【参加募集】〈研修費無料〉Netflix協賛 VIPO Film Lab「監督コース」〈3/2-6/全5日間〉

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）では、映画の国際共同製作を推進し、国際的な感覚や知識を持ち広く世界で活躍する若手映画制作者を育成することを目的として「VIPO Film Lab(https://filmlab.vipo.or.jp/)」を運営しています。





本年度も、VIPOの若手クリエイター育成事業の主旨に賛同いただいたNetflixの協賛により、監督コースを実施することとなりました。本コースでは、フランス国立映画学校（FEMIS）や海外で教鞭をとるブリス・コヴァン氏を講師に招き、映画監督として国際的に活躍するために必要な映画表現や専門知識をレクチャーします（逐次通訳あり）。参加者は予め準備された脚本に沿って俳優の演出・撮影を行います。その過程で、講師からはスタッフや俳優とのコミュニケーション方法、演出技術に関する指導、撮影された映像の講評を受けることができ、多くの学びを得られるプログラムとなっています。★2022年時の実施報告は［こちら(https://www.vipo.or.jp/news/34638/)］

講師 ブリス・コヴァン氏



15年にわたり、フランスやアメリカで助監督として、モーリス・ピアラ、パトリス・ルコント、ニコール・ガルシア、ピエール・サルヴァドーリ監督等に就く。ローラン・リュカとアヌーク・エーメ主演によるデビュー作『Hotel Harabati』は2006年ベルリン国際映画祭フォーラム部門に出品され、Variety Awardを受賞。現在は、舞台の演出の準備や新作の脚本を手がけるとともに、俳優の演出についてフランス国立映画学校（FEMIS）(https://www.femis.fr/)や海外で教えている。

◆VIPO Film Lab「監督コース」開催概要

【日 時】 2026年3月2日（月）～6日（金） 9:30～18:00（休憩あり）＜全5日間＞



【スケジュール】

・3月2日（月） 演出についての講義

・3月3日（火）～6日（金） 出演者と脚本の検討と打ち合わせ・撮影実習・ラッシュ講評

※事情により、スケジュールが変更になる場合もございます。予めご了承ください。



【会 場】特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

（中央区築地4-1-1 東劇ビル2階［アクセス(https://www.vipo.or.jp/about/access/)］東京メトロ「東銀座駅」6番出口より徒歩1分）



【対象者】

1. 映画企画を持っていること。

2. 以下のいずれかに該当すること

・商業映画*の製作実績があること。

*東京都内で1日3回、15日間以上、商業映画館にて上映された40分以上の劇映画作品。

・監督した映像作品で評価を得た実績があること（映画祭での入選等）。

3. 5日間、全日参加できること。



【定 員】4名



【研修参加費】無 料



【応募締切】2026年2月8日（日）23:59まで

注意事項・応募方法の詳細はこちら :https://filmlab.vipo.or.jp/course6/

〈過去参加者のコメント（抜粋）〉

・今までに無かった視点を沢山得ました。終始熱意を持って接してくださったことが嬉しかったです。

・映画を制作する上で監督にとって必要なたくさんの事を、高い熱量で受け取ることが出来ました。間違っている部分は根気強く指摘し、良い部分はしっかりと目を見て褒めてくれるなど、はっきりと教えてくれた部分がとても好きでした。

・とても熱心に、かつ優しく教えてくださって、こちらとしても、真剣にそして楽しく取り組むことができました。

・説明がとても論理的でわかりやすく、私にはとてもあっていました。実践でも適宜、考え方から役に立つワンポイントを繰り返していただいたので色々な知識を得ることができました。

・通訳をしていただけたので、不便さは感じませんでした。

・とても素晴らしいワークショップでした。受講することができて、本当に良かったです。今までで一番、お芝居について学ぶことのできた5日間でした。役者さん自ら動いてもらうにはどうしたら良いのか、ワークショップを通して学ぶことができました。また、ブリスさんはダメな部分はダメ、良い部分は良いと、はっきりと言ってくださるのが良かったです。問題点をクリアにできました。

VIPO Film Labとは https://filmlab.vipo.or.jp/

グローバルな視野を持ち国内外で活躍できるプロデューサー、監督、脚本家など業界プロフェッショナルを育成する場、それが「VIPO Film Lab」です。実践トレーニング、ワークショップ、オンライン講座など、目的別に様々な人材トレーニング等を準備しています。

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

VIPO Film Lab事務局

email: vipofilmlab@vipo.or.jp

※お問い合わせの際は、件名に「監督コース」とご明記ください。