ABEMAにて2026年2月1日（日）午前4時より日本語&英語実況付きでWWE『ロイヤルランブル』を生中継！30人が時間差で入場して闘うバトルロイヤル“ロイヤルランブル戦”、2026年の優勝者は！？

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アメリカ発の世界最大のプロレス団体であるWWEにおいて、2026年2月1日（日）午前4時より『ロイヤルランブル』を日本語および英語実況付きで生中継いたします。

WWEは、アメリカが誇る世界最大のプロレス団体で、前身の団体を含めると半世紀を優に超える歴史をもち、現在は世界165か国で放送されているほか、SNSの総フォロワー数は10億を超え、名実ともに世界規模で絶大な人気を集めています。

「ABEMA」では、毎週火曜の夜9時に『RAW』を、毎週土曜の夜9時に『SMACKDOWN』をそれぞれ放送しており、アメリカでの放送終了後、日本時間同日の夜に日本語字幕および実況付きでご視聴いただけます。

このたび、WWEのプレミアム・ライブ・イベント（通称：PLE）の『ロイヤルランブル』を、2月1日（日）午前4時より「ABEMA PPV」にて生中継いたします。

本大会の目玉は、大会名にもなっているロイヤルランブル戦です。WWEスーパースター30人が、それぞれ時間差でリングに入場して試合を繰り広げるバトルロイヤル形式で、リング上には選手たちがひしめき合い、圧巻の光景が繰り広げられます。なお、本戦は男子編と女子編にてそれぞれが行われ、優勝者には年間最大大会『レッスルマニア』にて王座に挑戦する特権が与えられるため、選手もファンも見逃せない大会となります。2018年には男子で中邑真輔選手が優勝、女子ではASUKAがそれぞれ優勝を果たし、日本人スーパースターが“男女ダブル優勝”という歴史的快挙を達成しました。今年の大会には、どのスーパースターが出場するのか！？まだ明かされない出場者にも期待が高まるほか、来る『レッスルマニア』に向け、どんなストーリーが紡がれるのか、今から注目が集まります。また、『ロイヤルランブル』では、ついに統一WWE王座を獲得したドリュー・マッキンタイアによる防衛戦も行われます。

『ロイヤルランブル』は、日本語実況と英語実況のそれぞれで大会を視聴することができます。現地の雰囲気をそのままに感じたいWWEファンの方は、ぜひ英語実況版にてご視聴ください。「ABEMA PPV」での大会視聴チケットは、1月17日（土）昼12時より販売を開始し、4,000円（税込）にて2日間ともご視聴いただけるほか、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」をご登録の方は、3,700円（税込）にてご視聴いただけます。本大会は1週間見逃し視聴が可能となり、大会をリアルタイムで視聴できない方も見逃し配信にて大会を余すことなくお楽しみいただけます。

PLE大会の中でも最多のスーパースター出場者数を誇る『ロイヤルランブル』は、2月1日（日）午前4時より生中継いたします。「ABEMA」では、今後もWWEを国内独占放送いたします。中邑真輔やASUKA、イヨ・スカイ、カイリ・セイン、ジュリアほか、活躍を続ける日本人スーパースターたちの名勝負にご期待ください。

■ABEMA『ロイヤルランブル』 概要

放送日：2026年2月1日（日）午前4時～

視聴チケット購入URL：https://abema.go.link/sAXSo

視聴チケット料金：4,000円（税込）※アプリでの購入の場合、手数料含め4,400円（税込）