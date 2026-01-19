高槻市出身の人気シンガーソングライター・有華さんが市の魅力を語るインタビュー公開

高槻市

高槻市は、本市出身の人気シンガーソングライターで定住促進アンバサダーを務める有華さんに、住むまちとしての高槻の魅力を伺ったスペシャルインタビューを、令和8年1月19日（月曜日）から定住促進特設ホームページ「たかつきウェルカムサイト」に公開。同じく本市で幼少時代を過ごしたFM802のパーソナリティー・大抜卓人さんをインタビュアーに、生まれてから26歳まで高槻で過ごした思い出や高槻から夢を広げてきた自身の歩み、そして今だからこそ感じる高槻の魅力などを有華さんにたっぷり語っていただきました。

今回公開するスペシャルインタビューには、幼少期から26歳までを高槻で過ごした有華さんが、音楽活動の原点となった地元での思い出や、都会と自然が共存する高槻の魅力、定住促進プロモーション楽曲「ミラクル」に込めた思い、そして「いつか高槻でワンマンライブをしたい」という将来の夢などを、本市で幼少時代を過ごしたFM802のパーソナリティー・大抜卓人さんと対談形式で収録。インタビュー中の「高槻城公園芸術文化劇場のトリシマホールでライブをして、高槻以外の方にも来てもらい、“めっちゃいい街なんや！”と感じて帰ってもらえる日を作りたい」という言葉に象徴されるように、有華さんの地元への深い愛着が率直に語られています。

インタビュー掲載ページは本日令和8年1月19日（月曜日）から公開。インタビューの様子を収録した動画もあわせて公開していますので、文面だけでは伝えきれない有華さんの豊かな表情や自然体のトークもお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

【掲載サイト】

たかつきウェルカムサイト

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/welcome/

【有華さんのプロフィール】

有華(ゆか)｜日本コロムビアオフィシャルサイト

https://columbia.jp/artist-info/yuka/