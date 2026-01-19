アプリ「ピカピカ」×少年T『Music Night S14』優勝ライバー2名への楽曲提供が決定！

夢の光株式会社

夢の光株式会社（本社：東京都港区、代表：顧）が運営する音声コミュニティアプリ「ピカピカ」にて、音楽をメインに活動するライバー向けテーマ型イベント『Music Night Season 14（MNS14）』が開催され、熱気あふれる盛り上がりの中、幕を閉じました。

本イベントでは、数々の名曲を手がける人気クリエイター・少年Tさんとの特別コラボレーションが実現し、多彩なパフォーマンスが披露されたほか、厳正な審査を経て2名の優勝ライバーが選出されました。

■『Music Night』とは - 音楽ライバーが夢を叶える舞台

『Music Night』は、ピカピカで活動する歌い手・音楽ライバーが才能を発揮する舞台として、2021年にスタートしました。これまでに「HoneyWorks」や「あれくん」などの人気アーティストとのコラボレーションを実現し、次世代のスターを輩出するイベントとして高い注目を集めています。第14回目となる今回は、シンガーソングライターとして多方面で活躍する少年Tさんを特別審査員に迎え、優勝者には「少年Tによる楽曲提供」の権利が与えられるオーディション形式で実施されました。

特別審査員 少年T

北海道出身。透明感と温かさを併せ持つ歌声とユーモアなキャラクターで幅広い世代から支持を集めるシンガーソングライター。動画投稿サイトを中心に活動を開始し、ポケットモンスターや夏目友人帳等、アニメ主題歌やタイアップ楽曲などを手掛け、アーティストや声優への楽曲提供など、多方面での音楽活動を展開しています。

少年Tよりメッセージ

「少年Tです！このようなイベントに参加させていただけることを大変光栄に思います。参加される皆さんの情熱や個性に触れられることを今からとても楽しみにしています。共に全力で楽しみましょう！」

■イベント結果と今後の展開

多くの実力派ライバーが参加した激戦を勝ち抜き、見事優勝に輝いた2名のライバーには、少年Tさんによるプロデュースのもと、声と音楽の魅力を最大限に引き出すオリジナル楽曲の制作・提供が予定されています。ピカピカは今後も音楽や声を通じて夢を追いかける表現者の皆様に、さらなる飛躍の場を提供し続けてまいります。

【ピカピカについて】

「声の世界で最高の楽しみを」

声の世界でライブ配信、コンテンツ、コミュニティを一体化したピカピカは、声の魅力を通じて人と人とのつながりを築き上げてきました。広告オーディションや著名人とのコラボレーションなど、ライバーの活躍の場を広げる企画を展開し、夢を持つ方々へ新たな可能性の創出に取り組んでいます。今後も皆様により一層お楽しみいただけるイベントを企画して参りますので、引き続きピカピカの展開にご期待ください 。

■会社概要

会社名：夢の光株式会社

代表者：代表 顧

所在地：東京都港区

ピカピカHP：https://pikapika.live/

夢の光株式会社HP：https://www.dream-light.co.jp/

■公式SNS情報

公式X（旧Twitter）：https://x.com/PIKAPIKALIVE_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pikapika.live

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ピカピカ公式(https://www.youtube.com/@%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%94%E3%82%AB%E5%85%AC%E5%BC%8F)