『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』×「ROUND1」のコラボレーションアイテムの受注を1月13日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1722?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、Wの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。
▼描き下ろし アクティビティスタッフver. トレーディンググリッター缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 アクティビティスタッフver. 75mmオーロラ缶バッジ 特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)
種類 ：全8種
サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
▼描き下ろし アクティビティスタッフver. トレーディングイラストカード
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼描き下ろし 集合 アクティビティスタッフver. アクリルスタンド時計
スタンドが付属しており、置き型の時計になります。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
※組み立てはお届け後お客様側にて行って頂きます。
※時計の動作には単三乾電池1本（別売り）が必要です。
▽仕様
価格 ：\5,500(税込)
サイズ：（約）20×14.2cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし アーミヤ アクティビティスタッフver. ライトアップアクリルスタンド
付属のLEDスタンドに設置する事で存在感を増し、更に魅力的に演出します。
LEDはゆっくりと色が変わり、飽きの来ないアイテムとなっております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,850(税込)
サイズ：本体：（約）高さ13.6×幅9.1cm 台座：（約）直径97mm
素材 ：本体：アクリル 台座：ABS
▼描き下ろし アクティビティスタッフver. BIGアクリルスタンド
※画像は「描き下ろし アーミヤ アクティビティスタッフver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全8種（アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、W）
サイズ：本体：（約）17.1×7.6cm 台座：（約）8.5×3.1cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼描き下ろし アクティビティスタッフver. BIGアクリルキーホルダー
※画像は「描き下ろし アーミヤ アクティビティスタッフver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
カバンや小物につけてオペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全8種（アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、W）
サイズ：（約）99×65mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし アクティビティスタッフver. アクリルカード
※画像は「描き下ろし アーミヤ アクティビティスタッフver. アクリルカード」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \715(税込)
種類 ：全8種（アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、W）
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼描き下ろし アクティビティスタッフver. ダイカットステッカー
※画像は「描き下ろし アーミヤ アクティビティスタッフver. ダイカットステッカー」を使用しております。
コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \550(税込)
種類 ：全8種（アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、W）
サイズ：（約）12.7×10cm ※種類により異なる
素材 ：紙、PP
▼ちびキャラ アクティビティスタッフver. 缶バッジ4個セット
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、Wの描き起こしちびキャライラストを缶バッジ4個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼ちびキャラ アクティビティスタッフver. フレークシール
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、Wの描き起こしちびキャライラストをフレークシールに仕上げました。
身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。
▽仕様
価格 ：\1,100(税込)
サイズ：69×46mm以内 枚数：16柄、各1枚（合計16枚）
素材 ：紙
▼ちびキャラ アクティビティスタッフver. アクリルスタンド
※画像は「アーミヤ ちびキャラ アクティビティスタッフver. アクリルスタンド」を使用しております。
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、Wの描き起こしちびキャライラストをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全8種（アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、W）
サイズ：本体：（約）67×31mm 台座：（約）直径30mm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼ちびキャラ アクティビティスタッフver. イラストカード4枚セット
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、Wの描き起こしちびキャライラストをイラストカード4枚セットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \715(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼ちびキャラ アクティビティスタッフver. B8硬質ケース
※画像は「アーミヤ ちびキャラ アクティビティスタッフver. B8硬質ケース」を使用しております。
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、Wの描き起こしちびキャライラストをケースに仕上げました。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全8種（アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、W）
サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
▼アーミヤ モチーフ 刺繍バケットハット
アーミヤのモチーフをバケットハットに仕上げました。
カジュアルで、抜け感のある雰囲気で、コーディネートのアクセントとしてお使いいただけます。
イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\4,620(税込)
サイズ：頭周り：59cm
素材 ：綿100％
▼ステッカー風モチーフ サークル型Qi対応ワイヤレス充電器
アーミヤ、ブレイズ、ロスモンティス、チェン、フランカ、リスカム、タルラ、WのモチーフをQi対応充電器に仕上げました。
Qi対応のスマートフォンを置くことで充電できるワイヤレス充電器です。
LEDライトが内蔵されており、電源を接続すると青と緑に点灯します。
薄型で軽量なコンパクトサイズで、お気軽に持ち運びいただけます。
日常生活の様々なシーンでご活用ください。
※ご購入前にお使いの機器がQi対応のものであるか確認してください。
※誤認識する恐れがありますので、ICカードや磁気を帯びたもの、金属製品は近づけないようにしてください。
※ケースを付けたままでもワイヤレス充電は可能ですが、素材や厚さによってうまく充電ができない可能性があります。その場合は、ケースを外してご利用下さい。
※充電中または正しく機器が置かれていない場合、高温になる場合があります。その際はご使用を控えてください。
▽仕様
価格 ：\3,850(税込)
サイズ：（約）直径10cm 厚み：7mm
素材 ：ABS
▼日めくりカレンダー
キービジュアル、印象的なシーンを日替わりでお楽しみいただける日めくりカレンダーに仕上げました。
1～31までの数字が入り、年月が経過してもお使いいただけるリングタイプの卓上カレンダーです。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、オペレーターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\2,750(税込)
サイズ：（約）15.3×14.8cm 1セット16枚綴（32ページ分）
素材 ：本体：紙 リング：ナイロン
▼ROUND1について
スポーツからリラクゼーションまで。
複合エンターテインメント空間「ラウンドワン」
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
(C) HYPERGRYPH