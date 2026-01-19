オプロ、ユーソナーの事業成長を支える「ソアスク」のタクシーCMを放映開始

株式会社オプロ

株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見 一典、以下「オプロ」）は、2026年1月19日（月）より、オプロが提供するサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」のタクシータイアップCMを、都内最大級(※)のタクシーサイネージメディア「GROWTH」にて放映開始いたします。

本動画では、ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富 七海、代表取締役社長：長竹 克仁、以下「ユーソナー」）より、営業本部 執行役員の鈴木彩乃氏をゲストに迎え、「ソアスク」導入の背景や効果についてお話しいただきました。

ユーソナーの売上高が年々成長し、2025年10月に東証グロース市場上場を果たす中で、「ソアスク」の活用によって実現したいポイントについて語ります。

本動画は、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」で放映され、東京23区、武蔵野市、三鷹市、一部横浜市・さいたま市など、約11,500台のタクシーでご覧いただけます。

※ 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

放映概要

「GROWTH」および「HEADLIGHT」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4537/table/143_1_23862a6acc6e2306905e9754f2b206ed.jpg?v=202601191151 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=lbDR3v331u4 ]

GROWTHについて

東京都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」は、東京23区内で月間770万人のタクシーにおける移動時間にて、広告や情報コンテンツ、新たな体験をお届けしています。広告コンテンツ以外にも、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」の放映や各メディアパートナーとのコンテンツ連携など、更なる移動空間の価値向上に努めています。

HEADLIGHTについて

「HEADLIGHT」は「一歩先ゆく、インスピレーションを。」をコンセプトに、ビジネスパーソンのオンとオフに新たなヒントを届ける、移動時間の情報番組です。MCに山下健二郎さん・森香澄さんを迎え、週替わりで企業ニュースからトレンド情報まで、移動中に知っておくとためになる情報を幅広くお届けします。

ソアスクの概要

「ソアスク」は、業務の見える化と業務フローの確立を実現し、現在サブスクリプションビジネスを始めている企業やこれから進出を検討している企業の業務を支援する、クラウド販売管理サービスです。「Sales Cloud」連携によって、サブスクビジネスにおける商談や商品/価格、契約、請求、売上予測までの一元管理ができます。また、ダッシュボード機能によりMRR(※1)やARR(※2)、Churn rate(※3)の可視化が可能です。

・サービスサイト：https://subsc.opro.net/soasc/

※1.月間定額収益 ※2.年間定額収益 ※3.解約率

ユーソナー株式会社について

1990年の設立当初より、法人間取引(ＢtoＢ)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供しています。

経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、企業情報&名刺管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

サイトURL：https://usonar.co.jp/service/usonar

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

・https://corp.opro.net/