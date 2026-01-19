EVライフをさらに楽しむ参加型体験イベント「NEW YEAR EV MEET 2026」に120台以上のEVが大集合！

株式会社１４１マーケティング

NEW YEAR EV MEET 2026実行委員会（株式会社141マーケティング（代表：石井啓介／東京都大田区）、一般社団法人電動車輌推進サポート協会〈EVSA〉（代表理事：辻榮 亮／千葉県睦沢町））は、 民間レベルから電気自動車の普及をさらに加速させるべく、メーカーやブランドの枠を超え、多様な参加者が一堂に集う“交流型モビリティイベント”「NEW YEAR EV MEET 2026」を来る2026年1月25日（日）東京・海の森競技場 駐車場にて開催いたします。

「NEW YEAR EV MEET 2026」は、「EVと迎える新しい年― もっと広がる、もっと楽しいEVライフ」をテーマに、国内外のEVオーナーの交流に加え、EVライフをより楽しく豊かにする様々な商品やサービスの体験の場として、EV購入を検討されている方にも楽しめるイベントといたします。

NEW YEAR EV MEET2026 メインビジュアル

■主旨------------------------------------

日本国内では2035年までに新車販売を100％電動化する政府目標が掲げられる中、これまでの輸入EV中心から国産メーカーによる新型EVが相次いで発表・発売され、EVの普及が本格化する見込みである。一方で、一般消費者、とくに多くの“EV初心者”にとっては情報やインフラの不足から不安が多く、購入や導入のハードルが依然として高い。

一方、EV関連の商品/サービスを提供する企業も、EVユーザー（潜在層含む）がまだまだ少なく「拡販に向けたEVユーザーと接点拡大」は共通の課題となっている。

このような背景を受けて「NEW YEAR EV MEET 2026」は、実際のEVオーナーがEVライフを楽しむ“生の声”を共有/発信し「EVのある暮らし」をよりワクワク、よりリアルに体験できる場を設けることで、電気自動車の普及をさらに加速させていくことを目的としています。

■見どころ------------------------------------

1.KIA PV5 国内初の一般試乗

Kia PBVジャパン株式会社が、来春日本国内で発売予定のEVバン「The Kia PV5パッセンジャー（5人乗り乗用バン）」と「The Kia PV5カーゴ（2人乗り貨物バン）」の2台を出展。

会場内クローズドコースにてPV5パッセンジャー（5人乗り乗用バン）の特別試乗体験を実施。

発売前に一般客を乗車させる試乗体験は国内初。

The Kia PV5パッセンジャー（5人乗り乗用バン）

The Kia PV5カーゴ（2人乗り貨物バン）

2.HYUNDAI EVバスにて3台のキッチンカーに電源を供給

Hyundai Mobility Japan株式会社より、日本市場のニーズに合わせた中型EVバス「ELEC CITY TOWN（エレク シティ タウン）」をご提供いただき、3台のキッチンカーに電源を供給。

