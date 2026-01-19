職場体験の軌跡と現在地をまとめたWebページ〈WORK VIEW 2021-2025〉を公開

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、ワーク・エクスペリエンス・レポート『WORK VIEW』による5年間で収集した2万人の調査データを総括したWebページ〈WORK VIEW 2021-2025〉を2026年1月19日（月）に公開します。

1.特設Webページ〈WORK VIEW 2021-2025〉について

コクヨは、次世代の働き方の探究を目的に、2016年に「ワークスタイル研究所」を設立しました。同研究所では、働く人びとの「振る舞い」と「感情」を読み解くべく、 国内ワーカーの意識や行動を定点観測したワーク・エクスペリエンス・レポート『WORK VIEW』を毎年発行しています。

本Webページでは、パンデミック以降の5年間にわたる延べ約20,000人の定点観測データから、働く人々の職場体験や労働観の変容を整理し、その軌跡と現在地を明らかにしました。リモートワークの浸透やAIの台頭など、かつてない環境変化の波にあったこの5年間。国内の職場にはどのような体験が広がっているのか、ワーカーの意識や職務との向き合い方はどのような変容を遂げたのか。これからのオフィスや人事制度、マネジメントのありかたを改めて思案するためのヒントを提示します。

オフィス回帰が進む日本、しかしその裏では「静かな孤立」が進行しています。同僚や上司・部下との関係性、日々の業務との向き合い方、個人と組織との距離感など現代のワーカーが抱える複雑な葛藤を紐解き、これからのオフィスや働き方を考えます。

2.概要

タイトル：WORKVIEW 2021-2025｜激動の5年間。職場体験の変容とワーカーの現在地

編集：コクヨ ワークスタイル研究所

公開日：2026年1月19日（月）

ページURL：https://workview-recap.workstyle-research.com/

主なコンテンツ：

（１）WORK VIEWとは

●2021年から5年間にわたり、職場体験に関する統計調査を実施。「働く」を取り巻く環境の変化とともに、孤立化していくワーカーのゆくえを考察。

（2）6つのインサイト：職場体験の「軌跡」と「現在地」

●統計データから導き出された６つの職場体験の変容を解説

●出社化：「馴染む」ために出社を望む日本人

●個別化：「集まる刺激」より「ひとりの安心」を好む

●自立化：「助け合い」はどこへ：AIに助けを求める部下、親身な上司を育てるAI

●受動化：「捧げる」から「こなす」へ：「自己責任」から身を守るZ世代

●無関心化：「従順」と「自律」のあわいで組織との関係を解きほぐす

●オフ化：働きがいの源は「プライベート」にあり

（3）まとめ

●記憶をアーカイブするオフィス：「フィクション」化する労働に「リアル」を取り戻す