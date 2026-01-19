エミリア・クラーク他、セレブリティがロロ・ピアーナを着用

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

2026年1月14日、エミリア・クラークが、ロロ・ピアーナのコートを纏った姿が、ニューヨークのソーホーにて目撃されました。

Credit: Getty Images

2026年1月15日、ロロ・ピアーナのエクストラ・ソフティ・バッグをコーディネートしたローラ・ダーンが、ニューヨークのソーホーにて目撃されました。

Credit: Getty Images

2026年1月9日、映画『ウィキッド 永遠の約束』のジョン・M・チュウ監督は、ロサンゼルスのフォーシーズンズ・ビバリーヒルズで開催された2026 AFIアワード（アメリカン・フィルム・インスティテュート主催）にて、ロロ・ピアーナの2025-2026年秋冬コレクションのルックを着用して登場しました。

Credit: Getty Images

2026年1月10日、マシュー・リスとケリー・ラッセルは、ロサンゼルスのシャトー・マーモントで開催されたWマガジンのベストパフォーマンス・パーティーにて、それぞれロロ・ピアーナを着用して出席しました。

Credit: Getty Images