クリーンでサスティナブルなフードエリアを実現します。

ELEC CITY TOWN（エレク シティ タウン）

3.国内外12メーカー/26種のEVオーナーの“生の声”が聞けます。

TESLA、日産、HYUNDAI、HONDA、BYD、BMW、VW、メルセデスベンツ、TOYOTA、

プジョー、三菱、FIAT、ポルシェのEVオーナー120台以上が集合します。

（1月19日現在、/参加台数順）

これだけ多くのＥＶを一度に見ることができ、実際のオーナーの生の声が聴ける機会は

貴重です。ＥＶの購入を検討されている方は参加無料ですので、ぜひ遊びに来てください。

※会場内に駐車はできませんので隣接の有料駐車場をご利用ください。

昨年実施したNEW YEAR EV MEET2025の模様

■開催概要------------------------------------------------

■ 名称 ： NEW YEAR EV MEET 2026 ニューイヤーイーブイミート

■ 会期/時間 ： 2026年1月25日（日）AM10：00～PM15：00

※雨天決行となります。

■ 会場 海の森水上競技場 第二駐車場

https://www.uminomori.tokyo/

■ 参加費 ：

前売り：1000円/台・当日：1200円/台 【BEV及びPHEVのオーナー様】

・1台に何人乗っていても1枚でOKです！

・EV/PHEV以外のお客様の参加は登録無しで無料

※近隣の駐車場に停めて遊びに来てください（会場内への駐車はできません）

・当日現金授受は致しません。事前にチケットをお買い求めください。

チケット販売サイト：https://newyearevmeet2026.peatix.com/view

■ 主催 ： NEW YEAR EV MEET 2026実行委員会

・一般社団法人電動車輌推進サポート協会〈EVSA〉

・EVモール/EVごはん（株式会社141マーケティング）

■出展社 ： Hyundai Mobility Japan 株式会社

Kia PBVジャパン株式会社

ノキアンタイヤ（株式会社シス・マーケティング）

株式会社アイエーエナジー(EVエコホーム)

一般社団法人 全日本災害住宅レジリエンス協会

株式会社オートバックスセブン

HeartUpWorld株式会社

株式会社NOJ

プルテウスレンタカー

株式会社BOXIV

株式会社EVry

三洋貿易株式会社（EverBlue Drive）

ニチコン株式会社（パワームーバー）

1008株式会社（チバレザー）

株式会社１４１マーケティング（EVモール/EVごはん）

〈キッチンカー〉

毎日が遠足～SHONAN Roast＆Grill～

ちゅら島家87cafe 5456

おやつ処まるさん

〈参考〉

一般社団法人電動車輌推進サポート協会〈ＥＶＳＡ〉について

一般社団法人電動車輌推進サポート協会（所在地：千葉県長生郡 代表理事：辻榮 亮（１００８株式会社 代表取締役））は、民間レベルからさらなる電気自動車の普及促進と平時・災害時を問わない蓄電池としての有用性周知を目指す団体として活動。

EVが持つCO2排出量削減など環境貢献に加え、蓄電池としての多様な活用法、日々の暮らしに安心を付与する存在、さらには住宅などの資産価値向上や関連産業での新市場創造による経済効果まで、より日常に則した部分を社会に広く周知・推進していくことを活動の主旨としています。

関連リンク：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000158441.html

EVモールについて

株式会社１４１マーケティングが主催する楽しくあんしんな EVライフを応援するワンストップWEBモール【EVモール】は、今後拡大するであろう“EV初心者“のEVライフへの不安を解消する“安心の玄関口”として情報、商品、サービスに関する情報を一堂に会し、誰でも迷わずEVライフを始められる環境を提供しています。

EVモール：30以上の企業/団体が登録済み

https://ev-mall.jp/

EVモールろご

EVごはんについて

株式会社１４１マーケティングが主催するEVコミュニティ【EVごはん】は「クルマも、おなかも、いっぱいに！」をテーマに、EV充電スポットとその周辺のグルメ情報をピックアップし共有する情報コミュニティとしてFacebookグループとして2021年9月にスタート。

2022年4月にオリジナルWEBサイト〈ev-gohan.com〉を公開。2023年にはスマホアプリ「おでかけEV」と情報連携。

Facebookグループ登録者：1,350人以上

https://www.facebook.com/groups/938582420024725

WEBサイト登録者：1.4万人以上

https://ev-gohan.com/

Xフォロワー：4,790アカウント以上

https://x.com/ev_gohan

スマホアプリ「おでかけEV」：3万ダウンロード以上

https://odekake-ev.net

EVごはんロゴ



■株式会社141マーケティング 会社概要

社名：株式会社141マーケティング

設立年：2017年9月

代表者：石井 啓介

本社所在地：東京都大田区

オフィス：東京都目黒区柿の木坂1-25-5

電話番号：03-4296-2735

コーポレートサイト： http://141marketing.jp/

お問合せ：info@141marketing.jp