20代女子が全国200軒超の昭和ラブホを一人で巡った記録！

内容

著者は全国43都道府県の昭和ラブホテルを一人で巡り、情報をSNSで発信中！ その中から厳選した50軒を著者自身の撮影による美しい写真で紹介します。

内装から4系統に分類＝「王道系」「ギミック系」「ゴージャス系」「激シブ系」

三大ベッドの定義＝「回転」「馬車」「貝殻」など、文化遺産として残すための大研究もたっぷり。

また、昭和ラブホの基礎知識&取材ネタを20本、昭和ラブホで撮影したセルフグラビア、巻末には205軒のリストと一言コメントも！

昭和のラブホテルを1人で巡る20代女子ならではのエピソード満載

ホテル ナポレオン

「お姉さん、自殺じゃないですよね？」と声をかけられた衝撃の入室エピソードから、夜行バスを利用して11時間の交通費を節約する取材の裏側まで。

本書では、フロント側から見たエアシューターの圧巻の光景や、「回転ベッド」考案者のレジェンドが語る秘話、昭和の職人魂が込められたネオン管について紹介しています。 さらには、2階にある透明なバスタブや1階から見上げるスペースシャトル型のベッドといった驚愕の設備に加え、昭和ラブホの名脇役である「ホテル名入りマッチ」や、20分200円で使える超レトロな電マも登場。

また、1985年の新風営法施行によって一変したラブホ業界の状況や、取材成功の鍵となる「オーナー様との信頼関係を築く方法」など、貴重な記録とノウハウが詰まった盛りだくさんの内容です。

著者情報

ゆなな

全国の昭和ラブホテルを単身で巡っている平成生まれの20代女子。これまで訪ねた昭和ラブホは北海道から沖縄まで205軒（2025/11現在）。ホテルのオーナーにも積極的に取材し、歴史や文化的側面の掘り下げにも余念がない。SNSや各メディアなどで現地レポートや活動ぶりを発信し、その魅力を伝導中。夢は「ラブホ博物館」を作ること。本人曰く「昭和ラブホのために生きていると言っても過言ではありません」

書籍概要

著者本人によるセルフグラビア

タイトル：『昭和ラブホへ、 20代女子がひとりで巡った205軒』

判型：A5

ページ数：160ページ

価格：本体2,200円+税

著者：ゆなな

ISBN：9784576251400

発売日：2026年1月15日

