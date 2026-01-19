【東栄住宅】『NICHIHA SIDING AWARD 2025』ニチハ賞受賞

株式会社東栄住宅■受賞作品：川越市的場

NICHIHA SIDING AWARDとは

ニチハ株式会社が毎年開催する、戸建住宅や集合住宅、店舗、公共施設など、さまざまな建物で採用される窯業系サイディングを使った外観デザインや施工品質の向上を目的としたデザインコンテストです。

2025年で第42回を迎えたこのアワードでは、インテリアデザイナーの飯島直樹氏が審査員を務め、サイディングの柄や特性の活かし方、外観デザインの完成度、周囲との調和や外構デザインへの配慮など、複数の観点から評価が行われました。

2025年は約1250作品の応募があり、その中から約90作品が受賞対象に選ばれる中で、本件は「ニチハ賞」に選出されました。

ニチハ株式会社広報誌「N・a-view」

NICHIHA SIDING AWARD 2025特集(https://www.nichiha.co.jp/info/naview_vol477.pdf)

