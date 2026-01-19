国内外で飲食店を展開する松屋フーズが、タレントマネジメントシステム 「タレントパレット」 の活用で、採用から人材育成・定着までをシームレスに連携し離職率を改善

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）は、同社が提供するデータに基づく人材の活用、人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手エンタープライズ・中堅企業で導入が進むシェアNO.1（*）のタレントマネジメントシステム 「Talent Palette（以下：タレントパレット）」 の株式会社松屋フーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利、以下：松屋フーズ）への導入事例を公開しました。

（*）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

▶事例詳細はこちら

https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/case/details/matsuyafoods-holdings.html

牛めし定食事業をはじめ、とんかつ、鮨など12業態を展開する松屋フーズは、外食産業の深刻な人手不足に対し、「人員確保」「次世代育成」「適材適所」を三本柱とする人事戦略を推進しています。

この取り組みを支える基盤としてタレントパレットを導入し、採用から人材育成・定着までをシームレスに連携しました。タレントパレットに蓄積された多様な人材データを分析・活用し、採用精度の向上と、定着率の改善につなげています。

採用面では、人材データの一元化により、面接予約のリードタイムを短縮し、面接の参加率が向上しました。さらに、適性検査や過去の面談記録を活用することで、採用精度を高めています。

人材育成面では、採用時の面談記録や初期研修の状況や研修後の面談に対する所感などを基に人事部と現場のマネージャーがコミュニケーションを図り、定着率向上に取り組んでいます。加えて、キャリア履歴や自己申告データを分析し、社員の成長を促進するとともに、人材配置の精度を高めた結果、1年目の離職率が前年比で6～7ポイント改善しました。

今後は、ダイバーシティの推進やサンクスポイント制度の導入で、社員エンゲージメントのさらなる向上に取り組みます。

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワン型で搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている

出典：ITreview（2026年1月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。