31日(土)

入場17:30(予定) / 開演18:00(予定)

【アーカイブ配信期間】

2026年2月1日(日)18:00～2026年2月8日(日)23:59

【配信視聴チケット】

参拝者の集い "べレボ" 会員チケット

販売期間：2026年1月17日(土)18:00～2026年2月8日(日)21:00

料金：1,000円（税込）

※販売期間中に「参拝者の集い "べレボ"」会員になった方もご購入いただけます。

※決済方法：クレジットカード決済、コンビニ決済

※ご購入の際は、チケット代金とは別にシステム利用料330円（税込）がかかります。

■参拝者の集い "べレボ"

https://zigzag.asia/entrance-berevo/

■視聴チケット販売ページ

https://tixplus.jp/feature/zigzag_stpass202601/

[-真天地開闢集団-ジグザグ プロフィール]

「愚かな者に救いの手を差し伸べる」をコンセプトに掲げ、2016年に本格始動。現在は命 -mikoto-（Vo）、龍矢 -ryuya-（B）、影丸 -kagemaru-（Dr）の3人で構成される。2018年7月に1stシングル「帰りたいけど帰れない」をリリース。2022年11月に初の東京・日本武道館での単独公演を開催した。全国の音楽フェスに出演して着実にその名を広め、2023年10月に4thアルバム「慈愚挫愚 四 -最高-」を発表。2024年11月にEP「Gran ∞ Grace」とライブBlu-ray「全国開闢禊 -最高- 紀行」を同時リリースし、初の横浜アリーナ公演を含むホールツアー2024「全国開闢禊 -天ト地-」を開催。2025年には、TVアニメ『地獄先生 ぬ～べ～』オープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」をリリース、全国ツアー2025「ゆっくり行脚禊～第一弾～」は全公演ソールドアウト、東京ガーデンシアターでの単独公演「ジグザグ 大晦日の大禊！」も成功させる。2026年は本格始動10周年を迎え、さらに精力的に活動を続けている。

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」と視聴専用アプリ「FanStream」について】

価値あるパフォーマンスはアーティストに還元できるよう、配信ライブを視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」で販売することが可能です。

そして、視聴専用アプリ「FanStream」では、生配信を観ながらコメントやギフティングでアーティストの応援ができる機能を搭載し、アーティストとファンがよりインタラクティブにつながれるようになります。

配信収益は、大手動画配信サイトでギフティングや有料配信するよりも、高い料率でアーティスト・主催者へ還元しますので、本来のライブ同様に、ファンの方の応援がアーティストへの支援となります。

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」概要】

・生配信やオンライン配信の視聴PASSを有料販売することができます。

・ファンクラブ認証がカンタンに行えるので、ファンクラブ会員には割引視聴PASSを販売することも可能。

・記念コンテンツサービス「メモコレ」をつかって、デジタルコンテンツ販売やオンラインくじも同時に実施可能。配信ページからグッズ販売を行うことも可能。

・販売した配信収益は、通常の配信プラットフォームより、高い利率でアーティストに還元。

■StreamPassサービスサイト

https://tixplus.jp/feature/streampass/(https://tixplus.jp/feature/streampass/)

【視聴専用アプリ「FanStream」概要】

コメントやギフティング機能を搭載した生配信視聴専用アプリ。ファンとの密度をより濃く、よりインタラクティブに、ライブやイベント参加のバーチャル体験を提供します。

・アプリならではの操作性で快適な視聴を実現。

・生配信の視聴中に、リアルタイムでのコメント投稿やアバターアクション、アイテム投稿が可能。

・ギフティングのアイテムやアバターをカスタマイズするパーツの従量販売が可能。

（ギフティングについては、主催者が導入可否を選択することができます）

■FanStreamサービスサイト

https://fanstream.jp/(https://fanstream.jp/)

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名： 株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2007年3月

事業概要： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

ＵＲＬ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

電子チケットサービス「チケプラ」や公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」を運営。

電子チケットは2014年に業界内で先駆けて機能を開発し、自社アプリの「チケプラアプリ」、または各企業様が既に提供されている既存アプリにチケプラの電子チケット機能を組み込む形でサービスを提供しています。電子チケットはスマートフォンの画面にスタンプを押すだけの簡単かつユニークな機能で、従来のQRコードタイプと比べて機材や専門スタッフの必要がないため簡単な入場オペレーションを実現できます。また、チケット受け取りを済ましていれば公演当日に大規模な通信障害が発生した場合にも機内モードでチケットの表示ともぎりを行うことができ、安定した入場が叶えられます。そのほか、顔認証入場などをはじめとした不正転売対策も実現できるなど、これまで累計1,000組以上のアーティストや50万人規模のツアーで導入されており、音楽ライブを中心に、舞台・演劇やプロ野球、Bリーグなどのスポーツ関連、遊園地といったレジャー・文化施設等でも幅広く導入いただくなど電子チケット業界有数の実績となっています。

チケプラTradeは、チケットを購入したお客さまがやむを得ない事情で参加できなくなってしまった際に、公式の場で安心安全に再販売することのできるチケットリセールサービスです。完売などでチケットをご購入いただけなかったお客さまも、適正な価格でチケットをお求めいただけるようになるだけでなく、昨今社会問題となっているチケットの不正な転売の抑制につながることも期待されます。年間30万件以上の取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、イベント主催者様の公式チケットリセールの基盤となっています。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。